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New York borsası yükselişle açıldı (31 Temmuz 2026)

New York borsası, yatırımcıların büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarını değerlendirdiği haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı (31 Temmuz 2026)

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artışla 52.235,03 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artarak 7.462,13 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,87 kazançla 25.340,71 puana yükseldi.

Büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları yapay zeka yatırımlarının getirilerine ilişkin endişeleri hafifletirken pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Meta'nın bu hafta açıkladığı bilançoların ardından Amazon ve Apple da dün piyasa kapanışı sonrasında finansal sonuçlarını yayımladı.

E-ticaret devi Amazon'un net satışları, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 20 artarak 200,6 milyar dolara yükseldi.

Şirket, bulut bilişim birimi Amazon Web Services'ın (AWS) satışlarının da ikinci çeyrekte yüzde 37 artışla 42,2 milyar dolara ulaştığını ve bunun son 18 çeyrekteki en yüksek büyüme oranı olduğunu bildirdi. Amazon'un hisseleri, açılışta yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

Alphabet ve Microsoft'un ardından Amazon'un güçlü sonuçları, yapay zeka yatırımlarının getirilerine ilişkin endişelerin hafiflemesinde etkili oldu.

Apple ise üç aylık dönemde gelirinin yıllık bazda yüzde 16,4 artarak 109,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi ancak şirketin tedarik sıkıntılarının satışlarını olumsuz etkileyeceğini öngörmesinin ardından hisseleri yüzde 8'den fazla geriledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
313.75
12.535.389.570,75
% 1.78
17:11
AKBNK
63
10.173.308.834,35
% 2.27
17:11
ASELS
341.75
9.945.182.261,25
% 1.26
17:11
TRALT
44.28
9.048.861.666,44
% -4.11
17:11
ASTOR
293.25
8.066.730.621,75
% 2
17:11
Anahtar Kelimeler:
New York borsa
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