9 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

BİM’de bu hafta sporcu besinlerinden temel ihtiyaçlara zengin bir seçki var: Protein tozu, gainer, kreatin ve barlardan sucuk, sosis, kaşar ve yoğurt çeşitlerine tuvalet kağıdı, deterjan ve kişisel bakım ürünlerinden çikolata kreması, gofretler, cipsler ve Lipton soğuk çaylara çeşitli lezzetler öne çıkıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Erikli su 6x1 L 89 TL

Erikli su 6x1 L 89 TL

Protein ocn protein bar 50 g 59 TL

Protein ocn çikolata aromalı protein tozu 400 g 699 TL

Protein ocn aromasız kreatin 350 g 399 TL

Protein ocn çikolata aromalı mass gainer 1,3 kg 799 TL

Protein ocn karışık meyve aromalı pre-workout 250 g 299 TL

Züber nohut cips çeşitleri maç paketi 165 g 139 TL

Züber protein & kuruyemiş bar paketi 99 TL

Çerezza mısır çerezi 117 g 45 TL

Cipso tube patates cipsi 160 g 89 TL

Star krak patlamış mısır 2x75 g 37 TL

Keyifçe kavrulmuş kaju 300 g 199 TL

Züber Antep fıstıklı sütlü çikolata 42 g 124,50 TL

Züber fındıklı sütlü çikolata 42 g 109 TL

Züber sütlü çikolata 42 g 89 TL

Çizmeci brittle max sütlü çikolata kaplamalı Antep fıstıklı gofret 26 g 29 TL

Bonart kakao kremalı oyuncaklı yumurta 3x20 g 59 TL

Emsal tuzlu yer fıstığı 1000 g 199 TL

Ülker sweet chili aromalı kraker 160 g 53 TL

Sarıyer gazlı içecek kola 6x330 ml 129 TL

Cafe Crown Türk kahvesi 100 g 69,50 TL

Tchibo Gold Selection çekirdek kahve 500 g 499 TL

Lipton tropikal meyve aromalı buzlu çay 2 L 59,50 TL

Lipton şeftali aromalı buzlu çay 1 L 45 TL

Sweto meyve sulu yumuşak şekerleme 130 g 29 TL

Sarıyer portakal aromalı gazlı içecek 6x330 ml 129 TL

Jacobs icepresso soğuk kahve 250 ml 50 TL

Nescafe Gold 3'ü 1 arada karışım kahve 10'lu 99 TL

Sek soğuk kahve latte 285 g 49,50 TL

Redbull enerji içeceği 250 g 54 TL

Signal diş macunu 70 ml 139 TL

Axe deodorant 150 ml 149 TL

Atıştır çubuk kraker 40 g 3,50 TL

Torku Banada kakaolu fındık kreması 920 g 269 TL

Torku Premio süt kremalı kakaolu bisküvi XL 176 g 45 TL

Torku Karamelce karamelli kremalı bisküvi XL 176 g 45 TL

Torku Antep fıstıklı ve sütlü kremalı gofret 142 g 59 TL

Torku Tatkrak peynirli kraker 3x60 g 29,50 TL

Torku Tam Karemâlım kakao kremalı bisküvi 249 g 44 TL

Torku çikofest frambuazlı krema dolgulu sütlü çikolata 55 g 29,50 TL

Torku Gala çikolata kaplamalı orman meyveli kek 50 g 17,50 TL

Torku Gala çikolata kaplamalı çikolata soslu kek 45 g 17,50 TL

Torku Favorimo meyveli kek 35 g 7,50 TL

Torku sütlü ve fındık kremalı fındık parçacıklı gofret 30 g 10 TL

Sarelle sütlü çikolata kaplı orman meyveli dolgulu gofret 33 g 21 TL

Çizmeci Heyo kaplamalı karamel kremalı bisküvi hayhay & vanilya kremalı bisküvi 20 g 5 TL

Mcvities Saklıköy Hindistan cevizli kremalı bisküvi 400 g 69 TL

Delly meyve bar 35 g 39,50 TL

Ülker Probis kakaolu ve muzlu kremalı proteinli bisküvi 101 g 29 TL

Ülker Çokonat mid size 111 g 92 TL

Uno 3 katlı pasta tabanı 320 g 109 TL

Patiswiss çikolata kaplı orman meyveleri draje 60 g 99 TL

Koska leblebi helvası 225 g 69 TL

Züber protein bar 40 g 69 TL

Züber kakaolu kurabiye 80 g 119 TL

Nut Bari grissinili yer fıstığı ezmesi 50 g 16,50 TL

Party mısır çerezi 130 g 39,50 TL

Tipitip karışık meyve ve mentol aromalı sakız 2x27 g 39 TL

Turbo sakız 112,5 g 42 TL

İndirimli atıştırmalıklar için buraya tıklayın.

