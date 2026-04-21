Altın için İslam Memiş'ten 'en kötüsü geride kaldı' çıkışı

Altın fiyatlarında son durum... Orta Doğu'daki gerilimli sürece dair haber akışları piyasaları etkilemeye devam ederken özellikle pek çok yatırımcının ilgisini çeken altın fiyatları da bu gelişmelerden çokça etkileniyor. Peki, altında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumları geldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4833 dolar, en düşük 4772 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 11.05 itibarıyla 4.785 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın gün içinde en yüksek 6972 TL, en düşük 6889 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 10.51 itibarıyla 6.917 TL seviyesinde seyrediyor.

"PİYASALARIN GENEL KANISI FAİZ ORANLARINDA BİR DEĞİŞİKLİĞE GİTMEYECEĞİ YÖNÜNDE"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu saat 14'te yarın faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel kanısı faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Eğer bir sürpriz karar almazsa para politikası kurulu yarın faizleri sabit bırakması bekleniyor. Tabii mevduat faizlerindeki artışlar dikkat çekici. Yine bankaların müşterilerini arayıp kredi teklif etmesi, para teklif etmesi dikkat çekici. Burada özellikle daha önceki yıllarda, son 2 yıldır müşteriler bankaların kapısını zorluyordu. Şimdi bankalar müşterilerini arayarak kredi teklifinde bulunuyorlar. Burada da bir önemli gelişme yaşanıyor aslında son bir aydır dikkatler bu tarafta.

"PİYASALARDA SAVAŞ GERİLİMİ DEVAM EDİYOR"

Piyasalarda yine savaş gerilimi devam ediyor. Dün akşam saatlerinde yükselen emtia fiyatları bugün güne düşüşle başladı. Dün %3 %4 civarında yüksek olan petrol fiyatları şu anda yatay bir seyirde. Gözler yarında, ya savaşa devam ya da tamam mesajı piyasalarda yine beklenmeye devam ediyor.

"YÜKSELMEK İÇİN BİR BAHANE ARIYOR"

Piyasalarda da şöyle bir mesaj aldık biz. Dün mesela haftanın ilk işlem günüydü. Hafta sonu Hürmüz Boğazı kapatıldı. Petrol %4 civarında yükseldi. Ama buna rağmen değerli metaller veya petrol karşısındaki varlıklar cılız düştü. Çok sert bir düşüş görmedik. Artık piyasa düşüş şeylerini çok da benimsemiyor. Bir hikaye arıyor yükselmek için bir bahane arıyor. O yüzden bu bahaneyi belki bu haber akışlarıyla bulabilir.

"EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Mart ayında o en kötüsü geride kaldı diye düşünüyorum. 4100 dolar seviyesi ile birlikte. Şu anda 4.778 dolar seviyesinde. Bir anlaşma haberi gelirse ons altın tarafında göreceğimiz seviye 5200 dolar seviyesi. Eğer savaşa devam mesajı gelirse ilk önce 4650, devamında 4.400 dolar seviyesi yine beklenmekte. Buradaki belirsizlik devam ettiği için fiyatlarda bir kırılma yok. O yüzden yatırımcıların tercihleri de %50 %50 üzerinden olması gerekiyor"