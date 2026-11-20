21-24 Kasım 2026 tarihleri arasında ŞOK’a Samsung Odyssey G4 oyuncu monitörü, Razer kablosuz kulaklıklar ve Tchibo’nun kapsül, filtre ile tam otomatik espresso makineleri geliyor. Ayrıca Pilsan denge motosikleti, Gokidy kameralı uzaktan kumandalı araba, Barbie bebekler, Hot Wheels yarış setleri, Minecraft figürleri ile kasa arkasında Cif, Colgate, Sleepy ve Ülker ürünleri indirimle raflarda yerini alıyor. İşte detaylar!

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Toysup sürpriz rugby topu 100 TL

Mrbeast lab 3'lü figür tüpü 299 TL

Maymun/pembe ayı çocuk açılır koltuk 1,490 TL

Pufu toys pelüş avokadolu kedi 399 TL

Looney tunes sürpriz figür paketi 199 TL

Dc spor motosiklet 199 TL

Disney frozen / disney princess bebekleri ve aksesuarları 599 TL

Minecraft blok serisi figürleri 499 TL

Barbie pırıltılı bebekler 250 TL

Hot wheels neon yarışlar çifte çemberde yarış seti 999 TL

Hot wheels 3'lü arabalar 375 TL

Hello kitty arabalı bisiklet 199 TL

Disney pixar cars / hot wheels / frozen 22 cm top çeşitleri 175 TL

Pilsan ilk denge motosikletim 899 TL

Pilsan büyük kamyon 499 TL

Pilsan çek çek tamir/çay seti 350 TL

Gokidy kameralı uzaktan kumandalı araba 1,290 TL

Gokidy karavanlı çek bırak araba 299 TL

Gokidy hareketli blok gül buketi 999 TL

Gokidy blok hayvanlar alemi kendin yap seti 799 TL

Gokidy hayvan blok çeşitleri 199 TL

Çek bırak metal araba seri 225 TL

Hangi mesleği seçmeliyim? kitap çeşitleri 100 TL

Kapibara pelüş top 1,190 TL

Tchibo esperto 2 süt tam otomatik kahve makinesi siyah 25,999 TL

Tchibo filtre kahve makinesi let's brew beyaz 3,699 TL

Tchibo esperto mini gri tam otomatik espresso makinesi 11,999 TL

Tchibo esperto mini siyah tam otomatik espresso makinesi 11,999 TL

Tchibo cafissimo pure plus beyaz kapsül kahve makinesi 5,999 TL

Tchibo cafissimo pure plus siyah kapsül kahve makinesi 5,999 TL

Samsung odyssey g4 25" full hd ips led monitör 6,299 TL

Razer blackshark v2 pro kablosuz mikrofonlu kulak üstü oyuncu kulaklığı beyaz 8,799 TL

Razer blackshark v2 pro kablosuz mikrofonlu kulak üstü oyuncu kulaklığı siyah 8,799 TL

Razer hammerhead hyperspeed tws rz12-03820300-r3g1 3,799 TL

Razer blackshark v3 x hyperspeed kablosuz siyah kulaklık rz04-05420100-r3m1 5,199 TL

Bu içerik 20 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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