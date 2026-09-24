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Motorine gece yarısı dev indirim geldi! Tabelaya yansıdı

Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 100 doların altına inmesiyle akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorin fiyatlarına dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. İşte detaylar...

Motorine gece yarısı dev indirim geldi! Tabelaya yansıdı
Cansu Çamcı

Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına gerilemesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM

Motorinin litresine 5,57 TL indirim geldi. İndirimli tarife perşembe gününden itibaren tabelaya yansıdı.

24 EYLÜL 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu.

Motorine gece yarısı dev indirim geldi! Tabelaya yansıdı 1

Geçen hafta 100 lirayı aşan motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden 90 lira seviyelerine düştü.

İşte 24 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL (AVRUPA) AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80.40 TL/LT
Motorin: 90.90 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU) AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80.30 TL/LT
Motorin: 90.70 TL/LT
LPG: 34.40 TL/LT

Motorine gece yarısı dev indirim geldi! Tabelaya yansıdı 2

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.40 TL/LT
Motorin: 92.00 TL/LT
LPG: 35.09 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.70 TL/LT
Motorin: 92.30 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT

Motorine gece yarısı dev indirim geldi! Tabelaya yansıdı 3

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
90.83
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.39
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.55
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
66.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.41
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
motorin Akaryakıt indirim
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