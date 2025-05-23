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Altın için 'Körü körüne iyimser değilim' Belirsizlik var ama '1 ayda tahtından eder' Herkes sarı metali alıyor ama 'Daha iyi öne çıkacak'

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Sarı metal yatırımcısı, küresel piyasalarda oluşan belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Son olarak 4 bin liranın altına sarkan gram altın tekrar yükselişe geçerek 4 bin 100 liranın üstüne çıkmıştı. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın piyasasını değerlendirirken gümüş için de kritik açıklamalarda bulundu. İşte altın ve gümüş için beklentiler...

Altın için 'Körü körüne iyimser değilim' Belirsizlik var ama '1 ayda tahtından eder' Herkes sarı metali alıyor ama 'Daha iyi öne çıkacak'
Ezgi Sivritepe

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yatırımcısı Nisan ayının sonlarına doğru gram altında 4 bin 305 lira seviyesi ile tarihi bir rekora şahit olmuştu. Bu rekorun ardından 4 bin liranın altına sarkan gram altın tekrar toparlanarak 4 bin 180 lira seviyelerine kadar geldi.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Donald Trump'ın küresel piyasalarda oluşturduğu belirsizlikler yatırımcıların altına sığınmasına neden olurken aynı zamanda merkez bankaların altın alımını hızlandırmaları sarı madenin değerlenmesine neden oluyor. Dünyada yaşanan gerilimler ise altının fiyatlanmasına neden oluyor.

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"KÖRÜ KÖRÜNE İYİMSERLİK İÇİNDE DEĞİLİM"

Dünyada yaşanan gelişmelerden dolayı altının fiyatlanması için 'belirsizlik' hakimken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'ya açıklamalarda bulundu. Memiş, "Körü körüne bir iyimserlik içinde değilim. Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi. Bu kararın nedeninin içine kur etkisi, emtia fiyatlarının gerilemesinin mutlaka etkisi var. İçeride bir takım problemler var, çözülmesi gereken" sözlerini sarf etti.

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"ALTIN FİYATLARI BELİRSİZLİK İÇİNDE"

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Hızlı gelişmelerin yaşandığını kaydeden Memiş, altın için şu sözleri kullandı:

"Nisan ayında ons altın 3 bin 305 dolar seviyesi test edildi. Ticaret savaşları ile ilgili iyimser açıklamalar, jeopolitik gerilimlerin azalması bahaneye neden oldu. Teknik düzenlemeler yapıldı. Aşağıda yine 3 bin doların altı var, bunlar test edilmedi. Teknik olarak kısa vadede 3 bin 180 dolar seviyesinde boşluk var. Bu yıl 3 bin 750 dolar direnci var, tekrar etmekte fayda var. 4,5 ayda hızlı bir getiri sağladı. Ons altını destekleyen gelişmeler ulusal piyasalarda durmaya devam ediyor. Altın ve Bitcoin arasında çetin bir savaş vardı. Her ne kadar fiyatlamalar dikkat çekici olmasada 2025 yılında altın ve BTC arasında savaşın devam edeceğini düşünüyorum. Altın fiyatları belirsizliğini koruyan bir fiyatlamanın içinde. Hangi yöne kırılacağı belirsiz. Altın tarafından yüzde 100 pozisyon almaya doğru bakmıyorum, temkinli olmakta fayda var. Yatırımcının yüzde 50-50 pozisyon alması gerektiğini düşünüyorum"
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"11 AY GETİRİ SAĞLAMAZ 1 AYDA ALTINI TAHTINDAN EDER"

Gram altın için de açıklamalarda bulunan Memiş, " Ons altın ve gram altının hikayesi farklı. Ons altın tarafında temkinliyim ama gram altın tarafında umudum devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Gümüş için de konuşan Memiş, yatay seyrettiğini ifade ederek, "Emtia yatırımcılarına gümüşün ucuz olduğunu söylemiştim ve hala ucuz olduğunu söyleyebilirim. Gümüş oldukça baskılandı, 11 ay getiri sağlamaz 1 ayda altını tahtından edebilir. Altına kıyasla gümüşün baskılandığını, uygun bir fiyatlamanın içinden geçtiğini düşünüyorum. Gümüş için 41 dolar - 45 dolar arasında beklentim var. Gümüşün gram fiyatı için 50-55 lira beklentim sürüyor. Türkiye'de herkesin konuştuğu yatırım aracı altın olsada ileriki süreçte gümüşün daha iyi öne çıkacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.173,27
4.173,70
% 1.22
11:45
Ons Altın / TL
129.810,48
129.838,48
% 1.24
12:00
Ons Altın / USD
3.326,22
3.326,55
% 0.95
12:00
Çeyrek Altın
6.677,23
6.824,00
% 1.22
11:45
Yarım Altın
13.313,25
13.648,03
% 1.22
11:45
Ziynet Altın
26.708,93
27.212,51
% 1.22
11:45
Cumhuriyet Altını
27.551,00
27.968,00
% -0.28
17:13
Hissenet
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