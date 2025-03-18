Altın fiyatlarında yeni rekor! O seviyeyi aştı, zarar etmek istemeyenler dikkat 'Savaş' uyarısını verdi, Bu son fırsat olabilir...

Altın zirvedeki yerini tazeledi. Donald Trump'ın ek gümrük vergileri ve İran'a yönelik söylemleri, Orta Doğu'da gerilimin tırmanması, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'yi vurması, ABD'de açıklanan verilerin yatırımcıların endişelerini artırması gibi etkenler altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesine neden oluyor.

ONS ALTIN 3 BİN DOLAR BARAJINI AŞTI!

Geçtiğimiz günlerde 3 bin dolar barajını aşarak tarihinde bir ilke imza atan ons altın bu sabah saatlerinde yeni bir rekor kırarak 3 bin 15 dolar seviyesine yükseldi. Gram altın ise 3 bin 550 liradan alıcı bulmaya başlarken; çeyrek altın 5 bin 848 liradan satışa çıktı.

Altın fiyatlarının bu hızlı yükselişlerinin ardından bazı dev bankalarda tahminlerini güncellemeye başladı. Buna göre İsviçreli banka UBS, küresel ticaret savaşlarını işaret ederek ons altın tahmini bir önceki tahmin olan 3 bin dolardan, 3 bin 200 dolara çıktı.

Ekonomist Muhammet Bayram CNNTÜRK ekranlarında altın fiyatları için açıklamada bulundu. Bayram, Trump'ın kaostan beslendiğinin altını çizdi. Birçok ülkenin merkez bankasının altın depoladığını ifade ederek, "Savaş yaklaşıyor" sözlerini kullandı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Bayram, ons altının kısa süre içinde 3 bin 200 dolara sene sonunda ise 3 bin 500 dolara kadar geleceğini tahmin ettiklerini gram altının fiyatının da 4 bin 500 lira seviyesine gelebileceğini belirtti.

Trump'ın hamlelerini azaltmak gibi bir niyetinin olmadığını belirten Bayram, "Savaşlara girmeye, Amerika ekonomisini korumaya yönelik adımlara atmaya devam ediyor" dedi. Altın yatırımcısına seslenen Bayram, ons altının geri çekilmelerini gören yatırımcının altınlarını satmaya kalkması sonucu zarar edebileceğini vurgulayarak, bir düzeltmenin geleceğini ifade etti.

Altın borcu olanlar, düğünde altın takacak olanların şu anda altın almaları geretiğini ifade eden Bayram, "Her geri çekilme alım için fırsattır. Fiziki altın almadan, altın fonu açıp bir değerlendirme yapabilirler"