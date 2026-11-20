21-24 Kasım 2026 tarihleri arasında ŞOK’a Samsung Odyssey G4 oyuncu monitörü, Razer kablosuz kulaklıklar ve Tchibo’nun kapsül, filtre ile tam otomatik espresso makineleri geliyor. Ayrıca Pilsan denge motosikleti, Gokidy kameralı uzaktan kumandalı araba, Barbie bebekler, Hot Wheels yarış setleri, Minecraft figürleri ile kasa arkasında Cif, Colgate, Sleepy ve Ülker ürünleri indirimle raflarda yerini alıyor. İşte detaylar!
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Toysup sürpriz rugby topu 100 TL
- Mrbeast lab 3'lü figür tüpü 299 TL
- Maymun/pembe ayı çocuk açılır koltuk 1,490 TL
- Pufu toys pelüş avokadolu kedi 399 TL
- Looney tunes sürpriz figür paketi 199 TL
- Dc spor motosiklet 199 TL
- Disney frozen / disney princess bebekleri ve aksesuarları 599 TL
- Minecraft blok serisi figürleri 499 TL
- Barbie pırıltılı bebekler 250 TL
- Hot wheels neon yarışlar çifte çemberde yarış seti 999 TL
- Hot wheels 3'lü arabalar 375 TL
- Hello kitty arabalı bisiklet 199 TL
- Disney pixar cars / hot wheels / frozen 22 cm top çeşitleri 175 TL
Pilsan ilk denge motosikletim 899 TL
- Pilsan büyük kamyon 499 TL
- Pilsan çek çek tamir/çay seti 350 TL
- Gokidy kameralı uzaktan kumandalı araba 1,290 TL
- Gokidy karavanlı çek bırak araba 299 TL
- Gokidy hareketli blok gül buketi 999 TL
- Gokidy blok hayvanlar alemi kendin yap seti 799 TL
- Gokidy hayvan blok çeşitleri 199 TL
- Çek bırak metal araba seri 225 TL
- Hangi mesleği seçmeliyim? kitap çeşitleri 100 TL
- Kapibara pelüş top 1,190 TL
Tchibo esperto 2 süt tam otomatik kahve makinesi siyah 25,999 TL
- Tchibo filtre kahve makinesi let's brew beyaz 3,699 TL
- Tchibo esperto mini gri tam otomatik espresso makinesi 11,999 TL
- Tchibo esperto mini siyah tam otomatik espresso makinesi 11,999 TL
- Tchibo cafissimo pure plus beyaz kapsül kahve makinesi 5,999 TL
- Tchibo cafissimo pure plus siyah kapsül kahve makinesi 5,999 TL
Samsung odyssey g4 25" full hd ips led monitör 6,299 TL
- Razer blackshark v2 pro kablosuz mikrofonlu kulak üstü oyuncu kulaklığı beyaz 8,799 TL
- Razer blackshark v2 pro kablosuz mikrofonlu kulak üstü oyuncu kulaklığı siyah 8,799 TL
- Razer hammerhead hyperspeed tws rz12-03820300-r3g1 3,799 TL
- Razer blackshark v3 x hyperspeed kablosuz siyah kulaklık rz04-05420100-r3m1 5,199 TL
Bu içerik 20 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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