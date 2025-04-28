Altın hareketlenince onlar da harekete geçti! Kuyumcuların imdadına yetişti... Ayarından gramına içinde ne varsa çıkıyor

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve altına talebin artmasıyla beraber sahte altın konusu da tekrar gündeme geldi. Sahtekarlar sahte altınla ilgili boş durmazken yeni bir teknoloji sayesinde kısa sürede altının gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlaşılabildiği belirtildi. İşte detaylar...

MAKİNE, ALTININ SAHTE Mİ GERÇEK Mİ OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARIYOR

CNN Türk'te yer alan habere göre; son dönemde gelişen bir teknolojiyle kullanılan bir makine, altın okutulduğunda o altının sahte mi gerçek mi olduğunu ortaya çıkarıyor. Hatta bu yöntemle kaç ayar ve kaç gram olduğu da tek seferde anlaşılıyor. Söz konusu gelişen teknolojinin özellikle de altında sahteciliğin arttığı günlerde kuyumcuların imdadına yetiştiği belirtildi.

Söz konusu makine barkod okutucuya benziyor ama değil. Altının sahte olup olmadığını, kaç ayar olduğuna kadar gösteriyor.

"İŞİMİZ KOLAYLAŞTI"

Haberde konuşan kuyumcu "Onun içerisinde hangi maddeler varsa gümüş, çinko veya ne kadarı altındır diye hepsinin oranını veriyor. Hem işimiz kolaylaştı hem de sahte altını çok kolaylıkla şey yapabiliyoruz" dedi.

Son dönemde sarı maden epey hareketli. Bu da sahtekarları harekete geçirdi. Mikrofon uzatılan bir başka kuyumcu ise "Bilindik markaları taklit ediyorlar. Onu bilerek almıyor kuyumcu yani hasbelkader arasına karışmış bir vaziyette alıyor. Ama onu aldıktan sonra bunu da öyle satıyor. Sattığı zaman piyasaya öyle yayılıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SAHTE ALTIN VAR"

Mikrofon uzatılan bir kuyumcu "Altın geldiği zaman biz atarak onun sesinden anlıyoruz ama bunu tüketici anlamaz" dedi. Hatta bazen kuyumcular bile anlamıyor, anlayamıyor.

Kuyumcu "Hem zincir olsun, gram altınlar olsun falan çok sahte altın var" dedi.

ALTIN ÜZERİNE TUTULDUĞUNDA TÜM BİLGİLER GÖRÜNÜYOR

Altında o sahteciliğin önüne geçebilmek için gelişen teknoloji yeni bir yöntemi daha devreye soktu. O da; işte o söz konusu makineler. Henüz çok pahalı ve çoğu kuyumcuda yok ancak altın üzerine tutulduğunda ekrandan altın gerçek mi sahte mi, kaç ayar, tüm bilgiler görünüyor.

Kuyumcu "Artık makineler falan çıkarıldı. Teknoloji gelişti. Altın geldiği zaman biz hemen makineye tutuyoruz" dedi.

"BİR BAKIYORSAK ARTIK ÜÇ KERE BAKIYORUZ"

Bir başka kuyumcu ise "Bir bakıyorsak artık iki kere, üç kere bakıyoruz ki hani biz de en azından olumsuz bir durumla karşılaşmayalım" ifadelerini kullandı.