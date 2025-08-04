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Altın için dev bankadan yeni tahmin! 3 aylık beklentisini sil baştan açıkladı, sebebi ise...

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ABD'li banka Citi, piyasadaki hareketliliği göz önünde bulundurarak tahminini güncelledi. Peki ons altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, Ata altını kaç lira? Kapalı Çarşı altın fiyatlarında son durum ne? İşte 4 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...

Altın için dev bankadan yeni tahmin! 3 aylık beklentisini sil baştan açıkladı, sebebi ise...
Ezgi Sivritepe

Altın fiyatlarında son durum ne? Trump'ın oluşturduğu belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması gibi etkenler altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Son günlerde altın piyasasında sakinlik gözlenirken sarı metal yine yerinde duramadı.

Altın için dev bankadan yeni tahmin! 3 aylık beklentisini sil baştan açıkladı, sebebi ise... 1

ALTIN NE KADAR?

Buna göre, gram altın 4 bin 400 liradan, çeyrek altın, 7 bin 195 liradan, Ata altını ise 29 bin 407 liradan satışa çıkıyor. Kapalı Çarşıda ise fiyatlar şu şekilde değişiyor:

  • Gram altın: 4.401 TL
  • Çeyrek altın: 7.196 TL
  • Ata altın: 29.754 TL

Altın için dev bankadan yeni tahmin! 3 aylık beklentisini sil baştan açıkladı, sebebi ise... 2

Ons altın ise 3 bin 365 dolarda seyrediyor. Piyasada yaşanan hareketlilikleri göz önünde bulunduran ABD'li banka Citi, yıl sonu tahminini güncelledi. Citi, yıl sonu tahminini yukarı yönlü revize etti.
Altın için dev bankadan yeni tahmin! 3 aylık beklentisini sil baştan açıkladı, sebebi ise... 3

Citi, önümüzdeki üç aylık dönem için altın fiyat tahmininde yukarı yönlü bir revizyona gitti. Kurum, 3 aylık altın fiyat beklentisini önceki 3 bin 300 dolardan 3 bin 500 dolara yükseltirken, beklenen fiyat aralığını da 3 bin 100-3 bin 500 dolardan 3 bin 300-3 bin 600 dolara çıkardı.
Altın için dev bankadan yeni tahmin! 3 aylık beklentisini sil baştan açıkladı, sebebi ise... 4

ALTINA TALEP YÜKSELEBİLİR

Citi'nin bu kararı, ABD'deki kısa vadeli büyüme ve enflasyon görünümünün son dönemde kötüleştiği yönündeki inancına dayanıyor. Banka, ekonomik koşullardaki bu değişimin, güvenli liman varlığı olarak altına olan talebi artırarak fiyatları yukarı çekebileceğini öngörüyor.

Altın için dev bankadan yeni tahmin! 3 aylık beklentisini sil baştan açıkladı, sebebi ise... 5

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.406,07
4.406,54
% 0.25
16:01
Ons Altın / TL
137.261,98
137.284,04
% 0.41
16:16
Ons Altın / USD
3.374,60
3.374,98
% 0.34
16:16
Çeyrek Altın
7.049,72
7.204,70
% 0.25
16:01
Yarım Altın
14.055,38
14.409,40
% 0.25
16:01
Ziynet Altın
28.198,87
28.730,67
% 0.25
16:01
Cumhuriyet Altını
29.159,00
29.600,00
% -0.04
15:31
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