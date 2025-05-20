Altın için 3. dalgayı işaret etti! 'Son alım fırsatı' diyerek tarih verdi 'Bütün kanallar altını değil onu konuşacak'

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın yatırımcıları bu soruların cevabını aramaya devam ediyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,72 yükselişle 4 bin 27 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 24 lira seviyesindeydi. Altının ons fiyatı da aynı saatlerde önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybederek 3 bin 221 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Peki, altında son durum ve beklentiler ne? İşte detaylar...

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın saat 12.41 itibarıyla 4040 TL seviyesinde seyrediyor.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın ise yine saat 12.57 civarında 3236 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife uzlaşısı ve jeopolitik endişelerin azalması varlık fiyatlarında risk algısının bir miktar gerilemesine yol açarken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, ABD'nin kredi notunu düşürmesinin mevcut risklerin varlığını koruduğuna işaret ettiği belirtiliyor.

"GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI"

TGRT Haber yayınında finans analisti İslam Memiş altınla ilgili değerlendirmelerini aktardı. "Tekrar bir alım fırsatı veriyor mu?" sorusu üzerine Memiş "O 3. dalgayı bekliyoruz. Yani o 3'üncü dalış adını koyduğum süreç halen devam ediyor. Dün ons altın tarafında 3.250 dolar, gram altın tarafında 4160 lira seviyesi görüldü. Ama dediğim gibi panik yapmaya gerek yok. O üçüncü dalış bitmeden pozisyon almamak lazım. 4115 lira şu an Kapalı Çarşı'da fiziki altın serbest piyasalarda. 4.160 lira seviyesindeydi. Güne düşüşle başladı" dedi.

"SON ALIM FIRSATLARI"

Devamında İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Yine kısa vadede ons altın tarafında 3100 dolar seviyesinin altına geri sarkmalar beklediğimi söyleyebilirim. Yine gram altın tarafında yılın son alım fırsatı olan 4000 lira seviyesinin altına sarkmalar beklediğimi söyleyebilirim. Bu son alım fırsatları olduktan sonra yılın ikinci yarısı hazirandan sonra tekrar altın fiyatları kaldığı yerden yükselişlerine devam eder gibi duruyor.

"BEKLEYEN KAZANIYOR"

Yine Nisan ayında zirveler görülmüştü. Gram altın tarafında 4350, yine ons altın tarafında 3500 dolar seviyesi. Sık sık altın yatırımcısını uyardım. Yani acele etmeyin, panik yapmayın. Panik yapmayan, sabreden biraz daha psikoloji yönetimini iyi değerlendiren yatırımcılar sabretti ve kazandı. Geçen hafta 3968 liraydı gram altın. Ons altın 3120 dolar seviyesindeydi. Dolayısıyla bekleyen kazanıyor.

ALTIN YILIN İKİNCİ YARISINDA BU KADAR KAZANDIRACAK MI? RAKAM VERDİ

Altın bundan sonra o yükseliş trendine devam edecek. Ama soru şu: "Yılın ikinci yarısında bu kadar kazandıracak mı?" sorusunun cevabı bende hayır. Yani yine hedef 3500 dolar seviyesi. Gram altın tarafında yine 2024 yılının Kasım ayında açıkladım; 4500 lira seviyesi. Onun da üzerinde 4750 seviyesi var maksimum seviye olarak gördüğüm. 4500 - 4750 lira seviyesinde ama 2026 yılında da 6000 lira seviyesini kamuoyunu açıklamıştım. Yine aynı düşüncem geçerliliğini koruyor.

Ama önemli olan yıllık bazda getiriyi 4,5 ayda verince yılın kalan yarısında altında böyle aman aman bir beklenti içine girmemek lazım. O yüzden altına sımsıkı sarılmış bekleyen yatırımcısı eğer bu altınlarını ev almak için, araba almak için biriktirmişse, o satış fırsatlarını ve zamanındaki uyarıları kaçırmışsa, tekrar kararlarını gözden geçirmesi lazım. Bundan sonraki süreçlerde, farklı yatırım araçlarının ön plana çıktığı bir süreç görürüz.

Özellikle 2025 yılında altın - Bitcoin savaşından bahsetmiştim. Bu savaşın ilk kazanını altın oldu ama sıra Bitcoin'e geldi. Yılın ikinci yarısında Bitcoin tarafında biraz daha pozitif. O kısa vadede düşüşler olacak ama şimdi hemen panik yapmaya gerek yok. Mesela öngörüm tekrar 100.000 dolar seviyesinin altına sarkma Bitcoin tarafında.

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?

Ama altın gümüş rasyosu var. Yılın ikinci yarısında soru şu; altın mı gümüş mü? Bu sorunun cevabı bende gümüş. Yine altın gümüş rasyosu 100 seviyesinde ve Nisan ayında 106 seviyesine kadar yükselmişti. Yılın ikinci yarısında muhtemelen bütün ekonomi kanalları altını değil de gümüşü konuşacak gibi duruyor"