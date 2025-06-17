Altın için dev bankadan çarpıcı tahmin! Resmen 'alarm' verdi, 1 yıl içinde bu rakamı görebilir

İsrail-İran gerilimi başladığından beri altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Orta Doğu'dan yaşanan gerginlikler piyasaları da vururken savaşın gidişatının ne olacağı merak ediliyor. Savaşın başladığı ilk günden bu yana altın fiyatları yükselişteyken bankacılık devinden uyarı geldi.

Gram altın bugün 4 bin 289 liradan satılıyor. Gram altının günlük değişimi ise 4 lira olara görülüyor. Ons altın ise 3 bin 387 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altın ve gram altının değişimleri ise şu şekilde:

ALTIN İÇİN KRİTİK TAHMİN

ABD'li banka devi Bank Of America ise küresel ölçekte yaşanan belirsizliklerin ardından yatırımcıları uyardı. Bankanın analistleri, bu kaosun altında sürdürülebilir bir yükseliş sağlamayacağına işaret ederken çatışmanın petrol arzını etkilememesi nedeniyle, altında ilk tepkilerin ardından satış baskısı oluşacağını öngördü.

ABD'NİN BORCU BÜYÜYOR

Bankanın analistleri, kısa vadede jeopolitik olaylar yerine daha geniş ekonomik manzarayı ve altının önemli bir küresel parasal varlık olarak giderek artan çekiciliğine dikkat çekti. ABD'de hükümet borcunun büyümeye devam ettiğini belirten banka, tartışmalı kongre tasarısının, bu açığı da trilyonlarca dolar artırmasını bekliyor.

ONS ALTIN 1 YIL SÜRE VERDİ

ABD Hazine Bakanlığı'nın veya FED’in piyasaya müdahalesi ile altının desteklenmeye devam edilebileceğini ifade eden banka, önümüzdeki 12 ayda ons altının 4 bin dolara çıkacağını öngörüyor.

ALTIN YÜZDE 20'SİNİ OLUŞTURMUŞTU

Yatırımcıların portföylerinin yüzde 3,5'inin altına ayırdığını ve bunun da aşırı görünmediğini belirten analistler, merkez bankalarının da alımları artırabileceğini tahmin ediyor. 2024’te altın, küresel resmi rezervlerin yüzde 20'sini oluşturmuş, yüzde 16 pay alan Euro'yu geride bırakmıştı. Toplam rezervlerde ise Amerikan doları yüzde 46 payla ilk sıradaydı.