28 yıllık gıda şirketi konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

Gıda sektöründe toptan satış ve dağıtım faaliyetleriyle öne çıkan Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato süreci başladı. Şirket ile iki yetkilisi için mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ürünleri alanında da faaliyet gösteren şirketin ürün gamında şeker, çay, bulgur, nişasta ve benzeri ürünler bulunuyor. Şirketin Edirne merkezinin yanı sıra Tekirdağ ve Çanakkale'de de faaliyet noktaları bulunuyor.

ŞİRKET VE İKİ KİŞİ İÇİN GEÇİCİ MÜHLET

Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Dilek Göçler ve Necip Beştepe hakkında konkordato kararı alındı.

Karar kapsamında 1 Eylül 2026 saat 17.40'tan itibaren 3 aylık geçici mühlet uygulanmasına hükmedildi. Böylece şirket ve adı geçen kişiler açısından konkordato sürecinin ilk aşaması başlamış oldu.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK SÜRE TANINDI

Mahkeme ilanında alacaklıların haklarına ilişkin süre de açıklandı. Buna göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye dilekçe sunarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren şartların bulunmadığını ileri sürebilecek.

Alacaklıların bu iddialarını delilleriyle birlikte ortaya koyarak konkordato talebinin reddedilmesini isteme hakkı bulunuyor. Söz konusu bildirim, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında ilan yoluyla yapıldı.