Familia Natural tuvalet kağıdı 48'li 375 TL

Familia Natural tuvalet kağıdı 48'li 375 TL

Familia Natural kağıt havlu 16'lı 225 TL

Peros toz deterjan 10 kg 389 TL

Familia Plus natural çek-al mendil 32,50 TL

Molfix bebek bezi mega fırsat paketi 489 TL

Sleepy Sensitive ıslak havlu 4x70'li 89 TL

Molped supernight hijyenik ped gece 119 TL

Molped günlük ped yoğun koruma 89 TL

Queen desenli peçete 19,50 TL

Cif ultra sakura ovma kremi 750 ml + kir ve yağ sökücü sprey 1000 ml 149 TL

Viking Premium sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 59 TL

Bingo bulaşık makinesi kapsül 235 TL

Bingo konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1440 ml 139 TL

Greenworld halı temizleyici 600 ml 85 TL

Greenworld ütü spreyi 400 ml 85 TL

Hypo ultra çamaşır suyu 3240 ml 119 TL

Mr. Green mikrofiber desenli bez 85 TL

Domestos wc blok 159 TL

Blade 2'li deodorant 2x150 ml 189 TL

Gillette Blue 3 hybrid tıraş bıçağı 175 TL

Gibbs tıraş köpüğü 200 ml 65 TL

Gibbs tıraş jeli 200 ml 89 TL

Marmara Barber parfümlü kolonya 500 ml 139 TL

Men Best çantalı erkek bakım seti 499 TL

Est doğal misvak özlü diş macunu 90 ml 125 TL

Powerdent misvak diş fırçası 45 TL

Emotion 2'li deodorant 2x150 ml 189 TL

Venus Riviera tıraş bıçağı 199 TL

Duru duş banyo sabunu 4x150 g 115 TL

Elidor şampuan 650 ml 165 TL

Elidor sıvı saç kremi 200 ml 125 TL

Elidor 7/24 bakım kremi 240 ml 119 TL

Elidor saç yağı 80 ml 175 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Dost %20 bitkisel yağlı kremsos 200 ml 18,50 TL

Dost %20 bitkisel yağlı kremsos 200 ml 18,50 TL

Beşler dana kangal sucuk 500 g 315 TL

Pınar hindi salam 50 g 13,50 TL

Sultan dana dilimli sucuk 350 g 239 TL

Gedik piliç acılı kebap 1000 g 139 TL

Kajun Time çıtır tavuk küpleri 700 g 169 TL

Aytaç dilimli piliç sosis 500 g 89 TL

Binvezir tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 379 TL

Milk Academy tost peyniri 1500 g 379 TL

İçim dilimli tost peyniri 1000 g 359 TL

Aknaz labne 3x180 g 119 TL

Aknaz kekikli ve zeytinli tam yağlı taze peynir 180 g 49,50 TL

Dost az yağlı yoğurt 3000 g 119 TL

Torku %3 yağlı yoğurt 3000 g 179 TL

Aknaz lor peyniri 1000 g 75 TL

Kaya Çiftliği eritme peyniri 750 g 259 TL

Aknaz peynir çeşitleri 200 g 87 TL

Altınkılıç yaban mersinli kefir 250 ml 42,50 TL

Altınkılıç kayısılı & keten tohumlu kefir 250 ml 42,50 TL

Sek ayran 200 ml 8 TL

Torku ayran 1 L 42,50 TL

Pınar %0,5 yağlı süt 1 L 39,50 TL

İçim aronya & karadutlu kefir 1 L 89,50 TL

Pınar kakaolu proteinli süt 500 ml 59,50 TL

Golf Mcvities 90 ml 95 TL

Artisan Cake Factory mango pasta 80 g 149 TL

Tatlı Bey peynir helvası 150 g 42,50 TL

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Bu içerik 8 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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