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  4. Altın için 'Şişen balon sert patlayacak' uyarısı! 'Tüh alamadım' diyenler üzülmeyin, uzman isim 'Muhtaç' diyerek açıkladı...

Altın için 'Şişen balon sert patlayacak' uyarısı! 'Tüh alamadım' diyenler üzülmeyin, uzman isim 'Muhtaç' diyerek açıkladı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.04.2025 13:28
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Sabah saatlerinde gram altın 4 bin 100 lirayı geçerek tarihinde bir ilke imza attı. Altın piyasasında yaşanan bu hızlı hareketlilik yatırımcının nasıl bir aksiyon alacağına dair kararsızlık oluştururken uzmanlardan da tavsiyeler gelmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Balon sert patlayacak" diyerek yatırımcıları uyardı.

Altın için 'Şişen balon sert patlayacak' uyarısı! 'Tüh alamadım' diyenler üzülmeyin, uzman isim 'Muhtaç' diyerek açıkladı...

Altın fiytları rekor üstüne rekor kırıyor. Güvenli liman olarak bilinen ve yatırımcının gözdesi sarı metalin fiyatı hızlı bir şekilde yükseliş kaydederken altın yatırımcısı ilerleyen süreçte altının ne kadar olacağını merak ediyor.

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ALTIN NE KADAR?

Sabah saatlerinde 4 bin 100 lirayı geçerek rekor kıran gram altının şu sıralarda fiyatı 4 bin 77 liradan alıcı buluyor. Ons altın fiyatı ise 3 bin 322 dolar seviyesinde seyrediyor. Altının ne kadar yükseleceği merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısına seslendi.

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4,5 AYDA YILLIK GETİRİSİNİ VERDİ

Memiş, altında köpük fiyatlanmanın olduğunu ifade ederek, güvenli liman altına talebin devam ettiğinin altını çizdi ve, "Altın yıllık getirisini 4,5 aylık süreçte verdi. Bundan sonra kar satışlarının her an yaşanabileceği kaygan zeminde altın fiyatları devam ediyor. Bu rakamların 4.5 aylık süreçte gelmesi aslında köpük fiyatlarını da beraberinde getirdi" dedi.

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Direnç seviyesini yukarı yönlü kırabileceğini aktaran Memiş, ons altın 3 bin 500 dolar seviyesini hedef alabileceğini söyledi ve, "Bu teknik alanların mutlaka dolması gerekiyor. Bu nisan ayının son haftası, mayıs ayının ilk haftası olabilir. Teknik olarak düzeltmeye muhtaç bir altın var" sözlerini kullandı.

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"TÜH ALAMADIM" DİYENLER DİKKAT

Altın almak isteyenlere seslenen Memiş, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

"Bizim toplumumuzda yükselen bir yatırım aracının arkasından 'Tüh alamadım. Keşke alsaydım' gibi hayıflanmalar oluyor. Ancak bu son derece yanlış bir tutumdur. Bir ürün değerinden fazla bir getiri sağlıyorsa, hızlı bir yükseliş gösteriyorsa alıcıların değil satıcıların kar edeceği bir ortam var demektir. Bu yüzden alım yapacakların sessizce beklemesi gerekiyor"

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"ŞİŞEN BALON SERT PATLAYACAK"

12 ay sonraki hedefin 6 bin lira olduğunu aktaran Memiş, "Burada önemli olan yatırımcının trene nerede bindiği. Trene sonradan binip zarar edilebilir. Trump'ın Çin harici ülkelerle vergi konusunda anlaşacağını düşünüyorum. Bununda ons altın fiyatlarını aşağı çekeceğini düşünüyorum. Teknik olarak sert bir geri çekilme olması lazım. Bu hafta normalde ons altının 3.150 dolar seviyesine kadar geri çekilmesi lazımdı ancak artı 200 dolar koydu üzerine. Bu da şişen balonun ne kadar sert bir şekilde patlayacağını bize gösteriyor. O yüzden temkinli olmakta fayda var" deyip sözlerini tamamladı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.079,11
4.079,56
% -0.47
13:26
Ons Altın / TL
127.007,46
127.030,56
% -0.35
13:41
Ons Altın / USD
3.328,75
3.329,05
% -0.43
13:41
Çeyrek Altın
6.526,57
6.670,08
% -0.47
13:26
Yarım Altın
13.012,35
13.340,16
% -0.47
13:26
Ziynet Altın
26.106,28
26.598,74
% -0.47
13:26
Cumhuriyet Altını
27.518,00
27.601,00
% 0.19
13:17
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