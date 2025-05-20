FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın için 3. dalgayı işaret etti! 'Son alım fırsatı' diyerek tarih verdi 'Bütün kanallar altını değil onu konuşacak'

Altında son durum... Gram altın ve ons altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yıla rekorlarla başlayan altın, bir düşüp bir yükselen dalgalı seyrini sürdürürken küresel gelişmelerden de etkilenmeye devam ediyor. Özellikle altın almayı düşünenler, altında yaşanan düşüşlerin alım fırsatı olup olmadığını merak ederken finans analisti İslam Memiş'ten altına dair çarpıcı yorumlar geldi. Memiş, gram altın için rakam verirken gümüşe de dikkat çekti. Peki, alım fırsatı olacak mı, altın yükselecek mi?

Altın için 3. dalgayı işaret etti! 'Son alım fırsatı' diyerek tarih verdi 'Bütün kanallar altını değil onu konuşacak'
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın yatırımcıları bu soruların cevabını aramaya devam ediyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,72 yükselişle 4 bin 27 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 24 lira seviyesindeydi. Altının ons fiyatı da aynı saatlerde önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybederek 3 bin 221 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Peki, altında son durum ve beklentiler ne? İşte detaylar...

thumbs_b_c_84420b088fdf2163e3f8513d712218f3

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın saat 12.41 itibarıyla 4040 TL seviyesinde seyrediyor.

altın1

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın ise yine saat 12.57 civarında 3236 dolar seviyesinde seyrediyor.

altın2

ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife uzlaşısı ve jeopolitik endişelerin azalması varlık fiyatlarında risk algısının bir miktar gerilemesine yol açarken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, ABD'nin kredi notunu düşürmesinin mevcut risklerin varlığını koruduğuna işaret ettiği belirtiliyor.

thumbs_b_c_4902211abbe248f884208a089f508838

"GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI"

TGRT Haber yayınında finans analisti İslam Memiş altınla ilgili değerlendirmelerini aktardı. "Tekrar bir alım fırsatı veriyor mu?" sorusu üzerine Memiş "O 3. dalgayı bekliyoruz. Yani o 3'üncü dalış adını koyduğum süreç halen devam ediyor. Dün ons altın tarafında 3.250 dolar, gram altın tarafında 4160 lira seviyesi görüldü. Ama dediğim gibi panik yapmaya gerek yok. O üçüncü dalış bitmeden pozisyon almamak lazım. 4115 lira şu an Kapalı Çarşı'da fiziki altın serbest piyasalarda. 4.160 lira seviyesindeydi. Güne düşüşle başladı" dedi.

thumbs_b_c_bb37f9b20e67d0aa3118ad28b1f950c2

"SON ALIM FIRSATLARI"

Devamında İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Yine kısa vadede ons altın tarafında 3100 dolar seviyesinin altına geri sarkmalar beklediğimi söyleyebilirim. Yine gram altın tarafında yılın son alım fırsatı olan 4000 lira seviyesinin altına sarkmalar beklediğimi söyleyebilirim. Bu son alım fırsatları olduktan sonra yılın ikinci yarısı hazirandan sonra tekrar altın fiyatları kaldığı yerden yükselişlerine devam eder gibi duruyor.

islammemiş

"BEKLEYEN KAZANIYOR"

Yine Nisan ayında zirveler görülmüştü. Gram altın tarafında 4350, yine ons altın tarafında 3500 dolar seviyesi. Sık sık altın yatırımcısını uyardım. Yani acele etmeyin, panik yapmayın. Panik yapmayan, sabreden biraz daha psikoloji yönetimini iyi değerlendiren yatırımcılar sabretti ve kazandı. Geçen hafta 3968 liraydı gram altın. Ons altın 3120 dolar seviyesindeydi. Dolayısıyla bekleyen kazanıyor.

