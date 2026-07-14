Altın fiyatlarında kritik rakamları verdi 'Varın siz düşünün'

Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ederken altın üzerindeki baskı da sürüyor. Orta Doğu'daki gerilimli süreç ve yüksek enflasyon ile Fed'in faiz artışı ihtimalleri altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Uzman isimden piyasalara dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

ALTINDA KRİTİK RAKAMLAR

Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Savaş haberleri ile ilgili başlayacak olursak hep şunu söyledik; yani barış varken de mutabakat zaptı varken de burada kırılgan bir zemin var, kesin barış geldi artık her şey geride kaldı olarak bakmamak gerekir dedik. Çünkü her iki taraf için de başta nükleer meselesi olmak üzere Hürmüz Boğazı'nda geçişler, burayı kim kontrol edecek, bu konularda kolay kolay anlaşmaya varılması mümkün değil, o nedenle dikkatli olmak gerekir dedik ki zaten geldiğimiz noktada o kırılganlığı çok net bir şekilde görüyoruz.

Şimdi zaten yani daha böyle mutabakat zaptı varken, barış varken altın zaten genel olarak düşüş eğilimindeydi teknik olarak ve temel olarak. Hem işte petrol fiyatlarının yukarıda kalması hem özellikle son dönemde Amerika'da verilerin güçlü gelmesi, Amerika'da faizlerin kolay inmeyecek olması hatta artacak olmasının altına baskısı vardı. Bir de son dönemde artık altına küstü yatırımcı. O nedenle yani altını satıp zarardaysa bile kol kesip işte daha görece iyi haberlerle borsadaki yapay zeka hisseleri başta olmak üzere işte hisse senedi yoğun fonlar içeride serbest fonlar bu tarafa daha çok ilgi. Çünkü burada kazanabildiği için yatırımcı altından çıkıp bu tarafa yöneliyordu. Yani hem temel nedenler hem teknik hem de psikolojik nedenlerle altında bir düşüş vardı. Bir de üstüne masa devrilince tam masa devrilmedi aslında, Trump'ın açıklamalarına bakarsak hala ateşkes olabilir diyor ama petrol fiyatlarındaki yükseliş ekstra bir altına baskı getirdi. Bakın ons altında 4.000 dolar çok kritik. Buranın altında eğer kalıcılık olursa 3800'lere doğru gidebilir. Gram altında 6.000 TL çok kritik.

FED EYLÜL AYINDA FAİZ ARTIRIMINA GİDER Mİ?

Keşke tek derdimiz Eylül'de gider mi gitmez mi olsa. Şimdi Temmuz'da biliyorsunuz 29 Temmuz'da bir toplantısı var haftaya. Şimdi son gelen verilerle dün bir Fed üyesi konuştu; Christopher Waller diyor ki, bugün Amerika'da 15.30'da veri gelecek, çekirdek enflasyon eğer beklentimizin üzerindeyse hiç Eylül'ü bile beklemememiz lazım, Temmuz'da bile yapılmalı dedi. O da çok baskıladı altını. Yani bir de düşünün Haziran verisi gelecek. Haziranda petrol fiyatları gerilemişti. Dolayısıyla Haziran'da bile Amerika'da enflasyon güçlü geliyorsa varın Temmuz ayını siz düşünün. Yani 70'lerden 86'lara gelmiş bir petrolün olduğu ortamda enflasyon yeniden yukarı giderse Temmuz'da da faiz artışı tartışmaları gelir. Ama ben Temmuz'da faiz artışı beklemiyorum şimdilik. Eylül'de gider. Ekimde gitmeyebilir. Bir sonraki faiz artışı ne zaman olacak? Mart 2027. O da koşullar belirleyecek. Tabii burada savaşın nasıl gittiği çok önemli olacak ama ben bu yıl eğer böyle giderse hele ki bu petrol fiyatları yukarı giderse en az bir faiz artışını, ikincisi için savaşın devam ediyor olması lazım. 90 dolarlar üzerinde 100 dolarlara yakın veya onun üzerinde bir petrol fiyatı görmemiz gerekir diye düşünüyorum.

ALTINLA İLGİLİ BEKLENTİLER

Bu yıl en iyi senaryoda ben gene altında bir yükseliş bekliyorum ama geçtiğimiz 1,5 - 2 yıldaki gibi böyle çok güçlü rallinin olduğu çok iyi para kazandığımız bir yıl olmaz. Nedir burada en iyi senaryo? Savaşın geride kaldığı, petrolün 70-75 dolar arasında olduğu, Fed'in de hiç faiz artırmadığı... 2026 için en iyi senaryo bu. Fed'den faiz indirimi beklememek lazım. Olsa olsa hiçbir şey yapmaz. Faiz artırmaz ama sabit tutar. Böylesi bir senaryoda 4850 - 4900 dolarlara kadar kabaca 8.000 TL'lere kadar gram altın gidebilir. Ama şu an bu senaryo zayıflamaya başladı.

FED FAİZ ARTIRIR, ÜZERİNE MART'TA DA FAİZ ARTIRIRSA 2027'DE ALTIN NE OLUR?

Bir faiz artışı zaten şu an fiyatlarda var. Yani dolayısıyla bir miktar ne olur? 4800 1 faiz artışı yaparsa 4600'ler civarı 4500'ler civarına gelir. Gram altında da bu 7.000 - 7.500 TL arasında bir değere tekabül eder. Ama eğer olur da 2 faiz artışı şu an 2026'da fiyatlarda hiç yok. Eğer olur da ikinci faiz artışı bu yıl gündeme gelirse artık 4000 - 4500 arası bir seviye beklemek lazım. Bence 4200 - 4300'leri beklemek lazım ons tarafında. Şu an o baz senaryo değil ve fiyatlara hiç girmedi. Ama ne olacak? Eğer savaş geride kalırsa 2027 yılının 2026 yılına göre altın için daha bir yıl olmasını beklerim. Çünkü belki Fed'in bir faiz artışı değil faiz indirmeye başladığı bir yıl olabilir. Eğer her şey çok daha iyi giderse. İşte o zaman 2027'de ben altın tarafında da bir miktar gümüş tarafında da savaş geride kalırsa daha iyi bir yıl olmasını bekliyorum.

Ama yine bu yıl geçtiğimiz 1 - 1,5 yıl kadar böyle altının soluksuz gittiği inanılmaz paralar kazandırdığı kadar güçlü bir yıl en iyi senaryoda gene olmaz bence"