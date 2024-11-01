Altın için kritik gün... ABD'de açıklanacak veriler her şeyi etkileyebilir! 'Beklemekte fayda var' diyerek uyardı... 1 Kasım 2024 gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?

Gram altın geçtiğimiz haftalarda 3 bin lira barajını geçmişti. Her bir fiyat artışının artık rekor olduğu bu dönemde dün kâr satışları yaşandı. ABD'de 5 Kasım tarihinde yapılacak olan başkanlık seçimleri, merkez bankalarını faiz indirimi sinyalleri, Orta Doğu gerilimleri derken altın tırmandıkça tırmandı. Tarihindeki en yüksek fiyatlanmasını yaşayan altın için kritik günler devam ediyor.

1 KASIM 2024 GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada 1 Kasım 2024 tarihinde gram altın 3 bin 35 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da ise 3 bin 105 liradan başlıyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 5 bin 150 TL, yarım altın 10 bin 290 TL ve tam altın da 20 bin 510 TL’den satışa sunuldu. Küresel borsalarda ons altın ise 2 bin 750 dolara yakın seyrediyor.

Bugün gözler saat 15.30'da ABD'de açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verilerinde olacak. Ekimde tarım dışı istihdamın 108 bin artması, işsizliğin %4,1’de sabit kalması, saatlik ücretlerde artışın %0,3 olacağı düşünülüyor. Tahminlerden iyi gelecek verilerin; doları güçlendirip, altın fiyatını baskılayacağı tahmin ediliyor.

"BEKLEMEKTE FAYDA VAR"

ABD'de yaşanan seçim belirsiziğine dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Altın almak isteyenlerin bir miktar beklemesinde fayda var. Gelecek hafta ABD seçimlerinin ardından gerileme yaşanabilir” şeklinde konuştu.

"KAR SATIŞLARI GELEBİLİR"

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da “ABD’den son gelen enflasyon göstergeleri güçlü. Tarım dışı istihdam da önemli, bu beklenmeli. Altın ise aşırı alım bölgesinde. Onsta 2800 dolar önemli bir direnç. ABD seçimleri sonrası kâr satışları gelebilir, altın daha iyi fırsatlar verebilir” sözlerini sarf etti.