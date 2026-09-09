FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

28 yıllık gıda şirketi konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

Gıda ve temizlik ürünleri sektöründe yaklaşık 28 yıldır faaliyet gösteren şirket için konkordato süreci başladı. Mahkeme, şirket ve iki yetkilisi hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

28 yıllık gıda şirketi konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi
Aleyna Türkmen

Gıda sektöründe toptan satış ve dağıtım faaliyetleriyle öne çıkan Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato süreci başladı. Şirket ile iki yetkilisi için mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ürünleri alanında da faaliyet gösteren şirketin ürün gamında şeker, çay, bulgur, nişasta ve benzeri ürünler bulunuyor. Şirketin Edirne merkezinin yanı sıra Tekirdağ ve Çanakkale'de de faaliyet noktaları bulunuyor.

28 yıllık gıda şirketi konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi 1

ŞİRKET VE İKİ KİŞİ İÇİN GEÇİCİ MÜHLET

Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Dilek Göçler ve Necip Beştepe hakkında konkordato kararı alındı.

Karar kapsamında 1 Eylül 2026 saat 17.40'tan itibaren 3 aylık geçici mühlet uygulanmasına hükmedildi. Böylece şirket ve adı geçen kişiler açısından konkordato sürecinin ilk aşaması başlamış oldu.

28 yıllık gıda şirketi konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi 2

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK SÜRE TANINDI

Mahkeme ilanında alacaklıların haklarına ilişkin süre de açıklandı. Buna göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye dilekçe sunarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren şartların bulunmadığını ileri sürebilecek.

Alacaklıların bu iddialarını delilleriyle birlikte ortaya koyarak konkordato talebinin reddedilmesini isteme hakkı bulunuyor. Söz konusu bildirim, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında ilan yoluyla yapıldı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnşaat maliyet endeksi temmuzda yüzde 28,33 arttıİnşaat maliyet endeksi temmuzda yüzde 28,33 arttı
Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacakKahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Anahtar Kelimeler:
Edirne Konkordato firma gıda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vanlı Kara Haydar tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Vanlı Kara Haydar tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Diş tedavisi hayatını kararttı: Aile 10 aydır çare arıyor

Diş tedavisi hayatını kararttı: Aile 10 aydır çare arıyor

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir

Mezarlığını paylaştı! "Teşhis için yanına girdiğimizde..."

Mezarlığını paylaştı! "Teşhis için yanına girdiğimizde..."

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

400 bin TL ihtiyaç kredisi faizi banka banka belli oldu

400 bin TL ihtiyaç kredisi faizi banka banka belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.