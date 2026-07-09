Altın için 14 Temmuz'u işaret ettiler: Piyasalar alarmda

Altın fiyatları son dakika! Küresel piyasalar yeniden odağına Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkes ile ilgili "Benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum" ifadelerini kullanması, İran'a hava saldırıları, yeni abluka tehdidi ve Tahran yönetiminin bunlara karşılık vereceğini bildirmesi, bölgede tansiyonu yükseltti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ankara'daki NATO zirvesinden gelen açıklamalar sonrası petrol fiyatı 22 Haziran işlemlerinden sonra ilk kez 80 doları test ederken piyasalarda yüksek enflasyon ve yüksek faiz beklentileri tekrar öne çıktı. Altın fiyatları da 'reel getiri baskısı altında kalarak' zayıf görünümünü sürdürdü.

Ons altın dünkü işlemlerde en düşük 4021 dolara kadar gerilerken bugün saat 06.00 itibarıyla 4065 dolardan fiyatlandı. Ons altında haftalık düşüş yüzde 2'nin üzerinde olurken gram altın ise güne 6125 TL'den başladı. Dünkü düşüş sonrası altında bugün de zayıf görünüm öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4089 dolar, en düşük 4054 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.09 itibarıyla 4062 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6163 TL, en düşük 6110 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.43 itibarıyla 6123 TL seviyesinde seyrediyor.

FED TUTANAKLARI

Diğer yandan Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 16-17 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faiz artışı gerektirebilecek risklere işaret ettiğini gösterdi. Ayrıca yetkililer, politika faizinin uygun seviyesi konusunda ayrıştı. Tutanaklarda, tüm yetkililerin bu toplantıda politika faizinin mevcut aralığının korunmasını desteklediği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Yetkililer genel olarak, toplantılar arası dönemde alınan bilgilerin, fiyat istikrarına yönelik yukarı yönlü risklerin yüksek seyretmeye devam ettiğini, maksimum istihdama ulaşmaya yönelik aşağı yönlü risklerin ise bir miktar hafiflediğini gösterdiğini değerlendirdi. Bu gelişmeler ışığında birkaç yetkili, faiz oranı hedef aralığının yükseltilmesi için bir gerekçe bulunduğunu, ancak bu toplantıda mevcut hedef aralığının korunmasını desteklediklerini ifade etti." Toplantıda gelecekteki para politikası adımları için bir dizi senaryonun tartışıldığına işaret edilen tutanaklarda, çoğu yetkilinin enflasyonist baskıların dağılacağı ve enflasyonun yakında yüzde 2'ye dönmeye başlayacağı senaryolar üzerinde durduğu aktarıldı. Tutanaklarda, "Bununla birlikte çoğu yetkili, istikrarlı iş gücü piyasası koşullarında, yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu'daki çatışma veya gümrük vergilerinin etkileri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretmeye devam edeceği senaryolara da dikkat çekti. Bu yetkililerin neredeyse tamamı, söz konusu senaryolarda enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri döndürmek için bir miktar politika sıkılaştırmasının muhtemelen gerekli olacağını belirtti." ifadelerine yer verildi. Birçok yetkilinin bu yılın sonunda politika faizinin uygun seviyesinin mevcut hedef aralığı içinde veya biraz altında olacağını ifade ettiğine değinilen tutanaklarda, diğer birçok yetkilinin ise uygun seviyenin mevcut aralığın üzerinde olacağını değerlendirdiği kaydedildi. FOMC üyelerinin karar metninin Komitenin gelecekteki faiz oranı kararlarının olası yönüne ilişkin "gevşeme eğilimi" ima eden dili tekrarlamaması konusunda da mutabık kaldığına işaret edilen tutanaklarda, "Üyeler, toplantı sonrası karar metninin Komitenin ikili görev hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını yansıtacağı ve fiyat istikrarını sağlayacağını vurgulayacağı konusunda hemfikir oldular." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan piyasaların da 2026 sonuna kadar en az bir faiz artışını fiyatlandırmaya devam ettiği belirtiliyor.

"ALTININ BU BASKIYI KIRABİLMESİ İÇİN..."

Analistlerin, "Orta Doğu’daki yeni çatışmalara ek olarak daha şahin tonajlı FED tutanakları, altın üzerinde çifte baskı oluşturdu. FED'in faiz indirimlerini tamamen rafa kaldırması ve masaya tekrar faiz artışı ihtimalinin gelmesi, reel getirileri yukarıda tutuyor. Altın, faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için yüksek faiz ortamı sarı metali baskı altında tutuyor. Altının bu baskıyı kırabilmesi için 14 Temmuz'da ABD’de açıklanacak haziran TÜFE verisinin, enflasyonda net bir düşüşü göstermesi gerekecek" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

Ayrıca merkez bankalarının güçlü alımlarının bu dönemde altına destek olarak fiyatlarda daha fazla düşüşün önüne geçtiği belirtildi. Analistlerin "Küresel merkez bankalarının fiziki talebi, FED şahinleştikçe, altının daha fazla çakılmasını önleyen en büyük kale konumunda bulunuyor" yorumunu yaptığı kaydedildi.

PETROLDE SON DURUM

Diğer yandan petrol de, ABD’nin İran’a yeni saldırılar düzenlemesinin ardından Perşembe günü yükseldi. Bloomberg HT'de yer alan habere göre; gelişmelerin, İran savaşının sona ereceğine ve savaş öncesinde küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılacağına yönelik umutları zayıflattığı aktarılırken Brent petrolün yüzde 1 artışla varil başına 78,80 dolara yükseldiği kaydedildi. Orta Doğu’da yeniden alevlenen çatışmaların, petrol piyasasında enflasyon ve oynaklık endişelerinin ne kadar hızlı geri dönebileceğini bir kez daha ortaya koyduğu aktarıldı.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Spot gümüş ise yüzde 0,3 düşüşle 58,13 dolara geriledi.

PİYASALAR ALARMDA: FED'İN FAİZ ARTIRIM İHTİMALLERİ YÜKSELDİ

CNBC-e'de yer alan habere göre ise; CME FedWatch aracından alınan son verilere göre piyasalar, Fed'in Eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 68 olarak fiyatlıyor. Ocak 2027'de bir başka faiz artışı yaşanma olasılığının ise yüzde 87 seviyesine tırmanmış durumda olduğu aktarıldı. Yüksek faiz oranlarının, getiri sağlamayan bir varlık olan altının cazibesini azalttığı belirtiliyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong'un piyasalardaki son duruma dair değerlendirmesinde "Altındaki bu aşağı yönlü trendi destekleyen ana unsur, Fed'in önümüzdeki yılın ilk çeyreği gibi erken bir tarihte ikinci bir faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin fiyatlanmasıdır. Yaşanan son çatışmaların ardından, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşması şu an sallantıda. Durum her an yeniden değişebilir" dediği kaydedildi.