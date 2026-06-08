Büyükşehirden üretime destek: İstiridye mantarı dönemi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretimi artırmak amacıyla istiridye mantarı üretimine öncülük ettiklerini belirterek, “Birlikte üreteceğiz, birlikte kazanacağız, birlikte güçleneceğiz” anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Erzurum’da yeni bir üretim ve kalkınma hamlesinin hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Sekmen, şehrin sahip olduğu potansiyelin doğru alanlarda değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Erzurum’un yalnızca tarihi ve kültürel değerleriyle değil, üretken insan gücü ve güçlü dayanışma ruhuyla da öne çıktığını vurgulayan Sekmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Aziz şehrimiz sadece tarihiyle, kültürüyle değil; çalışkan insanıyla, üretme iradesiyle ve her şartta ayakta kalma direnciyle güçlü bir şehirdir. Bizim görevimiz de bu gücü doğru alanlara yönlendirmek, bu potansiyeli hayata geçirmektir. İstiridye mantarı üretimi, aslında sadece bir tarım faaliyeti değildir. Bu, atıl duran imkânların ekonomiye kazandırılmasıdır. Bu, kullanılmayan alanların yeniden hayat bulmasıdır. Bu, kırsalda yaşayan vatandaşımızın yerinde üretim yapabilmesidir. Elinizde saman var, buğday sapı var, değerlendirilmemiş küçük alanlar var. Bunları doğru bir yöntemle üretime dönüştürdüğünüzde, 30-40 gün gibi kısa bir sürede katma değeri yüksek bir ürüne ulaşabiliyorsunuz. Bu, tarımda kolay rastlanan bir tablo değildir.”

"BİR BAŞLANGIÇ, BİR MODEL, BİR YOL HARİTASI"

İstiridye mantarı üretiminin önemli avantajlarından birinin büyük tesislere ya da yüksek maliyetli makinelere ihtiyaç duymaması olduğunu dile getiren Sekmen, bu üretim modelinin kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Başkan Sekmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kendi evinin yanında, kendi köyünde, kendi imkanlarıyla yapılabilen bir üretim modelidir. Bu da özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için büyük bir avantajdır. Kadınlarımız için ayrı bir fırsattır bu. Gençlerimiz için ayrı bir başlangıçtır. Emek vermek isteyen, üretmek isteyen herkes için yeni bir kapıdır. Bir kişi başlar, diğerine öğretir; bir mahalle başlar, bir ilçeye yayılır. İşte biz buna inançla bakıyoruz. Birlikte üretirsek güçlü oluruz, birlikte çalışırsak büyürüz, birlikte yürürsek daha hızlı yol alırız. Biz bu şehri birlikte inşa edeceğiz. Birlikte üreteceğiz, birlikte kazanacağız, birlikte güçleneceğiz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, bu anlayışla üretimi desteklemeye, kırsal kalkınmayı büyütmeye ve her hemşehrimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Burada kurulan bu tesis, sadece bir üretim alanı değildir; aynı zamanda bir başlangıçtır, bir modeldir, bir yol haritasıdır. İnşallah bu model yaygınlaştıkça Erzurum’umuzun kırsalında yeni gelir kapıları açılacak, yeni umutlar doğacaktır.”

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır