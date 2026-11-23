Milyonlarca çalışan yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesinde zam tahminleri art arda gelirken bu kez masaya farklı bir formül kondu: Tek zam yerine iki zam! Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), hazırladığı ekonomi raporunda 2027 yılı için asgari ücretin ocak ve temmuz aylarında ayrı ayrı artırılmasını önerdi.

OCAKTA YÜZDE 18,3, TEMMUZDA YÜZDE 8,7

TGSD'nin hazırladığı rapora ilişkin Ekonomim'de yer alan habere göre önerisine göre asgari ücrete ocak ayında yüzde 18,3, temmuz ayında ise yüzde 8,7 zam yapılacak.

Peki, bu oranlar çalışanın cebine nasıl yansıyacak?

2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret esas alarak hesaplandığında:

Ocak 2027: Yüzde 18,3 zamla yaklaşık 33 bin 213 TL

Yüzde 18,3 zamla yaklaşık 33 bin 213 TL Temmuz 2027: Yeni maaşa yüzde 8,7 zamla yaklaşık 36 bin 103 TL

Böylece önerilen iki artışın toplam etkisi yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 28,6'ya ulaşacak.

ZAM ORANI ENFLASYONA GÖRE DEĞİŞEBİLECEK

TGSD, maaş artışlarının önümüzdeki altı ay için beklenen enflasyona göre belirlenmesini, tahminlerle gerçekleşen enflasyon arasındaki farkın ise bir sonraki zamma eklenmesini istiyor. Yani enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirse ikinci zam oranı da yükselebilecek. Raporda, 2027 enflasyonunun yüzde 24,3'e ulaşması halinde temmuz zammının yüzde 8,7 yerine yüzde 10,4 olarak uygulanabileceği hesaplanıyor.

ALIM GÜCÜ ARTACAK MI?

Derneğin hesaplamasına göre önerilen sistemle çalışanların yıllık ortalama alım gücü korunabilecek. 2027 sonunda ise alım gücünde yüzde 6,3'lük artış sağlanabileceği öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret henüz belirlenmedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı süreçte zam oranına ilişkin öneriler değerlendirilecek. TGSD'nin iki zam formülünün değerlendirilip değerlendirilmeyeceği merak ediliyor.