Haziran 2026 Citroen sıfır araç kampanyası Aircross, Ami, C3, Berlingo

Haziran 2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Pek çok otomobil markası 2026 yılında araç kampanyalarına devam ediyor. Haziran 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Citroen fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Haziran Citroen sıfır araç kampanyaları ne? Citroen'in sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Citroen Ami, Citroen e-C3, Citroen C4 X, Citroen e-C3 Aircross, Citroen e-C5 Aircross güncel kampanyaları...

Ami

Citroën Ami modelinde Haziran ayına özel:

270.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da 30.000 TL nakit indirimi seçeneği

Citroën Ami Buggy modelinde Mayıs ayına özel:

270.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da 65.000 TL nakit indirimi seçeneği

Citroën Ami Dark Side modelinde Mayıs ayına özel:

270.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da 30.000 TL nakit indirimi seçeneği

2025 ve 2026 MODEL YILI İÇİN GEÇERLİ KAMPANYALAR

Citroën Ami modelinde 270.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunulmaktadır. Nakit indirimi versiyonlara göre değişiklik göstermektedir.

CITROËN BİNEK ARAÇ KAMPANYALARI

Citroën ë-C3 Aircross modellerinde 300.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.

Citroën C5 Aircross Hybrid modeli Haziran ayına özel 2.375.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunulmaktadır.

CITROËN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMPANYALARI

Citroën Berlingo modelinde 600.000 TL’ye varan kredi için 12 ay %0 faiz veya tüzel müşterilere 1.000.000 TL’ye varan kredi için 12 ay %1,45 faiz kampanyası sunulmaktadır. Versiyonlara göre değişiklik göstermektedir.

Citroën Berlingo Van modelinde 500.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.

Citroën Jumpy Van modelinde 750.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.

Citroën Jumpy Spacetourer modelinde 1.000.000 TL 6 ay %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.

Citroën Jumper modelinde 750.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası sunulmaktadır. Versiyonlara göre değişiklik göstermektedir.

Citroën Jumper Minibüs modelinde 400.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.