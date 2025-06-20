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Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer' 4 bin 500 TL beklenirken sil baştan açıklama! Uzman isim: 'Güçlü giderse...'

İran-İsrail gerilimi altın fiyatlarını da etkiledi. Hem emtia hem de kıymetli maden piyasaları savaşın başlaması ile beraber yükselişe geçti. Ancak Fed'in faiz indirimi beklentisini zayıflatan açıklamaları doğrultusunda faizi sabit bırakması ve sonrası altın fiyatları da düşüşe geçti. Peki altın için tahminler ne yönde? Dev bankaların görüşleri neler? İşte altın piyasalarında son durum...

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer' 4 bin 500 TL beklenirken sil baştan açıklama! Uzman isim: 'Güçlü giderse...'
Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları Orta Doğu'da başlayan gerilimin ardından yükselmeye başlamıştı. Ons altın tarafında 3 bin 500 dolar, gram altın tarafında ise 4 bin 500 TL seviyesi beklenirken gelen açıklamalar ile beraber fiyatlar düşmeye başladı. Çarşamba günü Fed'in faizi sabit tutması altın fiyatlarının düşmesinde etkili oldu. Powell, Trump'ın uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle enflasyon baskılarının artabileceğini ifade etmesi sonrası faiz indirimin uzak bir ihtimal olduğu tahmin ediliyor.

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ABD'DEN GELEN AÇIKLAMA ENDİŞELERİ DİNDİRDİ

Aynı zamanda Donald Trump’ın sözcüsünün, ABD'nin İran - İsrail savaşına dahil olup olmayacağını iki hafta içerisinde açıklayacaklarını belirtmesi de piyasalarda tansiyonun düşmesine neden oldu. ABD'den bu şekilde bir açıklamanın gelmesinin ardından enerji arzında oluşabilecek tehditlerin de ortadan kalkacağı düşünülüyor.

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PLATİN ÖNE ÇIKMAYA BAŞLADI!

Altın son günlerde düşse de yılbaşından bu yana yüzde 25’in üzerinde artıda. Nisan ayında 3 bin 500 dolar barajını kıran altın Orta Doğu'da yaşananların ardından bu seviyeyi görmedi. Bazı yatırımcılar ise alternatif güvenli liman arayışına girdi. Ön plana çıkan ise platin oldu.

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BANKALARIN TAHMİNLERİ ÇOK FARKLI

Altının gelecekteki seyrine ilişkin büyük Wall Street bankalarının görüşleri ise farklılaşıyor. Goldman Sachs, ons altın için 2025 yılına kadar 4.000 dolarlık tahminini korurken, Citigroup 2026’da fiyatların 3.000 doların altına gerileyebileceğini öngörüyor.

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ALTIN NE KADAR?

Gram altın bu hafta en yüksek 4 bin 377 lira seviyesini gördü. Şu anda ise 4 bin 272 liradan fiyatlanıyor. Ons altın tarafında ise bu hafta en yükse 3 bin 451 dolar seviyesine geldi. Bu seviyenin ardından 3 bin 500 dolar barajı açılır mı derken fiyatlar tekrar düşüşe geçti ve şu anda ons altın 3 bin 350 dolar olarak görülüyor.

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ALTIN DİNLENMEYE GEÇTİ

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altının yorulduğunu ve dinlenmek istediğini ifade etti. Eryılmaz, "Bir varlık temeli güçlü olsa da olmasa da bu kadar güçlü giderse güçlü düşer ya da yatay bir şekilde ilerler. Gram altın için, '2 bin 800- 2 bin 500 seviyesine düşecek. Ancak böyle sert alımları üzerinden atar' diyenler vardı. Bir diğer kesim de, 'Altını görece yükselişini destekleyen faktörler var. Aşırı düşerek değil; yatay giderek ilerleyecek' diyenler de vardı. Ben de bu ikinci kesimdeyim" dedi.

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MERKEZ BANKALARI ALTIN ALMASAYDI...

Trump'ın uyguladığı tarifelerin altın fiyatlarını etkilediğini aktaran Eryılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Merkez Bankaları altın almaya devam edecek. O nedenle güçlü düşmüyor zaten. Merkez Bankaları bu kadar sert altın almaya devam etmese altın zaten 2 bin 500- 2 bin 600 seviyelerine düşer. Hala belirsizlik masada. Altında dinlenme beklediğimizi söylemiştik"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.266,72
4.267,22
% -0.56
09:03
Ons Altın / TL
132.830,99
132.862,26
% -0.5
09:18
Ons Altın / USD
3.348,34
3.348,74
% -0.62
09:18
Çeyrek Altın
6.826,76
6.976,91
% -0.56
09:03
Yarım Altın
13.610,85
13.953,81
% -0.56
09:03
Ziynet Altın
27.307,03
27.822,28
% -0.56
09:03
Cumhuriyet Altını
28.676,00
29.109,00
% -0.41
17:20
Hissenet
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