Altın için 3 şart: Dev bankadan dikkat çeken vurgu

Altın fiyatlarında son durum... Orta Doğu'daki gelişmeler piyasaları etkilerken altın ve gümüş fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4833 dolar, en düşük 4785 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.16 itibarıyla 4789 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6972 TL, en düşük 6906 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.02 itibarıyla 6910 TL seviyesinde seyrediyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş saat 08.22 itibarıyla 79,11 dolar seviyesinde, gram gümüş ise 114,16 TL seviyesinde seyrediyor.

ATEŞKESİ UZATMA İHTİMALİ

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'a gideceğini ve müzakerelerin salı günü başlamasının planlandığını belirtti. ABD Başkanı, İran'la geçici ateşkese dair bir soruya, bu sürede bir anlaşma sağlanamaması durumunda iki haftalık geçici ateşkesi uzatmasının oldukça düşük ihtimal olduğunu kaydetti. Trump ayrıca, anlaşma kesinleşene kadar İran limanlarına yönelik ablukanın süreceğini sözlerine ekledi.

Piyasalarda belirsizlik hakimken haftaya düşüşle başlayan altında denge arayışı sürüyor. Ons altında bugün de sınırlı bir düşüş öne çıkarken, gözler Orta Doğu'dan gelecek haber akışlarına çevrildi.

"BU ŞARTLAR FİNANSAL STRESİ AZALTACAK, ENFLASYON KORKULARINI HAFİFLETECEK VE DAHA DÜŞÜK TAHVİL GETİRİLERİNİ DESTEKLEYECEKTİR"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; altının kısa vadeli yönünün Orta Doğu'daki gerilimin azalmasına bağlı olduğunu belirten HSBC Döviz ve Emtia Stratejisti Rodolphe Bohn "Bölgede devam eden çatışmaları sona erdirecek bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve petrol fiyatlarının daha düşük seviyelerde istikrar kazanması… Bu şartlar finansal stresi azaltacak, enflasyon korkularını hafifletecek ve daha düşük tahvil getirilerini destekleyecektir" diyerek, bu senaryoda sarı metal üzerindeki baskının da hafifleyebileceğini aktardı.

Altının, petrol fiyatlarının hızlı yükseldiği ve piyasalarda volatilitenin arttığı bir dönemde likidite sağlamak için kullanıldığını belirten HSBC Stratejisti Bohn; bu sebeple doğrudan “jeopolitik korunma” aracı olarak işlev görmediğini belirtti. Bohn, uzun vadede devam edebilecek küresel jeopolitik riskler, ülkelerin artan mali açıkları ve merkez bankalarının alımlarının ise altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürebileceğini öngördü.

21 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

GRAM ALTIN

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.04 itibarıyla 11.301 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.04 itibarıyla 22.603 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.17 itibarıyla 46.436 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 08.17 itibarıyla 114.187 TL seviyesinde.