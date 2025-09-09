FİNANS

Altın fiyatlarında son durum: 9 Eylül 2025'te gram ve çeyrek altın ne kadar?

9 Eylül 2025 Salı günü altın fiyatları yatırımcıların odağında. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son değişimler ve piyasa analizleri haberimizde.

Piyasalar Altın Hareketliliğini Yakından Takip Ediyor

Altın, yatırımcılar için her zaman güvenli liman olarak görülmüş ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde sığınılacak bir liman olmuştur. 9 Eylül 2025 Salı itibarıyla altın piyasaları hareketli bir gün geçiriyor. Hem küresel gelişmeler hem de iç piyasadaki faktörler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Gram Altın Fiyatları:

Gram altın saat 08.11 itibarıyla 4851 TL seviyesinde seyrediyor. Bu fiyatlar, gün içindeki dalgalanmalarla değişiklik gösterebilir. Yatırımcıların güncel fiyatları yakından takip etmesi önemlidir. Gram altındaki bu hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve küresel altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Özellikle Dolar/TL kurundaki yükselişler, gram altının TL cinsinden değerini yukarı yönlü etkiliyor.

Çeyrek Altın Fiyatları:

Çeyrek altın fiyatları da gram altındaki hareketliliğe paralel olarak seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altının alış ve satış fiyatları, gün içinde farklılık gösterebilir. Çeyrek altın, özellikle küçük yatırımcılar için popüler bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Düğün sezonu gibi dönemlerde çeyrek altına olan talep artışı, fiyatları da yukarı yönlü etkileyebiliyor.

Ons Altın Fiyatları:

Altının ons fiyatı, küresel piyasalardaki en önemli göstergelerden biri. 9 Eylül 2025 itibarıyla ons altın saat 08.27 itibarıyla 3654 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Ons altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (FED) başta olmak üzere, büyük merkez bankalarının para politikaları, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler gibi faktörlerden etkileniyor. Özellikle FED'in faiz artırım kararları, ons altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden olabiliyor.

Piyasa Analizleri:

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliğin devam edebileceğini belirtiyor. Özellikle küresel ekonomideki belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. Ancak, doların güçlenmesi ve faiz oranlarındaki artışlar altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Yatırımcıların, altın yatırımı yapmadan önce piyasa analizlerini dikkatle incelemesi ve risk toleranslarını göz önünde bulundurması önemlidir. Teknik analizler de altın fiyatlarının gelecekteki yönü hakkında ipuçları verebilir. Özellikle destek ve direnç noktalarının takip edilmesi, yatırım kararları açısından faydalı olabilir.

Sonuç olarak, 9 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarındaki değişimler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ve yerel gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisi devam edecek gibi görünüyor. Yatırımcıların dikkatli ve bilinçli kararlar vermesi, olası riskleri minimize etmeleri açısından büyük önem taşıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın fiyatlarında son durum: 9 Eylül 2025 te gram ve çeyrek altın ne kadar? 1

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.835,89
4.836,33
% 0.28
10:58
Ons Altın / TL
150.341,47
150.368,71
% 0.22
11:13
Ons Altın / USD
3.642,54
3.642,90
% 0.17
11:13
Çeyrek Altın
7.737,43
7.907,40
% 0.28
10:58
Yarım Altın
15.426,49
15.814,80
% 0.28
10:58
Ziynet Altın
30.949,70
31.532,87
% 0.28
10:58
Cumhuriyet Altını
32.316,00
32.801,00
% 1.74
17:07
