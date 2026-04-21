Altın için İslam Memiş'ten 'en kötüsü geride kaldı' çıkışı

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle değişmeye devam ederken beklentiler de buna göre şekilleniyor. Finans Analisti İslam Memiş'ten altına dair çarpıcı yorumlar geldi.

Altın fiyatlarında son durum... Orta Doğu'daki gerilimli sürece dair haber akışları piyasaları etkilemeye devam ederken özellikle pek çok yatırımcının ilgisini çeken altın fiyatları da bu gelişmelerden çokça etkileniyor. Peki, altında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumları geldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4833 dolar, en düşük 4772 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 11.05 itibarıyla 4.785 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın gün içinde en yüksek 6972 TL, en düşük 6889 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 10.51 itibarıyla 6.917 TL seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

"PİYASALARIN GENEL KANISI FAİZ ORANLARINDA BİR DEĞİŞİKLİĞE GİTMEYECEĞİ YÖNÜNDE"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu saat 14'te yarın faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel kanısı faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Eğer bir sürpriz karar almazsa para politikası kurulu yarın faizleri sabit bırakması bekleniyor. Tabii mevduat faizlerindeki artışlar dikkat çekici. Yine bankaların müşterilerini arayıp kredi teklif etmesi, para teklif etmesi dikkat çekici. Burada özellikle daha önceki yıllarda, son 2 yıldır müşteriler bankaların kapısını zorluyordu. Şimdi bankalar müşterilerini arayarak kredi teklifinde bulunuyorlar. Burada da bir önemli gelişme yaşanıyor aslında son bir aydır dikkatler bu tarafta.

"PİYASALARDA SAVAŞ GERİLİMİ DEVAM EDİYOR"

Piyasalarda yine savaş gerilimi devam ediyor. Dün akşam saatlerinde yükselen emtia fiyatları bugün güne düşüşle başladı. Dün %3 %4 civarında yüksek olan petrol fiyatları şu anda yatay bir seyirde. Gözler yarında, ya savaşa devam ya da tamam mesajı piyasalarda yine beklenmeye devam ediyor.

"YÜKSELMEK İÇİN BİR BAHANE ARIYOR"

Piyasalarda da şöyle bir mesaj aldık biz. Dün mesela haftanın ilk işlem günüydü. Hafta sonu Hürmüz Boğazı kapatıldı. Petrol %4 civarında yükseldi. Ama buna rağmen değerli metaller veya petrol karşısındaki varlıklar cılız düştü. Çok sert bir düşüş görmedik. Artık piyasa düşüş şeylerini çok da benimsemiyor. Bir hikaye arıyor yükselmek için bir bahane arıyor. O yüzden bu bahaneyi belki bu haber akışlarıyla bulabilir.

"EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Mart ayında o en kötüsü geride kaldı diye düşünüyorum. 4100 dolar seviyesi ile birlikte. Şu anda 4.778 dolar seviyesinde. Bir anlaşma haberi gelirse ons altın tarafında göreceğimiz seviye 5200 dolar seviyesi. Eğer savaşa devam mesajı gelirse ilk önce 4650, devamında 4.400 dolar seviyesi yine beklenmekte. Buradaki belirsizlik devam ettiği için fiyatlarda bir kırılma yok. O yüzden yatırımcıların tercihleri de %50 %50 üzerinden olması gerekiyor"

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.910,77
6.911,55
% -0.61
11:24
Ons Altın / TL
214.913,54
214.997,87
% -0.61
11:39
Ons Altın / USD
4.788,10
4.788,68
% -0.67
11:39
Çeyrek Altın
11.057,23
11.300,38
% -0.61
11:24
Yarım Altın
22.045,36
22.600,77
% -0.61
11:24
Ziynet Altın
44.228,93
45.063,30
% -0.61
11:24
Cumhuriyet Altını
45.898,00
46.592,00
% -0.35
16:30
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ons altın altın fiyatları İslam Memiş canlı altın fiyatları güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

