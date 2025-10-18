FİNANS

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Çeyrek altın 10 bin TL'yi aştı, kuyumcular yoğun taleple baş ediyor

Altın fiyatları son günlerdeki yükseliş trendini sürdürerek yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle çeyrek altın fiyatının 10 bin TL'yi aşması, piyasada hareketliliğe neden oldu. Kuyumcular, artan talep karşısında stoklarını yenilemekte zorlanırken, altın sahibi vatandaşlar ise durumdan memnun.

Cansu Akalp

Altın yatırımcılarının yüzü gülüyor, ancak alım yapmak isteyenler kuyumcularda zorlanıyor. Uzmanlar, yükselişin devam edip etmeyeceğini değerlendiriyor.

Altın piyasası, 2025 yılının Ekim ayında rekor üstüne rekor kırıyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltiyor. Bu durum, altın fiyatlarının hızla yükselmesine ve kuyumcularda yoğunluğa neden oluyor. Özellikle çeyrek altın, düğün sezonunun da etkisiyle en çok talep gören ürünlerin başında geliyor. Show TV'nin özel haberine göre, çeyrek altın fiyatı 17 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla 10 bin TL sınırını aşarak yeni bir rekora imza attı. Bigpara'nın verilerine göre, gram altın fiyatları da benzer bir yükseliş trendi izliyor ve kuyumcularda gram altın bulmak giderek zorlaşıyor. Bu durum, altını olan vatandaşların yüzünü güldürürken, alım yapmak isteyenler için ise endişe yaratıyor. Kuyumcular, artan talebi karşılamakta zorlandıklarını ve tedarik zincirinde aksamalar yaşandığını belirtiyorlar. Bazı kuyumcular, altın satışlarında kota uygulamak zorunda kalırken, bazıları ise siparişleri yetiştirmekte güçlük çekiyor. Piyasadaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekerken, uzmanlar altın fiyatlarındaki yükselişin nedenlerini ve gelecekteki seyrini değerlendiriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Demir, “Altın fiyatlarındaki yükselişin temelinde küresel enflasyon beklentileri ve faiz oranlarındaki belirsizlikler yatıyor. Yatırımcılar, enflasyona karşı korunmak ve paralarının değerini korumak amacıyla altına yöneliyorlar. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımlarına ne zaman son vereceği de piyasalar için önemli bir belirleyici olacak. FED'in faiz artırımlarına devam etmesi durumunda, altın fiyatlarında bir miktar gerileme yaşanabilir. Ancak, jeopolitik risklerin artması ve küresel ekonomideki belirsizliklerin devam etmesi durumunda, altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin sürmesi bekleniyor” dedi. Altın alım-satımında dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Demir, “Yatırımcıların, altın alım-satımı yapmadan önce piyasayı iyi analiz etmeleri ve uzman görüşlerine başvurmaları önemlidir. Ani kararlar vermek yerine, uzun vadeli bir yatırım stratejisi izlemek daha doğru olacaktır” şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş, yatırımcılar için hem fırsat hem de risk barındırıyor. Piyasa uzmanları, yatırımcıların dikkatli olmaları, piyasayı iyi analiz etmeleri ve uzun vadeli stratejilerle hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor. Altın sahibi olanlar durumdan memnun olsa da, alım yapmak isteyenlerin aceleci davranmaması ve piyasayı takip etmesi öneriliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların devam etmesi beklenirken, piyasanın seyrini belirleyecek en önemli faktörler küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları olacak.

