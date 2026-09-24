Motorine gece yarısı dev indirim geldi! Tabelaya yansıdı

Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına gerilemesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Motorinin litresine 5,57 TL indirim geldi. İndirimli tarife perşembe gününden itibaren tabelaya yansıdı.
İndirimin ardından akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu.
Geçen hafta 100 lirayı aşan motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden 90 lira seviyelerine düştü.
İşte 24 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin: 80.40 TL/LT
Motorin: 90.90 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
Benzin: 80.30 TL/LT
Motorin: 90.70 TL/LT
LPG: 34.40 TL/LT
Benzin: 81.40 TL/LT
Motorin: 92.00 TL/LT
LPG: 35.09 TL/LT
Benzin: 81.70 TL/LT
Motorin: 92.30 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
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