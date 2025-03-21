Altın için bu rakam hiç söylenmemişti! İlk kez canlı yayında açıkladı, 'Biraz iddialı ama...' Küçük yatırımcıdan büyüğüne kadar dikkat

Türkiye 19 Mart Çarşamba gününe tarihi anlara şahitlik ederek uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şafak operasyonu ile gözaltına alınmasının ardından piyasalardaki gelişmeler yatırımcıların tedirgin olmasına neden oldu.

İKİ KERE DEVRE KESMİŞTİ!

Borsa İstanbul'da kayıp artmaya başlayınca iki kere devre kesici uygulandı. Gram altın 4 bin lira seviyesini görürken, dolar 41 lira euro ise 45 lirayı gördü. Ani yükselişlerin ardından gözler ekonomi yönetimine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının kararlılık ile uygulandığını belirten bir paylaşımda bulunarak yatırımcılara genel bir açıklamada bulundu.

MERKEZ BANKASI'NDAN HAMLE

Dün ise Merkez Bankası döviz hareketlenmesine bir hamle ile karşılık vererek döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladığını açıkladı. Akşam saatlerinde ise yeni bir açıklamada bulunarak gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46 seviyesine yükselttiğini belirtti.

FED FAİZİ SABİT TUTMUŞTU

Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in faizini yüzde 4,5'te sabit bırakmıştı. Küresel ölçekte de yaşananlar göz önüne alındığında gram ve çeyrek altında, dolar ve euroda, ons altında neler olacağını nasıl fiyatlanacakları araştırılmaya başlandı.

ALTIN NE KADAR?

Şu anda gram altın 3 bin 698 liradan, çeyrek altın 6 bin 86 liradan fiyatlanırken; ons altın 3 bin 26 dolar olarak işlem görüyor. Kapalı Çarşıda gram altın 3 bin 735 lirayken çeyrek altın 6 bin 96 liradan alıcı buluyor.

DÖVİZ NE KADAR?

19 Mart tarihindeki hızlı yükselişinin ardından geri çekilme yaşayan kurda ise 21 Mart Cuma günü fiyatlar şu şekilde seyrediyor; dolar tarafında ise 38.0482 lira takip edilirken; Euro tarafında ise 41.3228 lira olarak işlem görüyor.

"DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Önümüzdeki dönemde altının nasıl şekilleneceğini merak edenler için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Kanal D Habere, "Merkez Bankası piyasalara döviz satarak müdahale ediyor. TCMB, Özellikle doların 40 lira seviyesini görmek istemiyor. Düşüş yönlü beklentimiz devam ediyor. Alacaklar da satacaklar da altın tarafında beklemeli"

ALTIN 5 BİN LİRA OLACAK MI?

TGRT Haber'e konuşan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, kurdaki hareketi öngöremediğini belirterek gram altının 5 bin lira seviyesini görme ihtimalini şu sözlerle değerlendirdi:





"Sene sonu dolar/TL seviyesini revize etmek lazım. Şu anda biraz iddialı ama kurdaki hareketlenmeyi öngöremiyorum. İçerideki yatırımcı dövize yönelirse kur bir miktar daha yükselirse o zaman 5 bin lira olabilir. Burada önemli olan kur hareketi ama ons altın üzerinden değerlendirecek olursak biraz iddialı olduğunu düşünüyorum"