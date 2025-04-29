Altın o seviyelerin ardından düşüşe geçti! Basamak basamak yine o seviyeye gelecek, 'Tedirginlik duyanlar oraya yöneldi'

Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kırmıştı. Yatırımcılar tabeladaki hızlı değişime adapte olmaya çalışmışlardı. Sarı metal rekor üstüne rekor kırarken yatırımcı fiyatların ne zaman durulacağını merak ediyordu. Son günlerde ise altın dinlenmeye geçti ve fiyatlar düşmeye başladı.

Gram altın tarihinde ilk kez 4 bin 305 lirayı görürken ons altın 3 bin 500 dolar seviyelerini görmüştü. Tarihe bu rekorlar altın harfler ile yazılırken gram altın 200 lira kadar bir geri çekilme kaydetti. Gram altının 4 bin liranın altına düşüp düşmeyeceği merak ediliyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM...

Gram altın şu saatlerde 4 bin 101 lira seviyesindeyken ons altın 3 bin 317 dolar seviyesinde. Altın fiyatlarındaki bu geri çekilme sürekli mi yoksa sadece bir dönem olup olmadığı merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk Nasıl Bir Ekonomi TV'ye açıklamalarda bulundu.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ?

Yıldırımtürk, Mart ayındaki siyasi gelişmeler sonucunda doların tarihinde ilk defa 42 lirayı gördüğünü şu anda ise 38 lira seviyesinde bulunduğunu hatırlattı. Bankaların döviz mevduat hesaplarında tırmanış olduğunu dile getiren Yıldırımtürk, "O seviyeler görüldüğü için tedirginlik duyanların dövize doğru yöneldiğini görüyoruz" sözlerini kullandı. Yıldırımtürk ayrıca, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirme beklentisinin olmadığının da kaydetti.

TL mevduatlarında vadesi dolanların altın almaya başladığını kaydeden Yıldırımtürk, "Özellikle ay sonu ve ay başlarında yeni getirisi olanların veya birikimi olanların altına yöneldiğini görüyoruz" sözlerini kullandı.

ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?

Gram altının düşmeye başladığını hatırlayan Yıldırımtürk, gram altının 4 bin 100 lira seviyesine kadar düştükten sonra 4 bin 150 seviyelerinin görülebileceğini ifade etti. 4 bin 150 lira seviyesinin geçilmesi sonrasında 4 bin 250 TL ile 4 bin 350 TL seviyelerinin yakında görülebileceğini söyledi.