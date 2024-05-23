Altın güne düşüşle başlamıştı! İşte 23 Mayıs güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 0,6 değer kaybıyla başlamasının ardından saat 16.30 itibarıyla 2 bin 448 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 997 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 576 liradan satılıyor.

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Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ve dün yüzde 1,8 gerileyen altının ons fiyatı ise yükselen tahvil faizlerinin de etkisiyle şu sıralarda yüzde 0,7 azalışla 2 bin 362 dolardan alıcı buluyor.

RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLEDİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesi risk iştahını törpüledi.

Tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu.

Fed'in tutanakları yayımlanmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül ayında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye geriledi. Tutanaklar öncesinde söz konusu ihtimal yüzde 65 ile fiyatlanıyordu.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini anımsatarak, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Dün ülkede açıklanan verilerle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,43 seviyesine yükseldi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

