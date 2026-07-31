Altının kilogram fiyatı 6 milyon 150 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 150 bin lira, en yüksek 6 milyon 256 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 150 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 6 milyon 190 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 26 milyon 354 bin 388,44 lira, işlem miktarı ise 974,60 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 41 milyon 465 bin 297,15 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır