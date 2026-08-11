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Trump’ın medya şirketi 238 milyon dolar zarar etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 238 milyon dolarlık net zarar açıkladı.

Trump’ın medya şirketi 238 milyon dolar zarar etti

Trump Medya ve Teknoloji Grubu’nun 2026 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon dolardan az gelir elde ettiği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi, 1,7 milyon dolarlık gelire karşılık 2026 yılının ikinci çeyreğinde 238 milyon dolarlık net zarar açıkladı.

Trump Media & Technology Group (TMTG), dün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu son bildirimde, bu açığın büyük bir kısmını dijital varlıklar, rehin verilen dijital varlıklar ve hisse senetlerinden kaynaklanan 190,4 milyon dolarlık gerçekleşmemiş zarara bağladı. Diğer zararlar arasında, birikmiş faiz (anapara tutarına eklenen ödenmemiş kredi faizi) olarak 11,7 milyon dolar ve hisse senedi bazlı tazminat olarak 8,1 milyon dolar yer aldı.

TMTG, Nisan-Haziran çeyreğinde gelirlerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89 arttığını belirtirken ancak zararın kazancı aşmaya devam ettiği kaydetti. SEC belgelerine göre, 1,43 milyon doları reklam gelirlerinden, 179 bin 500 doları ise abonelik gelirleri dahil TMTG’nin gelirinin neredeyse tamamı "medya segmentlerinden" geldi. Bu finansal sonuçlarla birlikte, TMTG’nin 2026 yılının ilk yarısındaki net zararı 644 milyon dolara ulaşırken, gelir ise 2,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TMTG hisseleri, Pazartesi günü piyasa kapanışında yüzde 8 değer kaybetti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump şirket trump
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