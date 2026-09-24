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Altın fiyatlarında ibre aşağı yönde! Sebebi belli oldu

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında daha sıkı bir duruş sergileyebileceğine yönelik beklentilerin etkisiyle haftanın dördüncü işlem gününde yatay bir görünüm sergiledi. Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 285 dolara gerilerken, iç piyasada gram altın 6 bin 730 liraya kadar düştü.

Altın fiyatlarında ibre aşağı yönde! Sebebi belli oldu
Cansu Çamcı

Bu sabah altın fiyatları, Fed'in para politikasında sıkılaşma adımlarını sürdüreceğine yönelik beklentilerin yarattığı baskıyla yön arayışını sürdürerek sakin ve zayıf bir seyir izledi. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında görülen son geri çekilme maliyet kaynaklı enflasyon baskısını bir miktar hafifletip kıymetli metallere sınırlı bir destek sunsa da, genel resimde Fed baskısı ağır bastı. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın uluslararası piyasalarda 4 bin 285 dolar civarına kadar çekilirken, yurt içi piyasada gram altın da gerileyerek 6 bin 730 TL seviyelerinden işlem görüyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTININ ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Altın, yatırımcılar tarafından uzun süredir enflasyona ve ekonomik belirsizliklere karşı korunma araçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Ancak faiz oranlarının yükseldiği dönemlerde değerli metal üzerindeki baskı da artabiliyor. Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri sınırlayabiliyor.

VT Markets Baş Strateji Sorumlusu Ross Maxwell, yatırımcıların özellikle geçen haftaki faiz artırımının ardından Fed’in faizleri yüksek seviyelerde tutma yaklaşımına odaklandığını belirtti.

Maxwell’e göre ABD dolarındaki hareketler ve Hazine tahvili getirileri de altın fiyatlarının seyri açısından yakından izleniyor. Bunun yanında Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol ve enerji arzı üzerindeki olası etkileri de piyasalardaki risk algısını şekillendiriyor.

YENİ FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ YAKINDAN İZLENİYOR

ABD Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Bu kararın ardından piyasaların dikkati, Fed’in bundan sonraki adımlarına çevrildi.

Altın fiyatlarında ibre aşağı yönde! Sebebi belli oldu 1

Enflasyon baskılarının devam etmesi ve ABD ekonomisinin dirençli görünümünü koruması, para politikasının daha sıkı tutulabileceği beklentilerini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Piyasalarda özellikle ekim ayının sonlarına doğru yapılacak toplantıda yeni bir faiz artışı ihtimali daha fazla fiyatlanmaya başladı. Fed’den gelecek yeni açıklamalar, faiz beklentilerinin yanı sıra doların ve ABD tahvil getirilerinin yönü açısından da önem taşıyor.

Faiz artışına yönelik beklentilerin güçlenmesi halinde altının üzerinde ek bir baskı oluşabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık Fed’in daha temkinli bir politika sinyali vermesi, değerli metalin yeniden destek bulmasına zemin hazırlayabilecek unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINA DESTEK VERDİ

Altın piyasasında Fed kaynaklı baskı hissedilirken, petrol fiyatlarındaki gerileme değerli metale sınırlı da olsa destek sağladı. İran’ın ABD ile savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomasiye açık olduğunu açıklaması sonrasında petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket görüldü. Ancak taraflar arasında savaşın hangi koşullarda ve nasıl sona erdirileceğine ilişkin önemli görüş ayrılıklarının devam ettiği belirtiliyor.

Orta Doğu’daki gelişmeler, yalnızca petrol piyasası açısından değil, küresel yatırımcıların risk algısı açısından da önem taşıyor. Enerji arzına yönelik endişelerin azalması petrol fiyatlarını aşağı çekebilirken, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesi enerji piyasalarında oynaklığı artırabilecek bir gelişme olarak izleniyor.

Bu tablo, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yalnızca para politikası beklentilerinden değil, jeopolitik gelişmelerden de etkilenebileceğine işaret ediyor.

Altın fiyatlarında ibre aşağı yönde! Sebebi belli oldu 2

DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ KRİTİK ÖNEMDE

Altının bundan sonraki seyrinde ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki hareketler yakından takip edilecek. Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisinin güçlenmesi, dolar ve tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Böyle bir ortamda altının yatırımcılar açısından alternatif maliyeti yükselirken, değerli metalin fiyatında baskı görülebilir.

Altın fiyatlarında ibre aşağı yönde! Sebebi belli oldu 3

Buna karşılık faiz beklentilerinin gevşemesi, doların zayıflaması veya tahvil getirilerinin gerilemesi altın açısından daha destekleyici bir tablo ortaya çıkarabilir.

Dolayısıyla yatırımcıların önümüzdeki dönemde yalnızca Fed’in faiz kararına değil, merkez bankası yetkililerinin vereceği mesajlara ve ekonomik verilerin nasıl şekillendiğine de odaklanması bekleniyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.734,09
6.735,08
% 0.07
08:16
Ons Altın / TL
209.365,49
209.543,22
% 0.06
08:31
Ons Altın / USD
4.287,07
4.287,61
% 0.01
08:31
Çeyrek Altın
10.774,55
11.011,86
% 0.07
08:16
Yarım Altın
21.481,76
22.023,72
% 0.07
08:16
Ziynet Altın
43.095,09
43.908,86
% 0.06
08:16
Cumhuriyet Altını
44.540,00
45.213,00
% -0.79
16:48
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