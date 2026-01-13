FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın piyasası şaşırdı: Bir aşağı bir yukarı! Düşüşü yükselişinden daha sert oldu

Altın yükselişi ile dikkat çekiyor. ABD Fed Başkanı Powell'a açılan soruşturma, İran'daki protestolar ve Trump'ın 'müdahale edebiliriz' açıklaması altının yükselmesine neden oldu. Fiziki altın yükselirken Borsada işlem gören Darphane Altın Sertifikası (AltınS1) ise düşüşe geçti. Uzman isimler piyasalardaki son durumu mercek altına alarak önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Altın piyasası şaşırdı: Bir aşağı bir yukarı! Düşüşü yükselişinden daha sert oldu
Ezgi Sivritepe

2026 dünyada kaoslar ile başladı. En başta Venezuela Başkanı Maduro'nun kaçırılması yeni yılın ilk günleri tarihe geçti. Maduro'nun kaçırılmasından ve sonraki gelişmelerden çok fazla etkilenmeyen altın son iki gündür ibresini yukarıya çevirdi. İran'daki rejime karşı başlatılan protestolar ve Trump'ın 'müdahale edebiliriz' açıklamasının yanı sıra Fed Başkanı Powell'a açılan soruşturma altının yükselmesine neden oluyor.

Altın piyasası şaşırdı: Bir aşağı bir yukarı! Düşüşü yükselişinden daha sert oldu 1

ALTIN KAÇ TL?

13 Ocak 2026 tarihine 6 bin 381 TL'den başlayan gram altını, 10 bin 434 TL ile çeyrek altın takip ediyor. Ons altın ise 4 bin 599 dolar seviyesinde görülüyor. Fiziki altının yanı sıra Borsada işlem gören Darphane Altın Sertifikası'nda da (AltınS1) hareketlilik görülüyor. Fiziki altından daha çok kazandırarak yatırımcıların dikkatini çeken AltınS1 gerilemeye başladı. Buna göre, AltınS1’de 4 işlem gününde zirveye göre yüzde 22 düşüş yaşandı.

Altın piyasası şaşırdı: Bir aşağı bir yukarı! Düşüşü yükselişinden daha sert oldu 2

YÜZDE 55'E KADAR GERİLEDİ

Fiyat makasının tarihi yüksek seviyelere ulaşması, AltınS1’de de kâr satışlarını beraberinde getirdi. 12 Ocak kapanış fiyatlarına göre AltınS1 ile spot gram fiyatı arasındaki makas %55’e kadar geriledi.
Altın piyasası şaşırdı: Bir aşağı bir yukarı! Düşüşü yükselişinden daha sert oldu 3

Uzmanlar, 1 gram altına denk gelmesi gereken 100 sertifika fiyatının 11.665 TL’ye kadar çıktığını ve fiziki piyasa ile fiyat makasın %87,5’e kadar açıldığını belirterek, düzeltmenin de hızlı olduğunu aktarıyor.
Altın piyasası şaşırdı: Bir aşağı bir yukarı! Düşüşü yükselişinden daha sert oldu 4

Altın yatırımcısının hali hazırda fiziki gram olarak da alım yapabileceğini hatırlatan uzmanlar, “Fiziki piyasa ile spot piyasa arasında da fiyat makası var ancak bu makas AltınS1’deki kadar değil. En fazla %10’lara yaklaştığı görüldü. Bugün ise spot ve fiziki piyasa arasındaki fiyat farkı %3 civarında seyrediyor. Bu fark, AltınS1’e göre çok daha düşük” ifadelerini kullanıyor.

Altın piyasası şaşırdı: Bir aşağı bir yukarı! Düşüşü yükselişinden daha sert oldu 5

ENDİŞE İLE SATIŞLAR BAŞLADI

Uzmanlar, Darphane Altın Sertifikasının 100 adedinin 1 gram fiziki altına denk gelmesi gerektiğini belirterek, “Fiziki dönüşüme de imkân veren AltınS1’deki fiyat, altındaki yükselişi önceden fiyatlama eğilimine girerek aylardır arayı açtı. Ancak 2026’nın başlarındaki fiyat makası daha önce hiç görülmemişti. Piyasalarda aşırı fiyatlama endişesiyle kâr satışları başladı” diye konuşuyor.
Altın piyasası şaşırdı: Bir aşağı bir yukarı! Düşüşü yükselişinden daha sert oldu 6

