Altın fiyatlarında ralli devam ediyor: Uzmanlardan 5000 dolar tahmini!

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı beklentiler ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Goldman Sachs, Fed'e olan güvenin sarsılması durumunda altının ons fiyatının 5000 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Gram altın da bu gelişmelerden etkilenerek tarihi zirvelerini test ediyor.

Altın fiyatlarında ralli devam ediyor: Uzmanlardan 5000 dolar tahmini!

Fed'e Güven Sarsılırsa Altın Uçuşa Geçebilir

Altın piyasası, 2025 yılının Eylül ayında hareketli günler yaşıyor. Hem küresel hem de yerel faktörlerin etkisiyle altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, altın fiyatları üzerinde önemli bir rol oynuyor. Piyasalar, Fed'in bu ay faiz indirimine gideceği yönünde bir beklenti içinde ve bu durum, altın fiyatlarına yukarı yönlü bir ivme kazandırıyor.

Ons altın, uluslararası piyasalarda rekor seviyelere ulaşırken, yurt içinde de gram altın, dolar kurundaki artışla birlikte tarihi zirvelerini zorluyor. Ons altın ve gram altın tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Bu durum, altına yatırım yapanların yüzünü güldürürken, yatırım yapmayı düşünenler için de cazip bir seçenek oluşturuyor.

Ancak, altın fiyatlarındaki yükselişin sadece faiz indirim beklentileriyle sınırlı olmadığı belirtiliyor. Goldman Sachs analistleri, Fed'e olan güvenin sarsılması durumunda altının ons fiyatının 5000 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulunuyor. Analistler, Fed'in bağımsızlığının zarar görmesi senaryosunda enflasyonun yükselebileceğini, hisse senedi ve tahvil fiyatlarının düşebileceğini ve doların rezerv para birimi statüsünün erozyona uğrayabileceğini öngörüyor. Bu tür bir senaryoda, altının güvenli liman özelliği ön plana çıkacak ve yatırımcılar için daha da değerli hale geleceği düşünülüyor. Goldman Sachs'ın bu açıklaması, altın piyasasında yeni bir heyecan yaratmış durumda.

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği, önümüzdeki dönemde Fed'in alacağı kararlara ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olacak. Ancak, uzmanların genel görüşü, altının uzun vadede değerini koruyacak bir yatırım aracı olduğu yönünde. Özellikle belirsizliklerin arttığı dönemlerde, altın yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam edebilir. Yatırımcıların, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ederek, risklerini minimize etmeleri ve doğru stratejilerle hareket etmeleri önem taşıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.682,80
4.683,31
% -0.58
10:09
Ons Altın / TL
145.588,82
145.612,54
% -0.65
10:24
Ons Altın / USD
3.536,31
3.536,68
% -0.65
10:24
Çeyrek Altın
7.492,48
7.657,20
% -0.58
10:09
Yarım Altın
14.938,14
15.314,41
% -0.58
10:09
Ziynet Altın
29.969,93
30.535,15
% -0.58
10:09
Cumhuriyet Altını
31.286,00
31.759,00
% 1.95
17:02
