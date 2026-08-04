FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın ne zaman yükselecek? Uzman isim tek şartı açıkladı

Küresel piyasalarda ons altın 1,5 aydır 3.950-4.200 dolar bandında dalgalanıyor. “Yükseliş ne zaman” sorusunun cevabı aranırken, Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, yükselmesi için tek şartı açıkladı. İşte detaylar...

Altın ne zaman yükselecek? Uzman isim tek şartı açıkladı
Cansu Çamcı

Altın fiyatlarında son durum ne? Yükseliş sürecek mi yoksa düşüş tekrar mı edecek? Küresel piyasalarda altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde %0,25 gibi sınırlı bir primle 4.055 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.059 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada gram altın fiyatı da 6.206 TL’den güne başladı. Ons fiyatı yaklaşık 1,5 aydır 3.950-4.200 dolar bandında dalgalanırken, rakamlar sarı metalin 4.000 dolar desteğinin hemen üzerinde "bekle-gör" konumuna geçtiğini gösteriyor.

ODAK NOKTASI FED

Petrol fiyatlarında dün yaşanan sert düşüş ve Orta Doğu’da yeniden diplomasi umutlarına rağmen altında sınırlı hareketler devam ederken; yeni odak noktasının ABD tahvil faizleri olduğu belirtiliyor. FED’in geçen hafta politika oranını sabit tuttuğu toplantının ardından verdiği “şahin” mesajların fiyatlar üzerinde daha belirleyici olduğu ifade ediliyor. CME FED Watch anketinde de eylül ayında faiz artışı tahmini 3’te 2 ağırlıkla öne çıkıyor.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİR?

Piyasalarda da “Ons altın ne zaman yükselir?” sorusunun cevabı aranırken, Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde anlamlı bir düşüş oluştuğunda bunun mümkün olabileceğini belirtti. Orta Doğu’da savaş öncesinde reel getirinin %1,67 olduğunu hatırlatan Umut, bugün söz konusu getirinin %2,40'ların üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.

Altın ne zaman yükselecek? Uzman isim tek şartı açıkladı 1

İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

Ahlatçı Yatırım tarafından yapılan analizde de altın tarafında hafta genelinde temmuz ayına dair ABD istihdam verilerinin takip edileceği belirtilerek “Çarşamba günü özel sektör ve cuma günü tarım dışı istihdam açıklanacak. İşgücü piyasasında yavaşlamaya işaret eden veriler ons altındaki yükselişi destekleyebilir. Güçlü veriler ise faiz beklentileri üzerinden baskı oluşturabilir” uyarısında bulunuldu.

Altın ne zaman yükselecek? Uzman isim tek şartı açıkladı 2

MERKEZ BANKALARI DESTEKÇİ

Bu arada Dünya Altın Konseyi'nin raporunda merkez bankalarının ikinci çeyrekte net 289 ton altın satın aldığı açıklanmıştı. Standard Chartered'ın Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, "Merkez bankası alımları 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre toparlanarak, 2024'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Rezerv yöneticileri altını kısa vadeli bir işlemden ziyade uzun vadeli bir çeşitlendirme aracı olarak görmeye devam ediyor” diyerek, fiyat düşüşlerinin merkez bankaları tarafından “alım fırsatı” olarak görüldüğünü aktardı. Cooper da altının odak noktasının kısa vadeli makroekonomik engellere kaydığını, ABD tahvilleri ile reel getirilerle korelasyonunun yükseldiğini bildirdi.

Kaynak:Türkiye Gazetesi

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo
Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,55
47,56
% 0.05
07:44
Euro
54,75
54,79
% 0.05
07:44
İngiliz Sterlini
63,87
63,91
% 0.01
07:44
Avustralya Doları
33,36
33,38
% 0.29
07:44
İsviçre Frangı
58,68
58,72
% 0.06
07:44
Rus Rublesi
0,59
0,59
% 0.61
03:00
Çin Yuanı
7,04
7,04
% 0.1
07:44
İsveç Kronu
4,97
4,98
% -0.01
07:44
Anahtar Kelimeler:
küresel piyasalar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı

'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.