Bedelli askerlikte yeni dönem! BES birikimleri kullanılabilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcıların birikimlerine erişimini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme gündeme geldi. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, BES'ten kısmi ödeme alınabilecek durumlara bedelli askerlik ve hac ibadetinin de eklenmesi hedefleniyor.

SİSTEMDEN TAMAMEN ÇIKMADAN KULLANILABİLECEK

Mevcut sistemde konut alımı, evlilik ve afet durumlarında kullanılabilen kısmi ödeme hakkının kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Böylece katılımcılar, bedelli askerlik ve hac ibadeti gibi ihtiyaçları için BES birikimlerinin bir bölümünü sistemden tamamen çıkmadan kullanabilecek.

MEVCUT UYGULAMADA BİRİKİMİN YÜZDE 50'Sİ ÇEKİLEBİLİYOR

BES'te yürürlükte bulunan kısmi ödeme uygulamasında, belirlenen koşulları sağlayan katılımcılar devlet katkısı hesabı dışındaki birikimlerinin en fazla yüzde 50'sini talep edebiliyor.

Konut alımı, evlilik ve eğitim nedeniyle yapılan başvurularda genel olarak sözleşmenin en az 5 yıldır yürürlükte olması ve belirlenen katkı payı şartlarının karşılanması gerekiyor.

Doğal afet nedeniyle yapılan başvurularda ise sözleşme süresi ve katkı payı ödeme şartı aranmıyor. Bedelli askerlik ve hac için getirilecek yeni imkanda uygulanacak ödeme oranları ve yararlanma koşulları ise henüz kesinleşmedi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bedelli askerlik ve hac giderleri için BES'ten kısmi ödeme alınmasına yönelik düzenleme henüz yürürlüğe girmedi.

Katılımcıların ne kadar para çekebileceği, hangi belgelerle başvuracağı ve uygulamanın başlangıç tarihi yapılacak mevzuat değişikliğiyle netleşecek.Yeni düzenlemenin, katılımcıların uzun vadeli emeklilik tasarruflarını sürdürürken önemli harcamaları için birikimlerinden yararlanabilmelerine olanak sağlaması amaçlanıyor.