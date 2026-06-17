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Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed, merakla beklenen faiz kararını Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'da açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu
Metin Yamaner

Küresel piyasalar, Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararlarına odaklanmıştı. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed in faiz kararı belli oldu 1

Analistler, para politikası metni ile Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına ilişkin sinyaller aranacağını belirterek, bu sinyaller doğrultusunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade ediyordu.

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed in faiz kararı belli oldu 2

SABİT TUTULDU

Merakla beklenen toplantıdan karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed in faiz kararı belli oldu 3

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Anahtar Kelimeler:
Fed FED faiz kararı
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