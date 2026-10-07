Altın için yeni senaryo! Yatırımcı ipuçları arıyor (7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum... Altın hareketli seyrini sürdürürken bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları öncesi altında gerileme yaşandı. Ons altın yüzde 0,6 düşüşle 4138,23 dolara geriledi. Böylece altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in faiz oranlarının seyrine dair ipuçları aradığı 7 Ekim 2026 çarşamba gününe düşüşle başlamış oldu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4170 dolar, en düşük 4136 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.53 itibarıyla 4137 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6596 TL, en düşük 6543 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.33 itibarıyla 6548 TL seviyesinde seyrediyor.

Fed toplantı tutanakları bugün açıklanacak. CNBC-e'nin aktardığına göre yatırımcılar, tutanaklarda politika yapıcıların faiz oranlarını daha da artırmaya ne ölçüde eğilimli olduğuna dair ipuçları arıyor.

Piyasa analisti Frank Walbaum'un, altının hafif bir düşüş eğilimiyle nispeten istikrarlı kalmasının muhtemel olduğunu belirttiği kaydedildi. Walbaum'un, tutanakların Fed'in para politikasını ve politika yapıcılar arasındaki faiz artırımı desteğinin derecesini netleştirebileceğini söylediği aktarıldı. Walbaum'un, tutanakların yaklaşan faiz artırımı olasılıklarını yeniden şekillendirebileceğini belirttiği kaydedildi. Analiste göre; Ortadoğu'daki gelişmelerin etkisiyle uzun vadeli Hazine tahvil getirileri, dolar veya petrol fiyatlarında yaşanacak yeni hareketler altının yönündeki etkiyi artırabileceği aktarıldı.

ALTINDA 5013 DOLAR TAHMİNİ

Öte yandan İtalya'nın Sorrento kentinde düzenlenen Londra Külçe Piyasası Birliği'nin yıllık konferansına katılan delegelerin, altının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 5.013 dolara ulaşabileceğini öngördüğü kaydedildi.