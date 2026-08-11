Altın için İslam Memiş yarın saat 15.30'u işaret etti

Altında yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatlarındaki hareketlilik altın yatırımcılarının gündeminde. Yatırımcılar uzmanların değerlendirmelerine odaklanmışken Finans Analisti İslam Memiş, kritik bir veriyi işaret etti.

"GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ AMERİKA İRAN GERİLİMİNDE"

Haber Global canlı yayınında konuşan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Gözümüz kulağımız yine Amerika İran geriliminde. Yani kalıcı bir yükselişin sürmesi için mutlaka Amerika İran tarafında kalıcı bir ateşkesin ve anlaşmanın gelmesi gerekiyor. Hürmüz Boğazı'na dair birtakım açıklamalar geliyor ama şu anda petrol fiyatlarının yine bugün yüzde 2 civarında yükselmesi, 90 dolara kadar yaklaşması bu tarafta anlaşmanın biraz daha kötüye gittiğini işaret ediyor ve dolayısıyla da petrol fiyatları yine yüzde 2 primli.

"GÜÇLÜ DURUŞUNU KORUYAN BİR EMTİA PİYASASI VAR"

Ama buna rağmen yine yani yüzde 7,5 civarında değer artışıyla karşımızda olan 2,5 ayın zirvesinde olan bir altın piyasası var. Ve de her gün yeni bir rekor tazeleme devam ediyor. Mesela bu sabah saatlerinde 4400 kritik eşik aşıldı. 4432 dolara kadar yükselen bir ons altın vardı karşımızda. Şu anda 4374 dolar seviyesinde ons altın. Gram altın da yine ons altından destek alarak toparlandı. 6794 lira seviyesine kadar yükselmişti sabah saatlerinde. Şu anda 6.693 lira seviyesinde. Burada güçlü duruşunu koruyan bir emtia piyasası var.

"ALTIN FİYATLARININ YÜKSELMESİ ASLINDA BİZE ŞUNU İŞARET EDİYOR..."

Şimdi petrol fiyatları bu kadar yükselmişken, Amerikan tahvil faizleri ve Japon yeni bu kadar yükselmişken altın fiyatlarının yükselmesi aslında bizi şuna işaret ediyor... Merkez bankalarının talebi sanırım fazla ki burada talepten dolayı kaynaklanan bir yükseliş var karşımızda. Yine de biliyorsunuz bu 6 aydan beri piyasalarda baskılanma, düşüş piyasa artık bıktı, yani bir yeni bir hikaye arayışında. Dolayısıyla altın tarafında yine sık sık ifade ettiğimiz gibi yıl sonuna kadar yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor ve 5 aydır düğün yapacaklar, altın borcu olanlara sık sık da işte bu düşüşlerin kalıcı olmayacağına dair, tekrar alım yapılmasının doğru bir karar olduğuna dair de ifadelerimiz vardı. Yine aynı düşüncelerimiz geçerli.

"YARIN SAAT 15.30'DA AMERİKA'DA ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANACAK! ÇOK ÖNEMLİ BİR VERİ"

Burada şimdi kısa vadeli bir düzeltme hareketi bekleyeceğiz ons altın tarafında. O da neden? Çünkü yarın saat 15.30'da Amerika'da enflasyon rakamları açıklanacak, çok önemli bir veri. Çünkü yıl sonunda Fed'in faiz artırıp artırmayacağına dair beklentiler de fiyatlanıyor yavaş yavaş. Evet çok yüksek bir enflasyon beklemiyoruz. Aksine hafif bir şekilde gerileyen bir enflasyon rakamı bekliyoruz Amerika'da. Ama buna rağmen altın bu kadar hızlı yükselişten sonra bunu fırsat bilip tekrar kar satışıyla karşı karşıya kalabilir. O yüzden kısa vadede 4150 - 4450 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Büyük bir ihtimalle bu hafta bir kısmi olarak bir geri çekilme mümkün. Eğer bu yükselişler devam ederse, öngörülmeyen yeni sürpriz gelişmeleri yaşanırsa yukarıda 4.500 dolar direnci var. Burayı takip etmeyi sürdürüyoruz.

"EN KÖTÜ GERİDE KALDI"

Yatırım araçlarında düşüşler, yükselişler bütün yatırım araçlarında olacak. Bu 8 aylık süreç içerisinde borsadaki yatırımcılar, kripto para piyasasındaki yatırımcılar kimse kazanmadı. Gümüş yatırımcısı, altın yatırımcısı... Ve kontrollü bir manipülasyon süreci olduğu için izleyenlerimizin yatırım araçları içerisinde bu dalgalanmalardan etkilenmemesini ben öneriyorum. Ama yine bu yılla alakalı diğer yayınlarımızda 3880 - 5880 dolar aralığıyla alakalı öngörümü açıklamıştım. Yine bu yıl sonuna kadar 5.000 dolar seviyesinin üstünde deneme şahsen bekliyorum. Bu beklentimi şu nedenlere bağlıyorum; özellikle merkez bankalarının fiziki altın talebi devam ediyor. İkincisi de her ne kadar Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler belirsizliğini korusa da sanki bir anlaşma haberi gelecek gibi piyasalarda bir iyimserlik var. Yani sürpriz bir şekilde böyle bir ateşkes haberi de gelebilir. Ama en kötü senaryoya bakalım. Mesela ateşkes olmaz, anlaşma gelmez, İran savaşı tekrar devam ederse yine 4.000 dolar seviyesinin altına sarkma beklemiyorum. Yani burada en kötü geride kaldığını söyleyebilirim.

BELİRSİZLİK ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

Zaten bugüne kadar gerçek bir savaşı satın almayan, gerçek bir enflasyonu satın almayan bir altın fiyatı var karşımızda. Manipülasyondan dolayı 6 aydır baskılanıyordu. Çünkü en büyük alıcılar yine Çin, Amerika, İsrail, İngiltere gibi ülkeler oldu. Yani kendileri kazanıyor. Dolayısıyla burada en kötü satın alındığı için yani savaş satın alındı, belirsizlik satın alındı, enflasyon satın alındı ve dolayısıyla bundan sonra düşürecek bir bahanesi yok. Artık bahane yükseliş yönlü olur bundan sonra. Barış olursa bir bahaneyle yükselir. Ama gerçek bir savaşın satın alınması veya fiyatlanması durumunda altın fiyatları gerçekten bu sefer gerçek bir enflasyon, gerçek bir savaşı satın alırsa 5.000 dolar seviyesi üzerindeki denemeler kaçınılmaz olur. Ben yine yılın son çeyreğinde 5000 dolar ve üzeri gram altın tarafında 8.000 ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum. Kişisel öngörüm. Bundan sonraki süreçlerde ben tekrar hızlı düşüş olacağını düşünmüyorum ve kişisel öngörümde tekrar yükseliş yönü beklentimi korumaya devam ediyorum. Burada da bir revize yapmadım"