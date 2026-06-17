Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar, Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararlarına odaklanmıştı. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Analistler, para politikası metni ile Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına ilişkin sinyaller aranacağını belirterek, bu sinyaller doğrultusunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade ediyordu.
Merakla beklenen toplantıdan karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.
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