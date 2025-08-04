Altın için dev bankadan yeni tahmin! 3 aylık beklentisini sil baştan açıkladı, sebebi ise...

Altın fiyatlarında son durum ne? Trump'ın oluşturduğu belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması gibi etkenler altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Son günlerde altın piyasasında sakinlik gözlenirken sarı metal yine yerinde duramadı.

ALTIN NE KADAR?

Buna göre, gram altın 4 bin 400 liradan, çeyrek altın, 7 bin 195 liradan, Ata altını ise 29 bin 407 liradan satışa çıkıyor. Kapalı Çarşıda ise fiyatlar şu şekilde değişiyor:



Gram altın: 4.401 TL

Çeyrek altın: 7.196 TL

Ata altın: 29.754 TL

Ons altın ise 3 bin 365 dolarda seyrediyor. Piyasada yaşanan hareketlilikleri göz önünde bulunduran ABD'li banka Citi, yıl sonu tahminini güncelledi. Citi, yıl sonu tahminini yukarı yönlü revize etti.



Citi, önümüzdeki üç aylık dönem için altın fiyat tahmininde yukarı yönlü bir revizyona gitti. Kurum, 3 aylık altın fiyat beklentisini önceki 3 bin 300 dolardan 3 bin 500 dolara yükseltirken, beklenen fiyat aralığını da 3 bin 100-3 bin 500 dolardan 3 bin 300-3 bin 600 dolara çıkardı.



ALTINA TALEP YÜKSELEBİLİR

Citi'nin bu kararı, ABD'deki kısa vadeli büyüme ve enflasyon görünümünün son dönemde kötüleştiği yönündeki inancına dayanıyor. Banka, ekonomik koşullardaki bu değişimin, güvenli liman varlığı olarak altına olan talebi artırarak fiyatları yukarı çekebileceğini öngörüyor.