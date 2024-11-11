Altın için 'Yılın son fırsatı' dedi! Tarih verdi 'O güne kadar alım yapılmalı'

Altın fiyatlarında son durum! Altındaki düşüş geçici mi? Altın almak mantıklı mı, altın almak için doğru zaman mı? Birikimlerini altın alarak değerlendirmeyi düşünenler ya da elinde hali hazırda altın olanlar, altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ederken bir yandan da beklentileri araştırıyor. Finans analisti İslam Memiş, altınla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

TGRT Haber'de konuşan finans analisti İslam Memiş, ABD seçimleri sonrası başkan seçilen Donald Trump'ın ardından piyasalardaki etkiyi değerlendirdi. Memiş "Piyasalarda bir dalgalanma var, Trump fiyatlaması var ve özellikle hem yurt dışı hem yurt içi borsalarda pozitif bir etki olduğunu gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YILIN SON ALIM FIRSATI"

Altın tarafındaki hareketliliği ve alım fırsatlarının değerlendiren Memiş "Son 1,5 aydır o agresif yükselişlerle birlikte altın yatırımcısına 'Bekleyin, sakin olun' uyarılarımız vardı. Nihayetinde Trump seçildikten sonra ons altın 140 dolar, gram altın 160 lira değer kaybetti. Şu anda serbest piyasalarda gram altın 3060 lira seviyesinde, ons altın 2670 dolar seviyesinde. Bu hafta altın ve gümüş alacak yatırımcılara bir çağrıda bulundum; elinizde nakdiniz var, almak için fırsat koruyorsunuz ya da yeni elinize para geçti, bu hafta sizin haftanız ve bu haftayı mutlaka iyi değerlendirin, yılın son alım fırsatını yakalıyorsun." şeklinde konuştu.

"ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR BU ALIMLARIN YAPILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Alım için tarih veren Memiş "Özellikle çarşamba günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Çarşamba gününe kadar bu alımların yapılması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Her ne kadar gram altın ve ons altın tarafında düşük bir rakam görsek de bu düşüşler, bu geri çekilmeler çok kalıcı değildir. Aralık ayı itibarıyla tekrar yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Kişisel öngörüm yılı 3350 - 3380 lira seviyesinde tamamlarız." dedi.

YIL SONU VE 2025 YILI ALTIN FİYATI TAHMİNİ

2025 yılı için altın fiyatı ile ilgili görüşlerini de paylaşan Memiş "2025 yılında 4000 - 4500 lira aralığında bir gram altın beklediğimi söyleyebilirim. Ons altın tarafında da 2650 dolar seviyesinin altına sarkmaları alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Yine yılı büyük bir ihtimalle 2.700 dolar seviyesinin üzerinde tamamlarız ve 2025 yılının ilk çeyreğinde 3050 - 3080 dolar seviyelerini görerek 2025 yılına 3000 dolar seviyesinden başlayabiliriz diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.