Altın için tren kaçtı mı? İslam Memiş 'Çok iyimser bakamıyorum' diyerek sarı madeni nelerin beklediğini söyledi!

ABD'de yapılan başkanlık seçimleri altın piyasasını derinden etkiledi. Her yeni güne yeni bir rekorla başlayan sarı maden Trump'ın ABD'nin başkanlık koltuğuna oturması ile geri çekilmeye başladı. 3 bin lira barajını geçen altın 2 bin 800 seviyelerine kadar düştü.

TRUMP SONRASI ALTIN

Altın almak için hazırda bekleyenler kuyumculara gidenler varken daha öncesinde yatırımını yapanlar fiyatların ne zaman yükseleceğini merak etmeye başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Memiş, Trump'ın seçilmesi ile kripto borsasında ve dolar endeksinde hızlı bir şekilde toparlandığını aktararak, diğer varlıklarda düşüş yaşandığını belirtti. Altın fiyatlarının bir iki hafta dinlenmek isteyebileceğini belirten Memiş, yükseliş yönlü bir hareket beklediğini de aktardı.

ALTIN DİNLENME MODUNDA

3 bin lira barajını geçen gram altın Trump ile beraber bu barajın altına düşerek 2 bin 800 seviyelerine kadar indi. Memiş, bu hafta gram altının tekrar 3 bin liranın yukarısına çıktığını belirterek, "Genel itibarıyla bir iki haftalık dinlenme modu kar satışları tekrar baskılanma süreci devam edebilir. Ama bu haftanın özelinde tekrar tepki alımlarıyla biraz daha toparlanma isteğinde olan altın piyasasını bekliyoruz" dedi.

2025 YILINDA YENİ REKORLAR GELİYOR

2025 yılında altının rekorları zorlayacağını belirten Memiş, "Altın fiyatlarını destekleyen faktörler masada durmaya devam ediyor. Her ne kadar Trump seçim meydanlarında savaşları bitireceğim, kripto para piyasasında tekrar yeni rekorlar gelecek falan söylemleri olsa da küresel ekonomiye dair belirsizlikler artmaya devam ediyor. Özellikle Amerika'daki borç krizi aralık ayı itibarıyla piyasalarda yeniden konuşulabilir" sözlerini kullandı.

ALTIN ALMAK İÇİN BEKLEYENLER DİKKAT

Gram altının dolar kurundan destek aldığını belirten Memiş, "Yukarı yönlü hareketlerin devam ettireceğini ben düşünüyorum. 3 bin lira seviyesinin altı yani 2 bin 950 lira ve 3 bin lira arasını işte düğün yapacaklar altın borcu olanlar altın alım için fırsat kollayan için bir fırsat oluşturuyor. Tekrar aralık ayı itibarıyla ben gram altın tarafında yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Tabii ki birçok belirsizlikler var Trump'ın tekrar göreve gelmesinden sonra bir hayli fazla işi var. Ben şu anda çok iyimser bir tarafta olmadığını söyleyebilirim" dedi.