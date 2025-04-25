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Altın madeni evinin altından çıktı! Hükümet çalışmalara başladı, değeri ise belli oldu...

Fransa'da çiftçi Michel Dupont'nun arazisinde, yaklaşık 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilen 150 tondan fazla altın tespit edildi. Resmi makamlar araştırmaların yapılmasını ve altın çıkarılmasına izin vermedi ancak ekonomi uzmanları bölgede birçok kişi için istihdam sağlanabileceğini ifade ediyor.

Altın madeni evinin altından çıktı! Hükümet çalışmalara başladı, değeri ise belli oldu...

Fransa'da Dupont, Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde dikkatini çeken bir alanda yaptığı kazı sırasında birkaç altın parçası buldu. Fransız basınına göre, altın yatağının yaklaşık 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilirken bu, ülkede son yıllarda yapılan en büyük altın keşiflerinden biri olarak değerlendirildi.

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ALTIN ÇIKARILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Resmi makamlar, bölgede doğanın korunmasına yönelik araştırmalar yapılmasını talep ederek Dupont'nun arazisinde altın çıkarılmasına şimdilik izin vermedi. Fransa'da altın yataklarının işletilmesi hükümetin yetki alanına giriyor.

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YÜZLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYABİLİR AMA...

Ekonomi uzmanları, söz konusu altının çıkarılmasının yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine ciddi katkı sunabileceğini ifade ederken çevre savunucuları ise böyle bir faaliyetin doğa üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savunuyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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