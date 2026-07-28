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Altın, gümüş, dolar için 'Bu olursa' çıkışı: 'Diyorlar ki sürprize açık olun'

Altın, gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken piyasalar Fed'in faiz kararına kilitlendi. Peki, Fed faiz kararı için beklentiler neler? Fed'in kararına göre altın, gümüş ve dolarda nasıl değişimler olabilir? Doç. Dr. Filiz Eryılmaz tek tek açıkladı.

Altın, gümüş, dolar için 'Bu olursa' çıkışı: 'Diyorlar ki sürprize açık olun'
Hande Dağ

Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararları altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturdu. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini değiştirmeyeceğine yönelik tahminlerin güçlü bir sinyal vermemesinin, yatırımcıların bankadan olası bir şahin adım gelebileceği ihtimalini de bir seçenek olarak kabul etmesine yol açtığını söyledi. Ayrıca karar sonrası Fed Başkanı Kevin Warsh'un sözle yönlendirmelerinde enflasyon risklerini gözeterek ileriye dönük sıkı duruş mesajı verebileceğine yönelik beklentiler de fiyatlamalarda etkili oluyor. Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrilmişken uzman isimden beklentiler ve ihtimallere dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Altın, gümüş, dolar için Bu olursa çıkışı: Diyorlar ki sürprize açık olun 1

"FED'DE YÜZDE 80'İN ÜZERİNE GEÇEN BİR OLASILIK FİYATLAMASI YOKSA ONA KESİN GÖZÜYLE BAKMAMAK GEREKİR"

Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Fed'in faiz kararı, beklentiler ve piyasalara etkileri ile ilgili yaptığı değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Şu an piyasa fiyatlamalarına baktığımda piyasa yarın Fed'in faizi sabit tutmasını bekliyor. Olasılığı yüzde 65 ama bir 25 baz puan artırma olasılığı da yüzde 35. Fed'de yüzde 80'in üzerine geçen bir olasılık fiyatlaması yoksa ona kesin gözüyle bakmamak gerekir. Yani burada yüzde 65 sabit bırakır diyor. Dolayısıyla piyasa neden Fed'den bir faiz artışı bekliyor? Çünkü petrol fiyatları son dönemde yükseldi. Enerji fiyatları yükseldi. Tam anlamıyla bir barış zemini yok. Oynak bir piyasa var. Dolayısıyla bunun Amerikan enflasyonunu etkileyeceği beklentisiyle Fed'in önden ön alarak bir faiz artışı yapabileceğine dair bir inanç var. Bir de şu var tabii; son dönemde Fed üyelerinin açıklamalarına, işte nokta grafiklerine, tahminlerine baktığımızda oldukça şahin yani faiz artışından yana olan, enflasyonu birinci sıraya koyan üyeler olduğunu görüyoruz.

Altın, gümüş, dolar için Bu olursa çıkışı: Diyorlar ki sürprize açık olun 2

"BEKLEMİYORUM AMA DİYORLAR Kİ SÜRPRİZE AÇIK OLUN"

Ama buna rağmen ben bekliyor muyum? Hayır beklemiyorum. Ama diyorlar ki sürprize açık olun. Eğer gerçekten şunu söyleyeyim; piyasa fiyatlamalarında şu an bir faiz artışı yok. Eğer yarın bu olursa piyasada ciddi anlamda doların yükseldiği, tahvil fiyatlarının yükseldiği, endekslerin baskılandığı ve altın ve gümüşte görece sert satışların olduğu, örneğin ons altın direkt 4.000 doların altına iner, 6.100 ve hatta 6.000'in altına doğru inen bir gram altın beni hiç şaşırtmaz. Ben piyasa fiyatlamaları içinde olduğu kanaatinde değilim.

Altın, gümüş, dolar için Bu olursa çıkışı: Diyorlar ki sürprize açık olun 3

FED FAİZİ SABİT TUTARSA NE OLUR?

Çok belirgin etki yaratmaz. Çünkü bu fiyatlarda var. Ama ne çok belirgin etki yaratır? Güvercin bir algılama görülürse eğer. Şimdi piyasada hakim beklenti şu; sabit tutacak ama şahin mesajlar göreceğiz. Yani piyasa şunu anlayacak; şu an Eylül'de yüzde 55 olasılıkla bir artış fiyatlanıyor. Dolayısıyla Eylül artışı için acaba işte yeni başkan Kevin Warsh ne diyecek? Politika metninde örneğin enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor diyorlardı, son gelen enflasyon Haziran ayı enflasyonu çok düştü Amerika'da, mesela bununla ilgili şunu diyecek mi Kevin Warsh; evet enflasyonun son düşüşünden memnunuz, dolayısıyla ona dair olumlu bir bakış açısı bile çizse piyasa bunu güvercin algılayabilir. Veya şu da olabilir; o kadar çok senaryo var ki artık ileriye dönük sözel iletişimi bıraktı Fed, yani geleceğe dair net bir yön çizmiyor piyasaya. Şimdi bu ne demek? Daha az konuşan bir Fed var. Şimdi piyasa diyor ki Kevin Warsh yarın daha az konuşursa piyasa bunu güvercin algılar. Piyasa şöyle fiyatlıyor; tırnak içerisinde Trump'tan çekindiği için göreli olarak daha şahin konuşmuyor ama güvercin de konuşmuyor, kredibilite kaybetmek istemiyor. O nedenle daha güvercin olacak, korkmayın Warsh'tan olarak da okuyabilir piyasa bunu.

Altın, gümüş, dolar için Bu olursa çıkışı: Diyorlar ki sürprize açık olun 4

FED'İN FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİ NE?

Ama benim beklentim nedir günün sonunda? Sabit bırakacaktır. Eylül ayında faiz artışını tamamen terse çeviren bir Fed olmayacaktır. O konjonktürü koruyacak, görece bir miktar daha şahinliğe kayma ihtimali güçlü bir Fed olabilir. Son bir şey; politika metnini çok kısalttı Fed ileriye dönük söz iletişimi bıraktığı için. Kaç tane üye sabit bırakmaya karşı oy kullanacak? Bence burası da çok önemli. 12 tane üye var başkanla birlikte kararı alan. Dolayısıyla o sayı arttıkça yani biz bugün artırılmasını istiyoruz sayısı güçlü olursa piyasa bunu da şahin algılayabilir. Onun için görece bir sürpriz olacaksa daha güvercin yönünde değil de daha şahinleşme yönünde bir Fed olabilir yarın akşam"

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
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Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
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Ons Altın / TL
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191.600,26
% -0.76
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Ons Altın / USD
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4.043,19
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Çeyrek Altın
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% -0.74
11:39
Yarım Altın
19.649,39
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% -0.74
11:39
Ziynet Altın
39.421,96
40.165,70
% -0.74
11:39
Cumhuriyet Altını
40.986,00
41.603,00
% 0.36
17:01
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