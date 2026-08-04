Altın ne zaman yükselecek? Uzman isim tek şartı açıkladı

Altın fiyatlarında son durum ne? Yükseliş sürecek mi yoksa düşüş tekrar mı edecek? Küresel piyasalarda altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde %0,25 gibi sınırlı bir primle 4.055 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.059 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada gram altın fiyatı da 6.206 TL’den güne başladı. Ons fiyatı yaklaşık 1,5 aydır 3.950-4.200 dolar bandında dalgalanırken, rakamlar sarı metalin 4.000 dolar desteğinin hemen üzerinde "bekle-gör" konumuna geçtiğini gösteriyor.

ODAK NOKTASI FED

Petrol fiyatlarında dün yaşanan sert düşüş ve Orta Doğu’da yeniden diplomasi umutlarına rağmen altında sınırlı hareketler devam ederken; yeni odak noktasının ABD tahvil faizleri olduğu belirtiliyor. FED’in geçen hafta politika oranını sabit tuttuğu toplantının ardından verdiği “şahin” mesajların fiyatlar üzerinde daha belirleyici olduğu ifade ediliyor. CME FED Watch anketinde de eylül ayında faiz artışı tahmini 3’te 2 ağırlıkla öne çıkıyor.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİR?

Piyasalarda da “Ons altın ne zaman yükselir?” sorusunun cevabı aranırken, Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde anlamlı bir düşüş oluştuğunda bunun mümkün olabileceğini belirtti. Orta Doğu’da savaş öncesinde reel getirinin %1,67 olduğunu hatırlatan Umut, bugün söz konusu getirinin %2,40'ların üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.

İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

Ahlatçı Yatırım tarafından yapılan analizde de altın tarafında hafta genelinde temmuz ayına dair ABD istihdam verilerinin takip edileceği belirtilerek “Çarşamba günü özel sektör ve cuma günü tarım dışı istihdam açıklanacak. İşgücü piyasasında yavaşlamaya işaret eden veriler ons altındaki yükselişi destekleyebilir. Güçlü veriler ise faiz beklentileri üzerinden baskı oluşturabilir” uyarısında bulunuldu.

MERKEZ BANKALARI DESTEKÇİ

Bu arada Dünya Altın Konseyi'nin raporunda merkez bankalarının ikinci çeyrekte net 289 ton altın satın aldığı açıklanmıştı. Standard Chartered'ın Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, "Merkez bankası alımları 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre toparlanarak, 2024'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Rezerv yöneticileri altını kısa vadeli bir işlemden ziyade uzun vadeli bir çeşitlendirme aracı olarak görmeye devam ediyor” diyerek, fiyat düşüşlerinin merkez bankaları tarafından “alım fırsatı” olarak görüldüğünü aktardı. Cooper da altının odak noktasının kısa vadeli makroekonomik engellere kaydığını, ABD tahvilleri ile reel getirilerle korelasyonunun yükseldiğini bildirdi.

Kaynak:Türkiye Gazetesi