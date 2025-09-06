Altın grafiği 1 dakikada yeşile döndü 'Şok etti' 2025'e 3 bin liralardan başlamıştı 'Dikkat edin' uyarısı uzmandan geldi

Düğünlerin vazgeçilmezi olan ve en güvenilir yatırım aracı olan altının fiyatı yaz ayları itibarıyla yükselişini sürdürüyor. Yıllardan beri en doğru ve istikrarlı yatırım aracı olan altın, son günlerde yukarıya doğru ivmeyle artarak gram altın fiyatı 5 bin TL'ye yaklaştı. Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, bu yılın sonuna doğru altının yukarı doğru ivmesini sürdürerek gram fiyatının 6 bin TL'ye ulaşacağını söyledi.

Dün ise ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanması ile beraber gram altın 4 bin 710 liradan hızlı bir şekilde 4 bin 750 lira seviyesine yükselmişti. Peki bugün, gram altın, çeyrek altın, ons altın, yarım altın ne kadar? Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın piyasasında son durum...



ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altından sonra en kazandıran birimin gümüş olduğunu ifade eden sarraf Ahmet Güney, altının en istikrarlı yatırım aracı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:





"Son dönemlerde FED'in faiz tutumuyla, Donald Trump'ın çılgın hareketleri ve inişli çıkışlı birbiriyle çelişen beyanlarının etkisiyle altın kendine bir yön bulmaya çalıştı. Altın ana yönünü yukarı doğru belirleyip ilerlemeye başladı. Şu anda altın, uluslararası arenada bir geri iki ileri şeklinde kendini ifade ediyor. Altın hala en doğru ve en istikrarlı yatırım aracı halinde, ilk başlarda herkesin bildiği bir altın var. Altına paralel olarak ilerleyen bir kahramanımız da gümüş oldu. Gümüş de kendini çok istikrarlı bir şekilde yukarı doğru taşıyor. Altında hareket kabiliyetini insanların alım gücünü ve piyasa belirliliğini göz önünde bulundurduğumuzda altın şu anda ivme olarak yukarı bir ivme göstermektedir"

"2025 YIL SONU 6 BİN TL"

Altının gramının kısa süre içerisinde 5 bin TL'yi ve yıl sonu itibarıyla 6 bin TL'yi bulacağını ifade eden Güney, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Altın için öngörüleri ne kadar ifade etsek de her halükarda normal ve tahmin edilenden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bundan önceki röportajlarımızda altın, 3 bin TL olacak dedik ve çok kısa bir süre sonra 3 bin TL oldu. Şimdi ise çok gecikmeden ve bir ay kadar bir süre içerisinde tahminimiz 5 bin TL olur. Bu yılın sonuna doğru gelindiğinde altın fiyatının 6 bin TL olacağını ve dolayısıyla da altın çeyrek fiyatının 10 bin TL ifade edileceğini öngörüyoruz. Altın yatırımcılarına genellikle işçiliksiz dediğimiz bilezikleri tavsiye ediyoruz. Sarrafiyeler konusunda; tüm altın, yarım altın, çeyrek altın bölümü de yine aynı şekilde yatırım altına olarak bulunmaktadır. Paketlenmiş 24 ayar ürünler de yatırım altını olarak değerlendirilmektedir"



"ŞOK ETTİ"

Tarım dışım istihdam verilerinin açıklanmasının ardından ise HaberTürk'e konuşan Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman, şu cümleleri kurdu:



"Tarım dışı istidam verisi piyasaları şok etti diyebiliriz. Sadece bu aya özgü değil, Ağustos ayına özgü değil. Burada Haziran ve Mayıs tarafında da aslında daha önceden 100 binlerin üzerinde açıklanmış istihdamın da 10 binlere revize edildiğini görmüştük. Başkan Trump'ın da bu görevi yapan kişileri görevden aldığını takip etmiştik. Amerika tarafındaki işsizlik oranı yüzde 4.3'e çıktı. Bu pandemiden beri en yüksek, seviye diyebiliriz. Yani yaklaşık 4 yılın zirve işsizlik noktasına gitti. Fed üzerindeki faiz indirim baskılarının daha da arttığını takip ediyoruz. Faiz indirimini olumlu karşılanmıştı. Ancak istihdamın geçtiğimiz aylardan daha düşük seviyelere de revize edilmesi burada piyasaların genel risk iştihanı da bozdu diyebiliriz"

"AYNI PERFORMANSI GÖSTERMEYEBİLİR"

Sene başına 3 bin lira seviyelerinde başlayan gram altının 4bin 700'ü aştığını belirten Şişman, yatırımcının dikkat etmesi gereken noktayı şu sözlerle açıkladı:



"Yani yılbaşından beri olan bu getiri ileriki dönemde aynı performansı göstermeyebilir. Burada yeni yatırımcıların özellikle çok daha dikkat etmesini tavsiye edebiliriz. Çünkü artık hani hem son yılların ABD enflasyonuyla beraber de ons altına baktığımızda hani gerçekten aşırılık bölgesinde diyebiliriz. Rusya Ukrayna savaşının da bir noktada bitecek olması, buradaki gerilimin azalacak olması daha düşük fiyatlardan da bize bir denge buldurabilir. Ama şu anda hem dolar endeksinin zayıflığına bağlı olarak hem de bu politika belirsizliklerinin de birazcık da güvenli limanı tetiklediğini görüyoruz ki benzeri şekilde gümüşte de bu yükselişi gördük"