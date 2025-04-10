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Altın fiyatlarını görüp vazgeçenler dikkat: 'Hızlı düşüş olmayacak' O seviyeye ramak kaldı, 'Yüzde 20...'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.04.2025 08:24
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin ardından altın fiyatları düşüşe geçmişti. Son olarak Trump'ın Çin hariç tüm ülkeler için 90 gün boyunca yüzde 10 standart oranda gümrük tarifesini uygulayacağını açıklamasının ardından altın fiyatları yukarı yönlü tırmanışa geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki yeni yükselişte geçilmesi gereken direnç seviyesini açıkladı. İşte detaylar...

Altın fiyatlarını görüp vazgeçenler dikkat: 'Hızlı düşüş olmayacak' O seviyeye ramak kaldı, 'Yüzde 20...'

Altın fiyatlarında son durum ne? Donald Trump'ın ticaret savaşlarında yeni bir hamle yapmasının ardından piyasalardan hızlı bir tepki geldi. Trump'ın Çin hariç tüm ülkelere 90 gün boyunca yüzde 10'luk standart oranda gümrük tarifesini uygulayacağını belirtmesi ile altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket başladı.

ONS ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 2 bin 997 dolar seviyesine gerileyen ons altın şu sıralarda 3 bin 125 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ons altının yukarı yönlü tırmanışın nedeni ise Trump'ın gümrük tarifelerinde geri adım atması olarak görülüyor.
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GRAM ALTIN NE KADAR?

Son 1 haftada gerileme kaydeden gram altında yükselmeye başladı. Geçtiğimiz hafta 3 bin 640 lirayı gören gram altın bugün 3 bin 818 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 6 bin 111 liradan satılıyor.
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Altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesinin ardından yatırımcı altında neler olacağını merak ediyor. Analistler ise ABD'nin ticaret politikalarında belirsizlik olduğunu ifade ediyorlar.
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SON 3 YILIN EN BÜYÜK PARA GİRİŞİ

Dünya Altın Konseyi ise 2025'in ilk çeyreğinde altın destekli borsa yatırım fonlarına 226,5 ton giriş yaşandığını belirtti. Buna göre, son 3 yılın en büyük çeyrek dönemli para girşi olarak kayıtlara geçen bu girişin büyüklüğü 21,1 milyar dolar.
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"3 BİN 850 BARAJINI GEÇERSE..."

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarının ne kadar yükselebileceğini değerlendirdi. Yıldırımtürk, "Döviz fiyatının hızlı yükselişini geçtiğimiz ay gördük. Altının gram fiyatı 4 bin lira seviyesini görmüştük ama geri çekilme yaşandı. Gram altında 3 bin 850 TL direnç seviyesi, bu seviyeyi geçtikten sonra 4 bin lira seviyesini ilk yarı itibarıyla göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.
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YILBAŞINDA ALTIN ALANLAR NE KADAR KAZANDI?

Yılbaşında 3 bin liradan gram altın alanların 2,5 ay içerisinde yüzde 20 kazanç sağladıklarını ifade eden Yıldırımtürk, "Bundan sonraki süreçte bir yüzde 20'lik kazanç daha olabilir mi? Olabilir diye düşünüyorum" sözlerini kullandı.
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Altının çok hızlı yükselmesinden dolayı çok hızlı düşebileceğini düşünenlere seslenen Yıldırımtürk sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Dünyada çok hızlı bir değişim, dönüşüm sürecinde olduğu için o eski dönemdeki hızlı yükselişlerdeki hızlı düşüşlerin olmayacağı kanaatindeyim."

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.810,50
3.810,86
% 1.22
09:13
Ons Altın / TL
118.476,68
118.527,17
% 1.2
09:28
Ons Altın / USD
3.122,45
3.122,76
% 1.28
09:28
Çeyrek Altın
6.096,80
6.230,76
% 1.22
09:13
Yarım Altın
12.155,68
12.461,76
% 1.22
09:13
Ziynet Altın
24.387,57
24.847,30
% 1.22
09:13
Cumhuriyet Altını
25.491,00
25.876,00
% 1.69
17:00
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