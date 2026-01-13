Altın piyasası şaşırdı: Bir aşağı bir yukarı! Düşüşü yükselişinden daha sert oldu

2026 dünyada kaoslar ile başladı. En başta Venezuela Başkanı Maduro'nun kaçırılması yeni yılın ilk günleri tarihe geçti. Maduro'nun kaçırılmasından ve sonraki gelişmelerden çok fazla etkilenmeyen altın son iki gündür ibresini yukarıya çevirdi. İran'daki rejime karşı başlatılan protestolar ve Trump'ın 'müdahale edebiliriz' açıklamasının yanı sıra Fed Başkanı Powell'a açılan soruşturma altının yükselmesine neden oluyor.

ALTIN KAÇ TL?

13 Ocak 2026 tarihine 6 bin 381 TL'den başlayan gram altını, 10 bin 434 TL ile çeyrek altın takip ediyor. Ons altın ise 4 bin 599 dolar seviyesinde görülüyor. Fiziki altının yanı sıra Borsada işlem gören Darphane Altın Sertifikası'nda da (AltınS1) hareketlilik görülüyor. Fiziki altından daha çok kazandırarak yatırımcıların dikkatini çeken AltınS1 gerilemeye başladı. Buna göre, AltınS1’de 4 işlem gününde zirveye göre yüzde 22 düşüş yaşandı.

YÜZDE 55'E KADAR GERİLEDİ

Fiyat makasının tarihi yüksek seviyelere ulaşması, AltınS1’de de kâr satışlarını beraberinde getirdi. 12 Ocak kapanış fiyatlarına göre AltınS1 ile spot gram fiyatı arasındaki makas %55’e kadar geriledi.



Uzmanlar, 1 gram altına denk gelmesi gereken 100 sertifika fiyatının 11.665 TL’ye kadar çıktığını ve fiziki piyasa ile fiyat makasın %87,5’e kadar açıldığını belirterek, düzeltmenin de hızlı olduğunu aktarıyor.



Altın yatırımcısının hali hazırda fiziki gram olarak da alım yapabileceğini hatırlatan uzmanlar, “Fiziki piyasa ile spot piyasa arasında da fiyat makası var ancak bu makas AltınS1’deki kadar değil. En fazla %10’lara yaklaştığı görüldü. Bugün ise spot ve fiziki piyasa arasındaki fiyat farkı %3 civarında seyrediyor. Bu fark, AltınS1’e göre çok daha düşük” ifadelerini kullanıyor.

ENDİŞE İLE SATIŞLAR BAŞLADI

Uzmanlar, Darphane Altın Sertifikasının 100 adedinin 1 gram fiziki altına denk gelmesi gerektiğini belirterek, “Fiziki dönüşüme de imkân veren AltınS1’deki fiyat, altındaki yükselişi önceden fiyatlama eğilimine girerek aylardır arayı açtı. Ancak 2026’nın başlarındaki fiyat makası daha önce hiç görülmemişti. Piyasalarda aşırı fiyatlama endişesiyle kâr satışları başladı” diye konuşuyor.



PİYASALAR TEDİRGİN

Altındaki yükseliş ise uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, HaberTürk'te altın için önemli açıklamalarda bulundu. Karadağ, şu cümleleri kurdu:

"Fed'le ilgili durum hiç beklenmedik bir durumdu. Amerika Adalet Bakanlığı'ndan gelen bu uyarı, elbette piyasalarda biraz tedirginliğe yol açtı. Piyasalarda uzun bir zaman sonra hiç böyle bir şeyle karşılaşmadı diyebilirim. Ve son dönemde özellikle de şu bir yıllık süreçte, Trump geldikten sonra Powell'la sürekli uğraşması, Powell'ı görevden alabilirim tehditlerinin yanında bir de Adalet Bakanlığı'ndan gelen bu durum biraz piyasaların kafasını karıştırdı. İkinci olarak da İran'daki gelişmeler. Aslında bir de Suriye'de de vardı ama Suriye'deki endişeler biraz daha o riskler hafifleyince ama İran tarafında hafta sonu da takip ettik protestolar devam ediyor. Durum daha da kötü bir duruma gelmiş durumda"



ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Dışarıda altın fiyatlarının yükselmesi ile içeride de altının yükseliş kaydedeceğini belirten Karadağ, "Altına yönelik talep hala güçlü. 2025 yılında zaten en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri altında. 2026 yılında da aslında altına yönelik cazibenin korunacağını değerlendiriyoruz. Tabii ki burada birçok etken var. Yani Fed'in gelecek aylarda faiz indirecek olması. İkinci olarak jeopolitik riskler. Hala devam eden savaşlar var. Hani şimdi İran'ı konuşuyoruz ama yine sürekli bir gelişme var dünyada. Dolayısıyla bunlar da altın fiyatlarını bu noktada beslemeye devam ediyor. Üçüncü olarak merkez bankaları altın alımlarını sürdürüyor. Bunlar da yine altın fiyatlarını bu noktada desteklemeye devam edebilir" dedi.



YATIRIMCI ALTIN ALMALI MI?

Yatırımcıların geri çekilmeleri değerlendirebileceğini kaydeden Karadağ, "Temkinli bir yatırımcıysa hani 'ben alırım kenarda tutarım' diyorsa en azından biraz daha böyle piyasanın rahatladığı, dengelendiği, geri çekildiği dönemlerde girmesinin daha sağlıklı olabileceğini değerlendiriyoruz" deyip sözlerini noktaladı.



"DİKKAT EDİN" ÇAĞRISI GELDİ!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise A Haber'de sarı metal için değerlendirmelerde bulundu. Memiş, jeopolitik gerginliklerin tırmandığını söyledi. Memiş, Fed Başkanı Powell'a açılan soruşturmaya da değinerek, "Trump resmi yollarla sıkıştırmaya devam ediyor" dedi.

Gümüş altına kıyasla daha sert bir şekilde yükseldiğini kaydeden Memiş, "Piyasalarda yoğun bir gümüş talebi olduğundan dolayı gümüş bulunamıyor. O yüzden yatırımcılara gümüş tarafında dikkat edin çağrımızı tekrar yenilemek isteriz" deyip sözlerini noktaladı.