FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Memurlar eylemde, taleplerini dile getirdiler! İlginç an: Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi. Eylemde, 3600 ek gösterge düzenlemesi, memur emeklilerine seyyanen zam verilmesi ve sözlü sınav uygulamasının kaldırılması çağrısında bulunuldu. Eylemde alana getirilen temsili "sabır taşı", memurların uzun süredir karşılanmayan beklentilerini simgelemek amacıyla balyozla kırıldı.

Memurlar eylemde, taleplerini dile getirdiler! İlginç an: Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar
Recep Demircan

Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde düzenlenen basın açıklaması ile kamu çalışanları ve memur emeklilerinin ekonomik ve özlük haklarına ilişkin taleplerini açıkladı. "Memurun sabır taşı çatladı" sloganıyla gerçekleştirilen eylemde, 3600 ek gösterge düzenlemesi, memur emeklilerine seyyanen zam verilmesi ve sözlü sınav uygulamasının kaldırılması çağrısında bulunuldu. Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Ümit Demirel, kamu çalışanlarının giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi verdiği belirterek, memurların artık yalnızca geçinmek değil, insanca yaşayabilecek ücret talep ettiğini ifade etti. Demirel, memur maaşlarının yoksulluk sınırının gerisinde kaldığını savunrak, kamu çalışanlarının ay sonunu borçlanarak geçirmek zorunda kaldığını kaydetti.

Memurlar eylemde, taleplerini dile getirdiler! İlginç an: Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar 1

"BURADA SOSYAL ADALET SORUNU VARDIR"

2023 seçimleri öncesinde kamu çalışanlarına verilen bazı sözlerin aradan geçen süreye rağmen hayata geçirilmediğini söyleyen Demirel, şöyle devam etti:

"Bir maaş, insanın başını yastığa huzurla koyabilmesidir. Bugün Türkiye'de yoksulluk sınırı 114 bin 500 liraya ulaşmışsa, yoksulluk sınırı 61 bin liranın altında kalmışsa burada yalnızca bir ücret sorunu yoktur, burada sosyal adalet sorunu vardır. Bir memur, ayın ilk haftasında maaşının büyük bölümünü kiraya, faturaya, kredi borcuna ve temel ihtiyaçlara ayırıyor, ayın geri kalanında borçla, taksitle, kredi kartıyla yaşamaya çalışıyorsa buna refah denilemez. Kamu çalışanı artık sadece hayatta kalmak değil, insanca yaşamak istiyor. Memur, emeğinin karşılığını almak istiyor. Emekli, yıllarca verdiği hizmetin sonunda huzurlu bir yaşam istiyor."

Memurlar eylemde, taleplerini dile getirdiler! İlginç an: Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar 2

Demirel, birinci derecedeki tüm emeklilere 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin de yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Memurlar eylemde, taleplerini dile getirdiler! İlginç an: Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar 3

BALYOZLA KIRDILAR

Eylemde "Adil ücret, onurlu yaşam", "Memura verilen sözler tutulsun" ve "Adalet, liyakat istiyoruz" sloganları atıldı. Eylemde memurların tükenen tahammülünü simgeleyen temsili "sabır taşı"nın balyozla kırılmasının ardından eylem sona erdi.

Memurlar eylemde, taleplerini dile getirdiler! İlginç an: Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar 4

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'deki Halkbank davası düştüABD'deki Halkbank davası düştü
Sabah erkenden toplanıyor 'Dış pazarlarda yoğun talep görüyor'Sabah erkenden toplanıyor 'Dış pazarlarda yoğun talep görüyor'

Anahtar Kelimeler:
Memur Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.