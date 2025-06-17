FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın için dev bankadan çarpıcı tahmin! Resmen 'alarm' verdi, 1 yıl içinde bu rakamı görebilir

Orta Doğu'da İran-İsrail gerilimi 5. gününde. Dünyanın yakından takip ettiği gelişmelerin yanı sıra altın fiyatları da yükselişe geçti. Küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler piyasaların sarsılmasına neden olurken bankacılık devi Bank of America'dan yeni altın tahmini geldi.

Altın için dev bankadan çarpıcı tahmin! Resmen 'alarm' verdi, 1 yıl içinde bu rakamı görebilir
Ezgi Sivritepe

İsrail-İran gerilimi başladığından beri altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Orta Doğu'dan yaşanan gerginlikler piyasaları da vururken savaşın gidişatının ne olacağı merak ediliyor. Savaşın başladığı ilk günden bu yana altın fiyatları yükselişteyken bankacılık devinden uyarı geldi.

Gram altın bugün 4 bin 289 liradan satılıyor. Gram altının günlük değişimi ise 4 lira olara görülüyor. Ons altın ise 3 bin 387 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altın ve gram altının değişimleri ise şu şekilde:

ons altın

gram altın

ALTIN İÇİN KRİTİK TAHMİN

ABD'li banka devi Bank Of America ise küresel ölçekte yaşanan belirsizliklerin ardından yatırımcıları uyardı. Bankanın analistleri, bu kaosun altında sürdürülebilir bir yükseliş sağlamayacağına işaret ederken çatışmanın petrol arzını etkilememesi nedeniyle, altında ilk tepkilerin ardından satış baskısı oluşacağını öngördü.

spot-altn-tlgr (34)

ABD'NİN BORCU BÜYÜYOR

Bankanın analistleri, kısa vadede jeopolitik olaylar yerine daha geniş ekonomik manzarayı ve altının önemli bir küresel parasal varlık olarak giderek artan çekiciliğine dikkat çekti. ABD'de hükümet borcunun büyümeye devam ettiğini belirten banka, tartışmalı kongre tasarısının, bu açığı da trilyonlarca dolar artırmasını bekliyor.

Bank-Of-America

ONS ALTIN 1 YIL SÜRE VERDİ

ABD Hazine Bakanlığı'nın veya FED’in piyasaya müdahalesi ile altının desteklenmeye devam edilebileceğini ifade eden banka, önümüzdeki 12 ayda ons altının 4 bin dolara çıkacağını öngörüyor.

Altın-2

ALTIN YÜZDE 20'SİNİ OLUŞTURMUŞTU

Yatırımcıların portföylerinin yüzde 3,5'inin altına ayırdığını ve bunun da aşırı görünmediğini belirten analistler, merkez bankalarının da alımları artırabileceğini tahmin ediyor. 2024’te altın, küresel resmi rezervlerin yüzde 20'sini oluşturmuş, yüzde 16 pay alan Euro'yu geride bırakmıştı. Toplam rezervlerde ise Amerikan doları yüzde 46 payla ilk sıradaydı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.279,93
4.280,36
% -0.1
12:20
Ons Altın / TL
133.112,41
133.136,50
% -0.1
12:35
Ons Altın / USD
3.380,71
3.381,09
% -0.13
12:35
Çeyrek Altın
6.847,88
6.998,39
% -0.1
12:20
Yarım Altın
13.652,97
13.996,77
% -0.1
12:20
Ziynet Altın
27.391,54
27.907,93
% -0.1
12:20
Cumhuriyet Altını
28.645,00
29.078,00
% -0.25
12:19
Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bayraktar'dan petrol ve doğal gaz açıklaması!Bakan Bayraktar'dan petrol ve doğal gaz açıklaması!
English Home markalı ürün piyasadan toplatılıyor!English Home markalı ürün piyasadan toplatılıyor!
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Bank of America Altın ons altın altın ne kadar çeyrek altın alış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar kaldırıldı

Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar kaldırıldı

Yusuf Yerkel'e yeni görev... Türkiye'yi temsil edecek

Yusuf Yerkel'e yeni görev... Türkiye'yi temsil edecek

Ehliyetten sağlık raporlarına kadar her şey ücretli oldu

Ehliyetten sağlık raporlarına kadar her şey ücretli oldu

Altın için dev bankadan çarpıcı tahmin!

Altın için dev bankadan çarpıcı tahmin!

Patronu tarafından 817 bin TL dolandırıldı!

Patronu tarafından 817 bin TL dolandırıldı!

Otomobilde ÖTV sil baştan değişebilir! Detaylar belli olmaya başladı…

Otomobilde ÖTV sil baştan değişebilir! Detaylar belli olmaya başladı…

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.