Altın o fiyatı görürse bekleyin! Uzman isim '8 saat' detayını açıkladı

Yatırımını altına yapanlar nefesini tuttu Aralık ayını beklmeye başladı. ABD Merkez Bankası'ndan güvercin açıklamaların gelmesi ve faiz indirimi beklentisinin güçlenmesi ile altın aylık kazanca ilerlemeye başladı. 29 Kasım Cumartesi günü ise altının son durumu araştırılıyor...

Yatırım sepetlerinde birinci sırada yer alan altın yatırımcısına 2025 yılında yüzde 85'ten fazla getiri sağladı. Yatırımını altına yapanlar kazançlarını katlarken kısa vadeli yatırımcısı ise nasıl aksiyon alması gerektiğini merak ediyor.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı YouTube yayınında altın için önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, altında ilginç bir hareketlenmenin olduğunu söyledi ve, "Fed'in faiz indirecek fiyatlamasının güçlenmesi. Geçen hafta çok fazla sayıda Fed üyesi konuştu. Çok farklı konuştular ama en son konuşanlar hep Güvercin konuştu. Onlar terse çevrilmedi. Bu hafta ABD'den gelen veriler biraz karışık" şeklinde konuştu.

"KRİTİK BİR YER"

Rusya-Ukrayna tarafında piyasanın umutlu olduğunu kaydeden Eryılmaz, altının buradan da fiyatlandığını belirtti ve, "Fed faiz indirecek fiyatlamasıyla 4 bin 185 dolar en yüksek aslında bizim için, kritik bir yer" dedi ve cümlelerini şu şekilde sürdürdü:

"Eğer buranın üzerinde 8 saat kalıyorsa çok hızlı belki 8 saate bile kalmadan 4 bin 250 dolara gidebilir. Çok hızlı gidecektir zaten. Bir sonraki barajda 4 bin 250 dolar. 4250 doların üzerinde kalıcılık bizi çok hızlı yeni tarihi zirveye götürebilir"

YENİ BİR ZİRVE GELİR Mİ?

4 bin 185 doların TL gramdaki karşılığının 5 bin 700 TL olduğunu kaydeden Eryılmaz, "Gram eğer 5 bin 720 TL üzerinde 8 saat kalıyorsa çok hızlı 5 bin 800 TL'ye gider. 5 bin 800 TL üzerindeki kalıcılıklarda da yeni tarihi zirveye gitme ihtimali oldukça güçlü görünüyor" dedi.

ALTIN İÇİN 8 SAAT DETAYI

Kısa ve uzun vadecileri ikiye ayırarak değerlendirme yapan Eryılmaz, şu sözleri kaydetti:



"Şu an satmıyoruz. Altınlarımızı, gümüşlerimizi elimizde tutmaya devam ediyoruz. Kısa vadeciler, 4 bin 185 dolar üzerinde eğer olur da en az 8 saat kalış görüyorlarsa 4 bin 250 dolara kadar bir kar potansiyeli var. Bakın oraya takılabilir veya onun biraz üstüne de çıkabilir ama bu şu demek değil; '4 bin 185 dolar üzerinde kalıcılık olursa 8 saat yeni bir zirveye gider' En azından bir neme sağlama alanı oluşabilir. Kısa vadeciler için, trade edenler için bir kar alma için, bir pozisyon açma için uygun süre zaman olabilir kanaatindeyim. o nedenle kısa vadeciler bence pozisyon açayım noktasında olsunlar, satmasınlar. Uzun vadecilere ben şöyle bir öneride bulunuyorum. Son dönemde paramızı 3'e 4'e bölelim ve kademeli olarak alalım"

CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Gümüş fiyatı 2025’te ons altından daha fazla getiri sundu. Gümüş, Ekim ayında Londra piyasasında yaşanan tarihi sıkışma sırasında görülen zirveyi aşarak rekor seviyeye yükseldi. Gümüşe de değinen Eryılmaz, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"İnanılmaz bir gümüş hareketi var. altına göre çok daha güçlü gidiyor gümüş. Olur da zaten 77 TL'yi bir aşağı kırarsa gümüşte hele ki temel neden de olursa altını da yukarı itecek gümüşte 62 dolara gitme potansiyeli var. Gümüşleri satmıyoruz. Ama burada da tabii gümüşün de hızlı gidebiliyor olması için birazcık bu temel nedenlerin devam ediyor olması lazım. Bu yükselişlerin şu an mesela altında hala emin değiliz; bu bir tepki yükselişi mi yoksa biraz daha kırılım olabilir mi? Ama yakın vadede dediğim gibi bir alım fırsatı şu an geliyor. Biraz daha güçlü bir hareket de olabilir veya bu bir tepki olarak da kalabilir. Ama net de şunu görüyoruz. Yani hem altın hem gümüşte bir baskı olsa da bu baskının çok böyle büyük çöküş yaratmadığı bir noktaya doğru da gidiyoruz"