thumbs_b_c_d7e018e6c7ec445614caa478e976e00e

ALTIN YILIN İKİNCİ YARISINDA BU KADAR KAZANDIRACAK MI? RAKAM VERDİ

Altın bundan sonra o yükseliş trendine devam edecek. Ama soru şu: "Yılın ikinci yarısında bu kadar kazandıracak mı?" sorusunun cevabı bende hayır. Yani yine hedef 3500 dolar seviyesi. Gram altın tarafında yine 2024 yılının Kasım ayında açıkladım; 4500 lira seviyesi. Onun da üzerinde 4750 seviyesi var maksimum seviye olarak gördüğüm. 4500 - 4750 lira seviyesinde ama 2026 yılında da 6000 lira seviyesini kamuoyunu açıklamıştım. Yine aynı düşüncem geçerliliğini koruyor.

thumbs_b_c_db909497ccc852aabd3cea2300ef24bd

Ama önemli olan yıllık bazda getiriyi 4,5 ayda verince yılın kalan yarısında altında böyle aman aman bir beklenti içine girmemek lazım. O yüzden altına sımsıkı sarılmış bekleyen yatırımcısı eğer bu altınlarını ev almak için, araba almak için biriktirmişse, o satış fırsatlarını ve zamanındaki uyarıları kaçırmışsa, tekrar kararlarını gözden geçirmesi lazım. Bundan sonraki süreçlerde, farklı yatırım araçlarının ön plana çıktığı bir süreç görürüz.

thumbs_b_c_e4c6bffb8e7b2690e4bb3c0e8d8e40b9

Özellikle 2025 yılında altın - Bitcoin savaşından bahsetmiştim. Bu savaşın ilk kazanını altın oldu ama sıra Bitcoin'e geldi. Yılın ikinci yarısında Bitcoin tarafında biraz daha pozitif. O kısa vadede düşüşler olacak ama şimdi hemen panik yapmaya gerek yok. Mesela öngörüm tekrar 100.000 dolar seviyesinin altına sarkma Bitcoin tarafında.

thumbs_b_c_e4612d627ba172ae6e8e8a22117261bb

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?

Ama altın gümüş rasyosu var. Yılın ikinci yarısında soru şu; altın mı gümüş mü? Bu sorunun cevabı bende gümüş. Yine altın gümüş rasyosu 100 seviyesinde ve Nisan ayında 106 seviyesine kadar yükselmişti. Yılın ikinci yarısında muhtemelen bütün ekonomi kanalları altını değil de gümüşü konuşacak gibi duruyor"

thumbs_b_c_d6b06b97fb6b177eb0dd5f57bd0408f0

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.040,94
4.041,19
% 0.28
13:18
Ons Altın / TL
125.682,75
125.701,21
% 0.24
13:33
Ons Altın / USD
3.234,12
3.234,47
% 0.14
13:33
Çeyrek Altın
6.465,50
6.607,34
% 0.28
13:18
Yarım Altın
12.890,59
13.214,68
% 0.28
13:18
Ziynet Altın
25.861,99
26.348,53
% 0.28
13:18
Cumhuriyet Altını
27.294,00
27.706,00
% -0.23
13:13
Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa Birliği'nden Suriye kararı!Avrupa Birliği'nden Suriye kararı!
Yeni düzenleme yolda! Çalışmaları bile yasaklanıyor…Yeni düzenleme yolda! Çalışmaları bile yasaklanıyor…

Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ons altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Para transferinde yeni dönem! IBAN yeterli olmayacak

Para transferinde yeni dönem! IBAN yeterli olmayacak

Uykusundan dayanılmaz öksürükle uyandı, aynaya bakınca şok oldu!

Uykusundan dayanılmaz öksürükle uyandı, aynaya bakınca şok oldu!

400 milyon dolarlık jetle ilgili tartışmalar sürüyor! Trump hediye demişti, uçak satılık çıktı

400 milyon dolarlık jetle ilgili tartışmalar sürüyor! Trump hediye demişti, uçak satılık çıktı

Altın için 3. dalgayı işaret etti! 'Son alım fırsatı' diyerek tarih verdi

Altın için 3. dalgayı işaret etti! 'Son alım fırsatı' diyerek tarih verdi

Yeni düzenleme yolda! Çalışmaları bile yasaklanıyor…

Yeni düzenleme yolda! Çalışmaları bile yasaklanıyor…

Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak

Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.