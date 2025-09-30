FİNANS

Altın hızla düşüyor! Güne rekor ile başlamıştı, sabahtan beri 110 lira değer kaybetti

30 Eylül'e rekor ile uyanan gram altın düşüşe geçti. Yurt içinde ise 5 bin 176 TL olan gram altın 5 bin 62 lira seviyesine kadar düştü. Gram altın yurt içinde 110 TL'den fazla değer kaybetti. Ons altın ise yüzde 2,04'lük değer kaybıyla 3 bin 793 seviyesine kadar geriledi. Peki, son dakika olarak altın fiyatlarında durum ne? Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın piyasasında son durum...

Ezgi Sivritepe

Altın yeni güne rekor ile başlamıştı. Jeopolitik gerilimler, küresel ölçekte oluşan belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırmaları fiyatların etkilenmesine neden oluyor. Yeni güne rekor ile başlayan altın fiyatları öğle saatlerinde düşüşe geçti.

KAR REALİZASYONU YAŞANIYOR!

Salı günü rekor seviyeye ulaşan altın, kâr satışlarıyla geri çekildi. Ons altın gün içinde 3.820 dolar civarındaki zirveden 3.800 dolara gerilerken, gram altın ise 5.068 TL’ye indi. Analistler, jeopolitik riskler ve Fed faiz indirimi beklentilerinin fiyatlamaları sınırlayabileceğini belirtiyor.

Altın fiyatları, salı günü Avrupa seansında gün içi zirveye ulaştıktan sonra geri çekildi. Piyasalarda belirgin bir temel katalizör eksikliği ve aşırı alım koşulları, yatırımcıların kâr realizasyonu yapmasına yol açtı.

100 LİRA DEĞER KAYBETTİ

Gram altın 5 bin 176 lira olan rekorunun ardından yüzde 2,10 değer kaybederek 5 bin 62 liraya kadar geriledi. Öğle seansında 5 bin 87 lirada hareketleniyor. Kapalı Çarşı'da ise altın fiyatları tüm zamanların rekoru olan 5 bin 314 liradan 5 bin 220 liraya kadar düştü.

ALTININ STATÜSÜNÜ BELİRLİYOR!

ABD ve Rusya arasındaki jeopolitik gelişmeler, altının güvenli liman statüsünü destekliyor. Trump yönetimi ile ilgili gelişmeler ve Gazze’deki çatışmalar, altına talebin devam etmesine katkı sağlayabilir.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLİYOR

CME Group’un FedWatch Aracı’na göre, yatırımcılar Ekim ayında Fed’in faizleri 25 baz puan düşüreceğini yüzde 90 ihtimalle fiyatlıyor. Bu durum, doların zayıf kalmasını sağlayarak altın fiyatlarını destekliyor.

KISA VADELİ GÖRÜNÜM

Analistler, XAUUSD paritesinin kısa vadede zirve yaptığını doğrulamadan ve anlamlı bir düşüş için pozisyon almadan önce güçlü bir takip satışı olabileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcılar ABD makro verilerini ve Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından izliyor.

