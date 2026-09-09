Altın için gözler Cuma gününde! Büyük satış dalgası olacak mı?

Altın fiyatları 9 Eylül 2026 çarşamba günü dolardaki yatay seyirden destek bularak yükseldi. Altın saat 05.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 4.372,19 dolar/ons seviyesine çıktı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4395 dolar, en düşük 4341 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.46 itibarıyla 4392 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6847 TL, en düşük 6766 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.28 itibarıyla 6837 TL seviyesinde seyrediyor.

"HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDEBİLİR"

CNBC-e'de yer alan habere göre; piyasada kısa vadede yükseliş ve düşüş yönlü beklentiler arasında adeta bir çekişme yaşanıyor. OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong'un, bu hareketliliğin ABD'nin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisinin açıklanacağı haftanın sonuna kadar devam edebileceğini belirttiği kaydedildi.

Altın üzerinde en önemli baskı unsurlarından birinin Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler olduğu belirtilirken CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in yaklaşan toplantısında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 60 olarak fiyatlıyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltırken buna karşın doların değer kaybı beklentileri ve ABD’nin yüksek bütçe açıklarına dair endişeler altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Piyasaların odağında bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri var. Perşembe günü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), cuma günü ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak. Özellikle TÜFE verisinin, Fed'in önümüzdeki dönemdeki faiz politikasına dair beklentileri şekillendirmesi de beklentiler arasında.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların tekrar şiddetlenmesi de altına destek veren güvenli liman talebini canlı tutuyor. Diğer yandan çatışmaların enerji piyasalarına etkisi de izleniyor. Brent petrol üst üste dördüncü seansta yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artış, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıyı artırabileceği için Fed'in faiz patikasına dair beklentileri de etkileyebileceği belirtiliyor.

"YENİ VE BÜYÜK BİR SATIŞ DALGASI OLASI GÖRÜNMÜYOR"

Alpine Macro emtia stratejisti Kelly Xu'nun, değerli metallerin kısa vadede önemli bir sınavla karşı karşıya olduğunu ancak yeni ve büyük bir satış dalgasının olası görünmediğini söylediği kaydedildi. Xu'ya göre fiziksel piyasadaki sıkılık ve yapısal arz açıklarının, özellikle gümüş açısından uzun vadeli destek sağlamaya devam ettiği aktarıldı. Elektrifikasyon, elektronik ve yapay zeka altyapısına yönelik talebin de gümüşün temel görünümünü destekleyen unsurlar arasında olduğu belirtildi.