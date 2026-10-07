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Altın için yeni senaryo! Yatırımcı ipuçları arıyor (7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları)

Altında Fed'in eylül toplantısına dair tutanaklar öncesi gerileme görüldü. Ons altın 4138 dolar seviyesine geriledi. Yatırımcılar faize dair sinyallere odaklanmışken analistlerden de dikkat çeken yorumlar geldi.

Altın için yeni senaryo! Yatırımcı ipuçları arıyor (7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları)
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın hareketli seyrini sürdürürken bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları öncesi altında gerileme yaşandı. Ons altın yüzde 0,6 düşüşle 4138,23 dolara geriledi. Böylece altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in faiz oranlarının seyrine dair ipuçları aradığı 7 Ekim 2026 çarşamba gününe düşüşle başlamış oldu.

Altın için yeni senaryo! Yatırımcı ipuçları arıyor (7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları) 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4170 dolar, en düşük 4136 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.53 itibarıyla 4137 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın için yeni senaryo! Yatırımcı ipuçları arıyor (7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları) 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6596 TL, en düşük 6543 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.33 itibarıyla 6548 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın için yeni senaryo! Yatırımcı ipuçları arıyor (7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları) 3

Altın için yeni senaryo! Yatırımcı ipuçları arıyor (7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları) 4

Fed toplantı tutanakları bugün açıklanacak. CNBC-e'nin aktardığına göre yatırımcılar, tutanaklarda politika yapıcıların faiz oranlarını daha da artırmaya ne ölçüde eğilimli olduğuna dair ipuçları arıyor.

Altın için yeni senaryo! Yatırımcı ipuçları arıyor (7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları) 5

Piyasa analisti Frank Walbaum'un, altının hafif bir düşüş eğilimiyle nispeten istikrarlı kalmasının muhtemel olduğunu belirttiği kaydedildi. Walbaum'un, tutanakların Fed'in para politikasını ve politika yapıcılar arasındaki faiz artırımı desteğinin derecesini netleştirebileceğini söylediği aktarıldı. Walbaum'un, tutanakların yaklaşan faiz artırımı olasılıklarını yeniden şekillendirebileceğini belirttiği kaydedildi. Analiste göre; Ortadoğu'daki gelişmelerin etkisiyle uzun vadeli Hazine tahvil getirileri, dolar veya petrol fiyatlarında yaşanacak yeni hareketler altının yönündeki etkiyi artırabileceği aktarıldı.

Altın için yeni senaryo! Yatırımcı ipuçları arıyor (7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları) 6

ALTINDA 5013 DOLAR TAHMİNİ

Öte yandan İtalya'nın Sorrento kentinde düzenlenen Londra Külçe Piyasası Birliği'nin yıllık konferansına katılan delegelerin, altının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 5.013 dolara ulaşabileceğini öngördüğü kaydedildi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.534,75
6.535,72
% -0.73
08:22
Ons Altın / TL
203.365,95
203.466,04
% -0.68
08:37
Ons Altın / USD
4.134,52
4.135,06
% -0.72
08:37
Çeyrek Altın
10.455,60
10.685,90
% -0.73
08:22
Yarım Altın
20.845,86
21.371,80
% -0.73
08:22
Ziynet Altın
41.822,42
42.612,88
% -0.73
08:22
Cumhuriyet Altını
43.655,00
44.309,00
% -0.05
17:02
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gram altın Fed Altın ons altın altın fiyatları
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