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Altın için piyasalar ABD'ye kilitlendi! 'Kenara çekilin' 2025 yılında işler rayından çıkacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.01.2025 09:06
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Piyasalar yarın Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Fed'in faiz kararının ardından Başkan Jerome Powell açıklamalarda bulunacak. ABD Merkez Bankası'nın bu ayı pas geçeceği konuşulurken piyasaların nasıl fiyatlanacağı ise merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaları değerlendirdi. Peki, önümüzdeki dönemde gram altın ne kadar olacak? Ons altın kaç lirayı görecek? İşte detaylar...

Altın için piyasalar ABD'ye kilitlendi! 'Kenara çekilin' 2025 yılında işler rayından çıkacak

Altında son durum ne? 2025 yılına hızlı bir giriş yapan altın, rekorları ve düşüşleri ile yatırımcısının heyecanlandırmaya devam ediyor. 29 Ocak saat 22.00'da ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasalar bu açıklamaya kilitlenmişken saat 22.30'da da Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek.

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FED ÇARŞAMBA GÜNÜ FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Fed'in Ocak ayında faizi düşürmeyeceği piyasalar tarafından tahmin ediliyor. Ocak ayını pas geçeceği tahmin edilen Fed'in kararı sonrası piyasaların nasıl bir tepki vereceği de yakından takip edilecek.

Fed yetkilileri 2025 yılı için 50 baz puanlık bir faiz indirimi görse de piyasaların beklentisi 25 baz puanlık bir faiz indirimin olacağı yönünde. Ayrıca, Donald Trump'ın yaptığı açıklamalarda piyasalar tarafından takip ediliyor. Trump'ın gümrük vergisi fiyat artışı, yaptırımlar ve faiz kararına yönelik açıklamaları küresel ekonomide belirsizlik oluştururken bir yandan da piyasaların radarına girmiş durumda.

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GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Sarı metalde ise son durum merak ediliyor. Gram altın serbest piyasada 3 bin 152 liradan fiyatlanırken, çeyrek altın 5 bin 187 liradan alıcı buluyor. Kapalı Çarşıda ise gram altın 3 bin 177 liradan etiketlenirken çeyrek altın ise 5 bin 184 liradan alıcı buluyor.

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"TEMMUZ AYINDA 4 BİN 500 LİRA OLACAK"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalı üzerinden altın için tahminlerini paylaştı. Memiş, Ons altın tarafında tekrar düşüşlerin gözlemlendiğini belirterek, "Ons altında bu hafta özelinde 2 bin 680 dolar ve 2 bin 780 dolar arasında takip edeceğim. Benim beklediğim seviyeler gelmeden yatırım yapmayı düşünmüyorum" sözlerini kullandı.
2025 yılının karışık bir yıl olacağını ifade eden Memiş, panik olan yatırımcının uzun vadeli altın alarak kenara çekilmesini vurgulayarak, 2025 yılının buhran dolu geçeceğini iletti. Memiş, gram altın tarafı için de, "Temmuz ayından sonra 4 bin 4 bin 500 lira aralığı görülmeye başlanacak. Ons altın tarafındaki gerileme olmadan gram altına yansımayacağını söyleyebilirim" sözlerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.151,68
3.152,05
% 0.04
10:16
Ons Altın / TL
98.061,55
98.087,49
% 0.08
10:31
Ons Altın / USD
2.742,06
2.742,31
% 0.02
10:31
Çeyrek Altın
5.042,69
5.153,60
% 0.04
10:16
Yarım Altın
10.053,87
10.307,20
% 0.04
10:16
Ziynet Altın
20.170,76
20.551,37
% 0.04
10:16
Cumhuriyet Altını
21.012,00
21.330,00
% -0.36
17:01
Hissenet
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İslam Memiş çeyrek altın kaç lira gram altın ne kadar
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