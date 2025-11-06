Altın için kritik eşiği 'Yeni rekorlar görebiliriz' deyip işaret etti 'Araba ve ev almak isteyenler...'

Altın fiyatları hızlı yükseliş ve tarihi zirvelerin ardından sert bir düşüş yaşadı. Altın yatırımcısı altındaki sert düşüşün nedenlerini araştırırken bir yandan da yeniden zirve seviyeleri görüp görmeyeceğini merak ediyor. Uzman isimlerden de altın fiyatlarına dair değerlendirmeler geliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? 6 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Kasım 2025 Perşembe güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

"KÖPÜK BİR MİKTAR GİTMİŞ OLDU"

CNN Türk'te altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerini aktaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı "Aslında altının o uzun süredir o hızlı çıkışının oluşturmuş olduğu köpük fiyatların üzerinden bir miktar gitmiş oldu. 4.000 doların altına indik" dedi.

"ALTINI GERİLETEN İKİ TANE NEDEN OLDU"

Peki, altın neden geriledi? Yeniden zirveyi görür mü? Sarı'dan bununla ilgili "Altını gerileten iki tane neden oldu aslında. Bir tanesi Amerika Merkez Bankası Başkanının söylemleri. Geçtiğimiz hafta 25 baz puanlık faiz indirimi oldu Amerika'da. Önümüzdeki toplantıda faiz indirimine gidemeyebilir. Bu altını baskıladı. İkinci neden tabii ki ticaret savaşlarıydı. Ticaret savaşlarından geçtiğimiz hafta aslında olumlu haber akışları aldık. Hem Çin'den hem de Amerika'dan. Bu da altını baskılayan bir neden oldu" değerlendirmesi geldi.

İÇ PİYASADA ALTIN ALIM SATIMINDA SON DURUM

İç piyasada altın alım satımının ne durumda olduğuyla ilgili konuşan Sarı "2 hafta önce fiyatın o çok hızlı yükseldiği gram altının 6300'lere geldiği dönemde araba ve ev almak isteyenler özellikle araç almak isteyenler gelip burada bir iki hafta daha dayanayım altına geçeyim demişti ama biraz yukarıdan almış oldular. Ama şöyle bir mantık var şu an; son iki haftadır özellikle altın satışının olduğunu görüyoruz. Bu da şimdi Ocak ayında ÖTV'nin yükselebilme ihtimaline karşı özellikle araç almak isteyenler altınını bozdurup araç almak için değerlendirebiliyorlar" şeklinde konuştu.

ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ

Altında yıl sonu beklentisi ile ilgili ise Sarı "Yıl sonu tarafında da zaten 2 ay kaldı. Ons altında eğer yeniden 4100'ün üzerinde hareketlenme olursa yeni rekorlar görebiliriz. Bu da iç piyasada yeniden aslında altının da değer kazanmasını 6 bin TL'ye doğru yükselmesini sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

6 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 13.05 itibarıyla 4008 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 12.50 itibarıyla 5432 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 12.50 itibarıyla 8882 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 12.50 itibarıyla 17.763 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 13.04 itibarıyla 37.372 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 13.04 itibarıyla 90.845 TL seviyesinde.