PİYASALAR TEDİRGİN

Altındaki yükseliş ise uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, HaberTürk'te altın için önemli açıklamalarda bulundu. Karadağ, şu cümleleri kurdu:

"Fed'le ilgili durum hiç beklenmedik bir durumdu. Amerika Adalet Bakanlığı'ndan gelen bu uyarı, elbette piyasalarda biraz tedirginliğe yol açtı. Piyasalarda uzun bir zaman sonra hiç böyle bir şeyle karşılaşmadı diyebilirim. Ve son dönemde özellikle de şu bir yıllık süreçte, Trump geldikten sonra Powell'la sürekli uğraşması, Powell'ı görevden alabilirim tehditlerinin yanında bir de Adalet Bakanlığı'ndan gelen bu durum biraz piyasaların kafasını karıştırdı. İkinci olarak da İran'daki gelişmeler. Aslında bir de Suriye'de de vardı ama Suriye'deki endişeler biraz daha o riskler hafifleyince ama İran tarafında hafta sonu da takip ettik protestolar devam ediyor. Durum daha da kötü bir duruma gelmiş durumda"
Altın piyasası şaşırdı: Bir aşağı bir yukarı! Düşüşü yükselişinden daha sert oldu 7

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Dışarıda altın fiyatlarının yükselmesi ile içeride de altının yükseliş kaydedeceğini belirten Karadağ, "Altına yönelik talep hala güçlü. 2025 yılında zaten en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri altında. 2026 yılında da aslında altına yönelik cazibenin korunacağını değerlendiriyoruz. Tabii ki burada birçok etken var. Yani Fed'in gelecek aylarda faiz indirecek olması. İkinci olarak jeopolitik riskler. Hala devam eden savaşlar var. Hani şimdi İran'ı konuşuyoruz ama yine sürekli bir gelişme var dünyada. Dolayısıyla bunlar da altın fiyatlarını bu noktada beslemeye devam ediyor. Üçüncü olarak merkez bankaları altın alımlarını sürdürüyor. Bunlar da yine altın fiyatlarını bu noktada desteklemeye devam edebilir" dedi.
Altın piyasası şaşırdı: Bir aşağı bir yukarı! Düşüşü yükselişinden daha sert oldu 8

YATIRIMCI ALTIN ALMALI MI?

Yatırımcıların geri çekilmeleri değerlendirebileceğini kaydeden Karadağ, "Temkinli bir yatırımcıysa hani 'ben alırım kenarda tutarım' diyorsa en azından biraz daha böyle piyasanın rahatladığı, dengelendiği, geri çekildiği dönemlerde girmesinin daha sağlıklı olabileceğini değerlendiriyoruz" deyip sözlerini noktaladı.
Altın piyasası şaşırdı: Bir aşağı bir yukarı! Düşüşü yükselişinden daha sert oldu 9

"DİKKAT EDİN" ÇAĞRISI GELDİ!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise A Haber'de sarı metal için değerlendirmelerde bulundu. Memiş, jeopolitik gerginliklerin tırmandığını söyledi. Memiş, Fed Başkanı Powell'a açılan soruşturmaya da değinerek, "Trump resmi yollarla sıkıştırmaya devam ediyor" dedi.

Gümüş altına kıyasla daha sert bir şekilde yükseldiğini kaydeden Memiş, "Piyasalarda yoğun bir gümüş talebi olduğundan dolayı gümüş bulunamıyor. O yüzden yatırımcılara gümüş tarafında dikkat edin çağrımızı tekrar yenilemek isteriz" deyip sözlerini noktaladı.

Altın piyasası şaşırdı: Bir aşağı bir yukarı! Düşüşü yükselişinden daha sert oldu 10

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybettiÜnlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti
1 Mayıs'tan itibaren satışlarda zorunlu olacak: Yeni sistem başlıyor1 Mayıs'tan itibaren satışlarda zorunlu olacak: Yeni sistem başlıyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.347,19
6.347,94
% -0.31
09:43
Ons Altın / TL
197.564,73
197.756,55
% -0.19
09:58
Ons Altın / USD
4.581,50
4.582,05
% -0.26
09:58
Çeyrek Altın
10.155,50
10.378,88
% -0.31
09:43
Yarım Altın
20.247,53
20.757,75
% -0.31
09:43
Ziynet Altın
40.622,00
41.388,55
% -0.31
09:43
Cumhuriyet Altını
42.685,00
43.328,00
% 1.28
17:03
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın Altın ons altın kapalı çarşı altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.