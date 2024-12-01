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Altın için 'temkinli seyir' çıkışı! Yorumcuların 'altın daha da artmaya devam edecek' sözlerine dikkat çekti 'Arz talep kuralları var'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.12.2024 08:41
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Altın fiyatları yükseliş trendinin ardından gösterdiği düşüş eğilimiyle altına yatırım yapanların akıllarına pek çok soru işareti getirdi. Altın daha da yükselecek mi, altının bundan sonraki seyri nasıl olacak? Altının daha da yükselip yükselmeyeceği merak uyandırırken ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi'den çarpıcı bir değerlendirme geldi. 'Arz talep kuralları'na dikkat çeken Develi "Daha temkinli bir seyir bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Altın için 'temkinli seyir' çıkışı! Yorumcuların 'altın daha da artmaya devam edecek' sözlerine dikkat çekti 'Arz talep kuralları var'

2024’ün parlayan yıldızı olan altın, son aya girerken yerini başka enstrümanlara bırakma durumuna geldi. Altın fiyatları ve altın ile ilgili yaşanan gelişmeler, altının bundan sonraki seyrinin ne olacağına dair de merak uyandırdı. Uzmanlardan ise çarpıcı değerlendirmeler geldi.

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"ARZ TALEP KURALLARI VAR"

CNN Türk canlı yayınında konuşan ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, “Tabii seçimlere kadar altın altın yılını yaşadı büyük ölçekte. Fakat şunu söylemek istiyorum; sonuçta burada bir piyasa var, arz talep dengesi var. Çok fiyatlar yükseldiği zaman talep de azalır, bu iktisadın kuralıdır aynı zamanda. Seçim öncesi noktaya kadar altında çok ciddi bir yükseliş durumu söz konusu oldu. Tabii burada birçok yorumcu şunu söyledi ‘Altın daha da artmaya devam edecek’ Fakat arz talep kuralları var burada" ifadelerini kullandı.

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Devamında Develi "Yani Trump'tan öncesinde özellikle Çin olsun Hindistan olsun hane halkı yüksek fiyatlardan dolayı altın talebini düşürmeye başlamıştı. Zaten ufak ufak sinyaller bu noktada geliyordu. Jeopolitik riskler bu noktada büyük ölçüde destekliyordu. Trump'ın açıklamaları, biz savaşları bitireceğiz demesi birdenbire, aynı zamanda kriptoya zemin hazırlaması kripto yatırım noktasında, kripto varlıklara ciddi anlamda yatırım artması altındaki o yükselişi bir durdurdu ve aşağı doğru seyir içerisine soktu. Sonra geçtiğimiz haftalara nükleer dilin kullanılması tekrar bir hareketlendirdi" şeklinde konuştu.

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"DAHA TEMKİNLİ BİR DURUŞ, DAHA TEMKİNLİ BİR SEYİR BEKLİYORUM"

Altının gelecekteki yönünü değerlendiren Develi "Tabii altın nasıl olacak? Bakın 2025 yılı aslında faiz indirimleri olacağı bir yıl. Faiz indirimleri olduğu zaman altına olan, değerli metallere olan talep artar ya da altın güçlenir. Fakat soru şu; ne kadar güçlenecek? Yani geride bıraktığımız aylar kadar güçlü bir artış olacak mı? Ben burada daha temkinli bir duruş, daha temkinli bir seyir bekliyorum aslında. Çünkü burada alternatif yatırım araçlarında da güçlü bir ivmelenme durumu söz konusu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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