FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın o fiyatı görürse bekleyin! Uzman isim '8 saat' detayını açıkladı

Aralık ayı için Fed'den faiz indirimi beklentisi artarak devam ediyor. Fed'den gelen açıklamaları takip eden altın yükselişe geçti. Kısa ve uzun vadeli yatırımcısı ise alım-satım için karar vermeye çalışıyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yatırımcı için '8 saat' detayını açıkladı. Peki 29 Kasım 2025 tarihine gram altın, ons altın, çeyrek altın kaç TL'den başladı? İşte serbest ve Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarının son durumu ve piyasadan beklentiler...

Altın o fiyatı görürse bekleyin! Uzman isim '8 saat' detayını açıkladı
Ezgi Sivritepe

Yatırımını altına yapanlar nefesini tuttu Aralık ayını beklmeye başladı. ABD Merkez Bankası'ndan güvercin açıklamaların gelmesi ve faiz indirimi beklentisinin güçlenmesi ile altın aylık kazanca ilerlemeye başladı. 29 Kasım Cumartesi günü ise altının son durumu araştırılıyor...
Yatırım sepetlerinde birinci sırada yer alan altın yatırımcısına 2025 yılında yüzde 85'ten fazla getiri sağladı. Yatırımını altına yapanlar kazançlarını katlarken kısa vadeli yatırımcısı ise nasıl aksiyon alması gerektiğini merak ediyor.

Altın o fiyatı görürse bekleyin! Uzman isim 8 saat detayını açıkladı 1

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı YouTube yayınında altın için önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, altında ilginç bir hareketlenmenin olduğunu söyledi ve, "Fed'in faiz indirecek fiyatlamasının güçlenmesi. Geçen hafta çok fazla sayıda Fed üyesi konuştu. Çok farklı konuştular ama en son konuşanlar hep Güvercin konuştu. Onlar terse çevrilmedi. Bu hafta ABD'den gelen veriler biraz karışık" şeklinde konuştu.

Altın o fiyatı görürse bekleyin! Uzman isim 8 saat detayını açıkladı 2

"KRİTİK BİR YER"

Rusya-Ukrayna tarafında piyasanın umutlu olduğunu kaydeden Eryılmaz, altının buradan da fiyatlandığını belirtti ve, "Fed faiz indirecek fiyatlamasıyla 4 bin 185 dolar en yüksek aslında bizim için, kritik bir yer" dedi ve cümlelerini şu şekilde sürdürdü:

"Eğer buranın üzerinde 8 saat kalıyorsa çok hızlı belki 8 saate bile kalmadan 4 bin 250 dolara gidebilir. Çok hızlı gidecektir zaten. Bir sonraki barajda 4 bin 250 dolar. 4250 doların üzerinde kalıcılık bizi çok hızlı yeni tarihi zirveye götürebilir"

Altın o fiyatı görürse bekleyin! Uzman isim 8 saat detayını açıkladı 3

YENİ BİR ZİRVE GELİR Mİ?

4 bin 185 doların TL gramdaki karşılığının 5 bin 700 TL olduğunu kaydeden Eryılmaz, "Gram eğer 5 bin 720 TL üzerinde 8 saat kalıyorsa çok hızlı 5 bin 800 TL'ye gider. 5 bin 800 TL üzerindeki kalıcılıklarda da yeni tarihi zirveye gitme ihtimali oldukça güçlü görünüyor" dedi.

Altın o fiyatı görürse bekleyin! Uzman isim 8 saat detayını açıkladı 4

ALTIN İÇİN 8 SAAT DETAYI

Kısa ve uzun vadecileri ikiye ayırarak değerlendirme yapan Eryılmaz, şu sözleri kaydetti:

"Şu an satmıyoruz. Altınlarımızı, gümüşlerimizi elimizde tutmaya devam ediyoruz. Kısa vadeciler, 4 bin 185 dolar üzerinde eğer olur da en az 8 saat kalış görüyorlarsa 4 bin 250 dolara kadar bir kar potansiyeli var. Bakın oraya takılabilir veya onun biraz üstüne de çıkabilir ama bu şu demek değil; '4 bin 185 dolar üzerinde kalıcılık olursa 8 saat yeni bir zirveye gider' En azından bir neme sağlama alanı oluşabilir. Kısa vadeciler için, trade edenler için bir kar alma için, bir pozisyon açma için uygun süre zaman olabilir kanaatindeyim. o nedenle kısa vadeciler bence pozisyon açayım noktasında olsunlar, satmasınlar. Uzun vadecilere ben şöyle bir öneride bulunuyorum. Son dönemde paramızı 3'e 4'e bölelim ve kademeli olarak alalım"

Altın o fiyatı görürse bekleyin! Uzman isim 8 saat detayını açıkladı 5

CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Gümüş fiyatı 2025’te ons altından daha fazla getiri sundu. Gümüş, Ekim ayında Londra piyasasında yaşanan tarihi sıkışma sırasında görülen zirveyi aşarak rekor seviyeye yükseldi. Gümüşe de değinen Eryılmaz, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"İnanılmaz bir gümüş hareketi var. altına göre çok daha güçlü gidiyor gümüş. Olur da zaten 77 TL'yi bir aşağı kırarsa gümüşte hele ki temel neden de olursa altını da yukarı itecek gümüşte 62 dolara gitme potansiyeli var. Gümüşleri satmıyoruz. Ama burada da tabii gümüşün de hızlı gidebiliyor olması için birazcık bu temel nedenlerin devam ediyor olması lazım. Bu yükselişlerin şu an mesela altında hala emin değiliz; bu bir tepki yükselişi mi yoksa biraz daha kırılım olabilir mi? Ama yakın vadede dediğim gibi bir alım fırsatı şu an geliyor. Biraz daha güçlü bir hareket de olabilir veya bu bir tepki olarak da kalabilir. Ama net de şunu görüyoruz. Yani hem altın hem gümüşte bir baskı olsa da bu baskının çok böyle büyük çöküş yaratmadığı bir noktaya doğru da gidiyoruz"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.762,77
5.763,55
% 1.55
23:59
Ons Altın / TL
179.215,07
179.301,29
% 1.55
23:59
Ons Altın / USD
4.217,39
4.217,96
% 1.39
23:59
Çeyrek Altın
9.220,44
9.423,41
% 1.55
23:59
Yarım Altın
18.383,24
18.846,81
% 1.55
23:59
Ziynet Altın
36.881,74
37.578,35
% 1.55
23:59
Cumhuriyet Altını
38.404,00
38.983,00
% 0.31
15:31
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek'ten Londra'da önemli açıklamalar!Bakan Şimşek'ten Londra'da önemli açıklamalar!
1 dolar kaç TL?1 dolar kaç TL?
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın ons altın kapalı çarşı altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.