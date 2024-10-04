Altın için kritik saatler...Sarı metal rekorunu tazeleyebilir! Uzmanı uyardı: Açıkta beklemeyin!

Altın fiyatları ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdamı beklerken bir hareketliliğin olacağı da konuşulmaya devam ediyor. Jeopolitik risklerle beraber altın gerilimini sürdürüyor. Ayrıca dün açıklanan ABD'deki işsizlik verileri ise bir ilki ortaya koydu. Buna göre, maaş başvurusunda bulunan kişi sayısı 28 Eylül ile biten haftada 225 bine yükselerek 221 bin olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Resesyon endişelerinin simgesi olan tarım dışı istihdam verisi ise altın için önem taşımaya devam ediyor.

Ons altın ABD'den tarım dışı istihdam verisini beklerken 2 bin 664 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde ise gram altın satış fiyatı 2 bin 933 liradan, çeyrek altın 4 bin 826 TL'den ve Cumhuriyet altını da 19 bin 714 liradan satışa sunuldu.

İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK ALTIN

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons altın için jeopolitik risklere dikkat çekerek, altının tepki gösterdiğini ve 2 bin 680 dolara seviyesine indiğini aktardı. Memiş, "Hatta orada bir köpük oluşumu da oldu, agresif bir şekilde yükseldi. Orta Doğu'da 2030 yılına kadar savaş sürecek ve her savaşta her füzede altın tepki vermeyecek. Dolayısıyla piyasalar bunu artık normalleştirecek. Teknik olarak aşağı yönlü düzeltmeler daha bitmedi. Ons fiyatında 2580 - 2680 dolar aralığını takip ediyoruz. 2680 dolar seviyesi yukarıda test edildiği için şimdi aşağıda 2580 dolar destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz” yorumunu yaptı.

Dolarda pozisyonun değişmemesi gerektiğini aktaran Memiş, gram altın yatırımcısı için şu ifadeleri kullandı, "Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altın şu anda 3061 lira seviyesinde. Serbest piyasalarda gram altın tarafında da takip ettiğim seviye 2980-3080 lira seviyesi. Her düşüşü yine alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Bu yıl sonuyla alakalı yol haritamızda herhangi bir değişiklik yok. 3000-3500 lira aralığında bir trendle yılı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

KÜLÇE ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI

Memiş, külçe altın almayın diyerek şu cümleleri kurarak sözlerini noktaladı:



“Biz dünyaya kıyasla ithalat yasağından dolayı 1 kilogram külçe altını 2.000 dolar 3.000 dolar daha pahalı alıyoruz. Türkiye'de külçe altınlarda işçilik var. Ben de size geçen hafta şöyle bir uyarı yapmıştım. Külçe altın almayın onun yerine Cumhuriyet altını alın. O yüzden bu külçe altınların işçiliği olduğu için zaten pahalıya alıyoruz. Bir de bunun üstüne bu kadar yüksek fiyatlama yapmak bana göre yanlış. Biz o yüzden dolarda beklemeye devam ediyoruz. Israrla açıkta beklemeyin diyorum. Çünkü açıkta beklememek için bugün elinde TL bulunduran euro alırsa daha avantajlı. Ama bugün için konuşuyorum.”